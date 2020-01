Alicia Keys sur ‘Freaking Out’ avant d’accueillir des Grammys dans le sillage de la mort de Kobe Bryant

Heures avant Les Grammys le dimanche, Alicia Keys reçu mot – comme le reste du monde – que la légende de la NBA Kobe Bryant est décédé subitement dans un accident d’hélicoptère qui a coûté la vie à huit autres personnes, dont sa fille de 13 ans, Gianna.

Alicia a dit Ellen Degeneres, qui a félicité la chanteuse pour un travail exceptionnellement bien fait, qu’elle et les producteurs de la série se sont efforcés de préparer un hommage à Kobe qui se sentait à la fois authentique et approprié, tout en essayant de traiter la perte dévastatrice.

“Nous paniquions tous parce qu’évidemment, entendre les nouvelles de Kobe et de sa fille était si tragique, et aucun de nous ne peut encore y croire à ce jour”, a déclaré Keys lors de l’émission d’Ellen mercredi, ajoutant qu’ils apportaient des changements ” littéralement quelques minutes avant le début du spectacle.

“Nous devions vraiment comprendre, comment pourrions-nous l’honorer correctement dans sa maison cette nuit?” elle a ajouté le lieu du Staples Center, domicile des Los Angeles Lakers. “Et tous ceux qui l’adorent et l’aiment tellement et qui ont été inspirés par lui se sont sentis tellement dévastés à ce moment-là. Nous ne pouvions pas … Nous avons dû le faire correctement.”

En plus des changements logistiques que l’équipage a dû faire, Keys a également dû faire quelques changements mentaux. Fini les nerfs associés à la simple tenue de l’événement; la chanteuse ressentait maintenant le besoin de rendre à la star de basket-ball la justice qu’elle jugeait méritée.

Elle a donc “mis ma musique de méditation” et “appelé certaines de mes personnes les plus proches qui m’aident vraiment à trouver la vérité dans l’instant”, a-t-elle expliqué, ajoutant que sa performance de “Il est si difficile de dire au revoir à hier” avec Boyz II Les hommes étaient également une décision de dernière minute.

“Il se trouve que Boyz II Men était déjà là ce soir-là, et nous voulions faire quelque chose de spécial, créer juste quelque chose qui semblait être le bon”, a déclaré Alicia à Ellen. “Et nous l’avons rassemblé, et c’était tout simplement magnifique. C’était comme cette magie qui se produit quand c’est nécessaire. Donc comme whoa. WHOA. Whoa. C’était tellement, mais j’ai été très honoré de pouvoir partager ce moment avec nous tous, avec le monde entier, que nous puissions vivre ensemble quelque chose qui fait si mal ensemble. Et je me sens vraiment honoré d’avoir pu être là avec vous à cette époque. “

