Alicia Keys a trouvé difficile l’hébergement Grammy

2020-01-27 12:30:05

Alicia Keys a admis que l’organisation des Grammy Awards était “difficile” et “douloureuse” à la suite de la mort de Kobe Bryant.

La chanteuse de 39 ans a organisé la cérémonie dimanche (26.01.20) et elle a admis qu’il était difficile d’ouvrir le spectacle quelques heures après l’annonce tragique de la mort de Kobe Bryant dans un accident d’hélicoptère avec huit autres personnes, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “Ce fut une nuit vraiment difficile, et c’est pourquoi je pense que c’était des montagnes russes.

“C’était douloureux, c’est douloureux en ce moment. Nous avons perdu un héros bien-aimé pour nous tous. Une personne qui est comme un véritable exemple d’éclat et d’excellence.

“Ce n’est pas facile d’aller de l’avant avec tout ce poids. Mais je pense que l’énergie qu’il a toujours apportée et cet esprit combatif … c’est ce qui nous a fait passer ce soir.”

La chanteuse de “ Girl on Fire ” a ouvert le spectacle avec une performance surprise avec Nathan Morris, Wanya Morris et Shawn Stockman de Boyz II Men de Boyz II Men de leur tube de 1991 “ It’s So Hard to Say Goodbye ” pour rendre hommage au basketteur et elle était heureuse de le faire.

Elle a dit: “J’ai l’impression qu’il était juste dans tous nos cœurs et nos esprits et c’est ce qui l’a fait se sentir bien.”

Le mari d’Alicia, Swizz Beatz, a félicité sa femme pour la façon dont elle a géré la soirée émotionnelle.

Il a dit: “Ce fut une nuit lourde et elle a mis la charge sur ses épaules et a mis les gens à l’aise dans le monde entier. C’est une bénédiction.”

Alicia a également évoqué le décès de Kobe sur scène au Staples Center de Los Angeles.

Elle a dit: “Nous sommes ensemble lors de la plus grande soirée de la musique, célébrant nos artistes qui le font le mieux, mais, pour être honnête avec vous, vous ressentiez tous une tristesse folle en ce moment, car plus tôt aujourd’hui, Los Angeles, l’Amérique et le monde entier ont perdu un héros.

“Et nous sommes littéralement debout ici, le cœur brisé, dans la maison que Kobe Bryant a construite.

“En ce moment, Kobe et sa famille et tous ceux qui ont été tragiquement perdus aujourd’hui sont dans nos esprits, dans nos cœurs, dans nos prières, ils sont dans ce bâtiment.

“Je voudrais que tout le monde prenne un moment et les garde en vous et partage notre force et notre soutien avec leurs familles.”

Elle a ajouté plus tard: “Je sais à quel point Kobe aimait la musique, nous avons donc pu en faire une célébration en son honneur.”

