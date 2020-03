Alison Brie dit qu’elle a toujours été «fascinée» par le sexe

2020-03-08 23:30:05

L’ancienne star des Mad Men, Alison Brie, a admis qu’elle a toujours eu une “fascination” pour le sexe.

L’actrice de 37 ans – qui est mariée à l’acteur Dave Franco – a admis que son intérêt pour le sexe remonte à ses jours d’école, même si elle n’avait “aucune idée de ce qu’était le sexe” à l’époque.

Elle se souvient: “Je mettrais l’un des trenchs de mes parents, puis j’obtenais un hot-dog et le mettais entre mes jambes.

“Je me dandinais dans le salon et je me disais:” As-tu déjà faim en descendant la rue, et tu n’as rien à manger? Essayez nos nouvelles saucisses alimentaires! ”

“Le slogan était:” C’est votre saucisse mais vous pouvez le manger! ” J’ai l’impression que nous avions une telle fascination pour le sexe quand j’avais neuf et dix ans, mais nous n’avions aucune idée de ce qu’était le sexe. ”

Edible Wiener était le sketch de comédie emblématique d’Alison – et elle accepte que l’humour sexuel a joué un rôle majeur dans sa carrière.

Elle a concédé: “Mes croquis étaient toujours légèrement pervertis.”

L’actrice s’est souvenue avoir développé une série vidéo d’une femme appelée «Cute E Nurse» pendant les soirées pyjama avec sa meilleure amie, Deborah.

Alison a déclaré au journal Observer: “Il s’agissait d’une infirmière salope qui a couché avec tous les médecins.

“Je bosse l’air en tant que médecin. Ensuite, je retourne et je bosse l’air en tant que ‘Cute E Nurse’. Je ne sais pas pourquoi j’étais si sexuel quand j’étais enfant, mais je l’ai trouvé vraiment très drôle. ”

Malgré cela, l’actrice admet que sa carrière a vraiment décollé lorsqu’elle a rejoint le casting de l’émission télévisée à succès “ Mad Men ” en 2007.

Elle a dit: “‘Mad Men’ devait être un épisode, avec la possibilité de devenir un personnage récurrent.

“Je me disais:” Ça va, je suis excité. ” Mais à la fin de cet épisode, ils m’avaient demandé de revenir pour le prochain. J’ai ensuite fait chaque saison de l’émission. “

