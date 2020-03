Alicia Keys «n’était pas prête» pour son deuxième enfant en 2014

2020-03-26 02:30:05

Alicia Keys “n’était pas prête” pour son deuxième enfant lorsqu’elle est tombée enceinte en 2014, mais a décidé de garder son bébé après avoir écouté de la nouvelle musique qu’elle avait écrite avec son mari Swizz Beatz.

La chanteuse de 39 ans est mère d’Egypte, âgée de 9 ans, et de Genesis, 5 ans – qu’elle a tous les deux avec son mari Swizz Beatz – mais a dit qu’elle se sentait “tellement déchirée” après avoir découvert qu’elle était enceinte de Genesis, car elle ne pensait pas pouvoir faire face à un deuxième enfant.

À l’époque, Alicia était en train de finaliser son sixième album studio “ Here ”, tandis que Swizz Beatz – de son vrai nom Kasseem Dean – avait les mains pleines pour étudier à la Harvard Business School.

En écrivant dans son nouveau livre “More Myself” – dont un extrait a été partagé avec le magazine People – elle a dit: “Je n’étais pas prête pour ça, c’est ce que j’ai dit au médecin. [I told the physician] «C’est le pire moment de ma vie. Je travaille sur mon prochain album. Mon mari vient d’entrer à la Harvard Business School. Et j’ai bu – beaucoup. J’ai quitté son bureau, tellement déchirée.

“La musique que je créais était plus importante et urgente que presque tout. Je devrais différer sa sortie pendant au moins un an si je décidais d’avoir le bébé.”

Tout en réfléchissant à ses choix, Alicia a écouté une chanson intitulée “ More Than We Know ”, qu’elle avait écrite avec son mari, et a soudainement réalisé grâce aux paroles.

Elle a ajouté: “Pendant que je me débattais sur mon choix, je suis entrée en studio un soir et j’ai commencé à écouter” More Than We Know “, une chanson que Swizz et moi avions écrite. Les paroles parlent de la façon dont nous sommes capables de tant de choses plus que nous ne pouvons jamais imaginer. Mes yeux se sont remplis de larmes. Comment pourrais-je retirer le potentiel de ce bel enfant, cette lumière qui pourrait toucher les autres d’une manière dont je ne pouvais pas rêver. Pour moi, la chanson était un message puissant qui Je devrais continuer la grossesse. ”

Genesis est née en décembre 2014, et le hitmaker ‘Girl on Fire’ ne pourrait pas être plus heureux d’élever deux fils.

S’adressant au magazine People aux côtés de son extrait de mémoire, elle a déclaré: “Je suis super pratique.

“Récemment avec Genesis, nous jouions avec ses personnages de” Dragon Ball Z “. Il les faisait tous se battre tout le temps, alors j’ai demandé au gars de Genesis si mon gars pouvait être son ami. Il dit:” Pourquoi avez-vous besoin de moi pour être ton ami?’ Je me disais: “Regardez à quoi je ressemble, tous effrayants avec des pattes de talon. Tout le monde a peur de moi quand ils me voient mais ils ne connaissent pas vraiment l’intérieur de moi.”

