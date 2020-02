Alicia Keys: La maternité a changé ma façon de penser

2020-02-09 10:30:04

Alicia Keys affirme que la maternité a changé sa façon de penser la place d’une femme dans le monde, ce qui l’a incitée à créer She Is the Music en 2018.

La chanteuse de 39 ans a des fils Égypte, neuf ans, et Genesis, cinq ans, avec son mari Swizz Beatz, et a déclaré que l’accueil de sa progéniture dans le monde l’a aidée à “valoriser” les choses importantes de la vie et a changé sa façon de penser lorsque c’est devenu une femme.

Elle a dit: “Vous avez littéralement un petit être qui ne pourrait même pas survivre sans vous et quelque chose à ce sujet … Je me souviens m’être réveillé avec les habitudes que j’avais. J’ai attaché une grande partie de ma valeur à la quantité de choses que je pouvais faire. en un jour. Je pense que c’est une chose très féminine à faire, cette idée de “combien de personnes puis-je rendre heureux?” ”

En 2018, la hitmaker ‘Fallin’ a cofondé She Is the Music, une initiative à but non lucratif visant à aider plus de femmes à trouver leur place dans l’industrie, qu’elle a mise en place après avoir remarqué le “déséquilibre” des sexes dans l’entreprise.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il est évident qu’il y a un tel déséquilibre du nombre de femmes à la table.”

Alicia a également parlé de sa propre capacité à «naviguer dans l’industrie de la musique désagréable» et a déclaré que son «expérience de la rue» l’a aidée à repousser les conseils pour perdre du poids et succomber à des images plus sexualisées.

S’adressant au magazine Style du journal The Sunday Times, elle a déclaré: “Je pense que ce qui m’a permis de naviguer dans le monde dégoûtant, méchant et perfide [of the music industry] était que j’avais suffisamment de connaissances et d’expérience dans la rue pour avoir vraiment une certaine sagesse et conscience.

“Mon instinct est vraiment fort. Je suis un travailleur vraiment dur. Mais il a fallu du temps pour comprendre comment ne pas tomber sur mon visage la moitié du temps. C’était littéralement une prière. J’étais tellement concentré sur ce qu’il y avait à faire que je n’ai pas eu beaucoup de temps pour f ** k autour. “

