Alicia Keys sur la grande sœur d’Oprah Winfrey

2020-04-07 07:30:07

La chanteuse à succès de “Girl On Fire” Alicia Keys a décrit l’icône de la télévision Oprah comme sa “belle grande sœur”.

L’actrice de 39 ans publie son livre “ More Myself: A Journey ” sur l’empreinte de l’icône de la télévision “ An Oprah Book ”, et elle a révélé comment son amie a contribué à façonner les mémoires.

Elle a dit à ‘Entertainment Tonight’: “C’est une belle grande soeur pour moi, une humaine spéciale dans ma vie, et vraiment juste quelqu’un dont je modèle beaucoup de choses.

“Vous pouvez être puissant et gentil et réussir et gracieux. Vous pouvez tout avoir.

“Elle a vraiment dit: ‘Ça va être une chose si spéciale tant que vous serez assez à l’aise pour vraiment amener les gens dans votre monde.’ ”

Le hitmaker “Girl On Fire” a admis que c’était le catalyseur pour être si ouvert dans le livre, et Oprah était “vraiment fier” des résultats finaux.

Alicia a déclaré: “C’était le point et cela reste le point de savoir comment, comment pouvons-nous tous, continuer à trouver qui nous sommes réellement?

“Pas qui nous pensons être censé être quand la caméra s’allume ou pas qui nous pensons être quand nous travaillons avec notre patron ou qui notre petit ami veut que nous soyons ou qui notre mère nous veut être.

“C’était le but et la mission. Alors, en lisant tout cela et en voyant comment tout cela se réunissait, elle était vraiment fière.”

Le fier parent – qui a des fils Égypte, neuf ans, et Genesis, cinq ans, avec son mari Swizz Beatz – et le couple se concentrent actuellement sur l’enseignement à domicile et l’auto-isolement pendant la pandémie de coronavirus.

Elle a ajouté: “Nous sommes reconnaissants, nous sommes bénis, nous sommes en sécurité, nous sommes en bonne santé, notre famille est en bonne santé. Nous sommes ensemble.

“C’est sûrement une nouvelle expérience et nous essayons tous de comprendre comment … comment garder ces enfants en ligne?”

