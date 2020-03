Alison Brie: Ma vie est un travail en cours

2020-03-08 19:30:06

La star hollywoodienne Alison Brie a affirmé que sa vie est un “travail constant en cours”.

Alison Brie pense que sa vie est un “travail constant en cours”.

L’actrice de 37 ans – qui est mariée à son compatriote star hollywoodienne Dave Franco – a appris à ne pas faire preuve de complaisance au cours de sa carrière.

Elle a dit: “La vie est juste ce travail constant en cours.

“Chaque fois que vous êtes sur la bonne voie, vous pensez:” Je l’ai compris, j’ai enfin trouvé la clé de toute joie et je ne la perdrai plus jamais. ” Et c’est ainsi que vous vous retrouvez aveuglé. ”

Alison est actuellement en train de filmer la dernière saison de «Glow», la série de comédie dramatique qui présente un casting presque entièrement féminin.

L’actrice considère le spectacle comme l’un des projets les plus importants de sa carrière.

Alison – qui a déjà joué dans des émissions à succès telles que «Community» et «Mad Men» – a déclaré au journal Observer: «Ce fut la plus grande expérience de ma carrière.

“Je me suis sentie incroyablement habilitée par le travail physique que nous faisons dans la série. J’ai été inspirée par toutes les femmes qui m’entourent.”

Pendant ce temps, Alison a précédemment admis qu’elle se sentait “impuissante” lorsqu’elle a été frappée par la dépression.

L’actrice a traversé sa lutte “la plus profonde” peu de temps avant de commencer à écrire son film “Horse Girl” et s’est également sentie en colère à cause de sa “génétique”, car sa grand-mère souffrait de schizophrénie paranoïde.

En parlant du film, Alison a expliqué: “J’ai commencé à réaliser que cela concernait beaucoup plus ma peur d’avoir une maladie mentale dans ma lignée. Quand sortira-t-elle? Et aurai-je la conscience de savoir quand cela se produit?

“Dans mes propres luttes personnelles contre la dépression, je connais le sentiment d’être impuissant, de se sentir impuissant, de se sentir seul. Juste avant d’écrire ceci, j’ai traversé mon épisode de dépression le plus profond de ma vie.

“[This was in] 2018, juste avant de commencer à l’écrire. J’étais dans un endroit vraiment bas et j’ai commencé à parler à un thérapeute.

“Mais alors, j’ai cette colère secondaire envers ma génétique. Comme, ‘Cela n’a rien à voir avec moi! Comment suis-je pris au piège dans une décision de mon propre esprit?'”

Mots clés: Alison Brie, Dave Franco

Retour au flux

.