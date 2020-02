Alicia Leigh Willis reviendrait-elle en tant que sœur de Sonny Corinthos, Courtney Matthews?

Les fans de l’hôpital général aiment un bon retour. Avec le récent retour de Marcus Taggert, beaucoup spéculent sur qui pourrait revenir au spectacle ensuite. Une apparition de fantôme il y a quelques années ne suffisait pas à certains fans, et ils veulent que Courtney Matthews revienne en ville. Alicia Leigh Willis, qui incarne le personnage, a donné une interview il n’y a pas si longtemps dans laquelle elle a discuté de ses réflexions sur le retour à plein temps.

Alicia Leigh Willis en 2018 | Greg Doherty / .

L’histoire de Courtney Matthews sur «General Hospital»

Courtney a été présentée pour la première fois en 2001 lorsqu’elle est venue en ville juste après sa mère, Janine Matthews. Elle a rapidement appris que son père biologique était un résident de Port Charles, Mike Corbin et qu’elle avait un demi-frère, le gangster Sonny Corinthos. Sonny était très protectrice contre Courtney, ce qui l’a amenée à une romance avec A.J. Quartermaine, le rival de Sonny. Sonny avait la garde du fils de A.J., Michael Corinthos, et coucher avec Courtney faisait partie du plan de A.J.pour retourner chez Sonny, avant qu’il ne se rende compte qu’il l’aimait vraiment. À travers l’agitation dans leur relation, les deux ont fini par se séparer.

Elle avait également une relation avec le responsable de Sonny et le frère de A.J., Jason Morgan. Après leur rupture, elle a épousé Jasper «Jax» Jacks. Leur mariage a commencé à s’effondrer une fois que Jax s’est rapproché d’Elizabeth Webber, qui allait être une mère porteuse pour eux une fois. Elle a ensuite commencé une relation avec Nikolas Cassadine. Elle est tombée enceinte et ne savait pas si le père était Jax ou Nikolas. Helena Cassadine, la grand-mère de Nikolas, a tenté de kidnapper le bébé en tant qu’héritière de la Cassadine.

En 2006, Courtney est décédée des complications de la grossesse d’Elle et du fils de Nikolas, Spencer Cassadine. Courtney n’a pas dit à Nikolas qu’il était le père avant sa mort, et Jax savait la vérité et a élevé Spencer comme le sien. Maxie Jones a fini par trouver les vrais résultats et les a donnés à son cousin, Robin Scorpio, qui a révélé les résultats lors du baptême de Spencer (alors connu sous le nom de John).

Le personnage de Courtney est considéré comme le véritable amour de Nikolas. Wills est brièvement revenu en tant que fantôme, apparaissant à Spencer en 2015.

Ce que l’actrice dit du retour de l’hôpital général

Willis a accordé une interview à ABC Soaps in Depth l’année dernière au sujet de ses réflexions sur le retour au spectacle.

Le retour fantomatique de Courtney en 2015 était en fait dû au vote d’un fan. «Il y avait en fait une sorte de chose sur Facebook où les fans votaient pour ramener un personnage pour une guest star ou quelque chose comme ça. Et ils m’ont appelé et ils me disent: “Oh, ils ont voté pour que tu reviennes.” Et j’étais tellement excité parce que je devais y retourner et c’était comme une réunion de famille “, a déclaré l’actrice.

Elle a ajouté: “Pour voir toutes ces personnes avec qui je travaillais depuis tant d’années. C’était vraiment sympa. C’était vraiment sympa de faire de gros câlins à tout le monde. J’ai adoré jouer à Courtney. Cela a été une si grande partie de ma vie pendant si longtemps. Même ma famille s’est impliquée. Quand j’ai fini par l’obtenir, toute ma famille était super excitée parce qu’ils aimaient tous ceux avec qui je travaillais là-bas. »

Et bien que Courtney soit actuellement morte dans la série, nous savons que la plupart des décès de feuilletons de jour ne sont pas réels et que les personnages peuvent revenir des morts à tout moment. Willis est ouvert à l’occasion. «J’adorerais revenir travailler avec eux à nouveau. Ouais, si l’occasion se présentait, j’adorerais ça. Ce serait amusant.”

Willis a raté de peu son retour à la télévision de jour l’année dernière. Elle a fait un test de dépistage pour un rôle dans un autre feuilleton mais n’a finalement pas obtenu le rôle. «Entre moi et une autre fille et l’autre fille l’a compris. Mais c’est une de mes amies donc… Mais oui, j’ai définitivement jeté mon chapeau dans le ring à quelques reprises. On ne sait jamais comment c’est avec les savons. Tout le monde se connaît donc c’est vraiment sympa quand vous allez aux autres savons, vous voyez généralement des gens avec qui vous avez travaillé dans le passé. C’est vraiment cool.”

General Hospital est diffusé en semaine sur ABC.