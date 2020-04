Alicia Silverstone profite d’une vie «lente» en quarantaine

2020-04-16 02:30:06

Alicia Silverstone prend les choses “lentement” en quarantaine, car elle aime passer plus de temps avec son fils de huit ans, Bear.

L’actrice de 43 ans s’auto-isole actuellement à la maison avec son fils de huit ans, Bear, au milieu de la pandémie de coronavirus, et a déclaré qu’elle appréciait la possibilité de se détendre et de passer du temps avec sa famille.

Elle a dit: “Je suis tellement reconnaissante que ma famille et moi soyons en bonne santé. Mais le genre de partie sucrée est que vous ralentissez un peu. Ce matin, Bear s’est réveillé et a demandé si nous pouvions faire des crêpes, et le la réponse était “En fait, oui, nous n’avons pas à aller à l’école pour pouvoir faire des crêpes!”

“Ensuite, nous nous occupons des chiens, je fais du travail et nous déjeunons et nous promenons de nouveau avec les chiens, peut-être faire du yoga ou des exercices pour les enfants, puis il m’aide à préparer le dîner, et il y a la lecture, et la journée est parti!”

Et même si elle aime peut-être la vie tranquille en ce moment, la star de “ Clueless ” n’a toujours pas assez de temps dans sa journée pour faire tout ce qu’elle veut.

Elle a ajouté: “Il n’y a pas assez de temps dans la journée pour quoi que ce soit, je ne comprends pas! J’ai encore deux livres en moi dont je dois sortir [the longtime vegan authored ‘The Kind Diet’ in 2009]et j’aime partager comment je nourris mon fils sur Instagram dans l’espoir que cela puisse aider d’autres mamans à nourrir leurs enfants en bonne santé et bien. Et puis j’écris des blogs pour mon site web, kindlife.com. ”

Quand elle ne travaille pas, Alicia aime cuisiner avec son fils et tient à s’assurer qu’il mange des repas “sains et propres”.

S’adressant au magazine People, elle a déclaré: “Le fait qu’il n’y ait pas d’école et de fêtes d’anniversaire et que je ne sors pas nous rend de toute façon un peu plus sains et plus propres. Il y a moins à équilibrer . Mais je suis vraiment conscient que je veux garder notre système immunitaire très fort afin que nous puissions être résilients et repousser toutes les infections et prendre le contrôle de notre santé du mieux que nous pouvons. Je cuisine des choses comme les soupes miso , ragoût de kenpira … des recettes vraiment nourrissantes et cicatrisantes.

“C’est un petit chef, mon ours. Nous aimons cuisiner ensemble, mais un jour il s’est retourné et a commencé à cuisiner tout seul. Je n’en revenais pas. Il fait les repas les plus délicieux!”

