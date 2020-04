Alicia Silverstone face à un corps “ blessant ” honteux en tant que Batgirl dans Batman & Robin

Alicia Silverstone se souvient d’avoir été honteuse lorsqu’elle a joué le rôle de Fille chauve-souris dans “Batman & Robin”.

Dans une récente interview avec Le gardien, l’actrice de 43 ans a admis qu’elle n’avait pas eu beaucoup de plaisir à filmer le film d’action de 1997 en face George Clooney et Chris O’Donnell en partie à cause des commentaires “blessants” qu’elle a reçus à propos de son poids.

Même avant de jouer dans “Batman & Robin”, Silverstone a fait face à la honte après son rôle d’évasion dans “Clueless” en 1995 alors qu’elle n’avait que 18 ans.

“C’était vraiment extrême comment je parlais et dont je parlais”, a-t-elle déclaré à la publication. «Je pense que je me suis vraiment senti découragé par ça.»

Silverstone a ensuite joué le rôle de Batgirl dans “Batman & Robin”, dont elle a admis “ce n’était certainement pas mon expérience de tournage préférée.”

“Ils se moquaient de mon corps quand j’étais plus jeune”, se souvient-elle. “C’était blessant mais je savais qu’ils avaient tort. Je n’étais pas confus. Je savais que ce n’était pas bien de se moquer de la forme du corps de quelqu’un, cela ne semble pas être la bonne chose à faire à un humain.”

“Il y avait des conditions de travail moins favorables en termes de dégradation des conditions”, a-t-elle poursuivi. “Et non, je n’ai pas dit ‘f-k you’ et je suis sorti comme un guerrier mais je m’éloignais et je disais ‘OK je sais ce que c’est et j’ai fini, je ne m’approche pas ça encore.'”

En plus des remarques cruelles sur son corps – notamment le fait d’être étiquetée “Fatgirl” par les paparazzi et interrogée par un intervieweur sur sa taille de soutien-gorge – le film a été détruit par les critiques et a valu à Silverstone le prix de la pire actrice de soutien aux Razzies de 1998.

En conséquence, Silverstone a déclaré qu’elle “avait cessé d’aimer jouer pendant très longtemps” – et ne se sentait pas “revigorée” jusqu’à ce qu’elle soit jouée dans une pièce de David Mamet.

“Mon corps était exactement comme ça, c’est ce que je dois faire”, a-t-elle expliqué. “Je l’aime tellement, j’ai besoin de trouver un moyen de faire les deux, d’être en même temps actrice et militante, c’est ce que j’ai fait.”

Maintenant, après des décennies dans l’entreprise, Silverstone a déclaré: “Je pense que j’aime vraiment encore jouer. Je veux dire … je sais que je le fais!”

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

voir la photo

Instagram

Les stars ‘Clueless’ se réunissent près de 25 ans plus tard – Attendez de les voir maintenant!