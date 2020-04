Alison Brie s’ouvre sur la dysmorphie corporelle

Il est si facile de rejeter des problèmes de santé mentale simplement parce que si vous n’en souffrez pas, il peut être difficile de comprendre comment cela fonctionne. En tant que tel, beaucoup de gens ne croient tout simplement pas qu’ils sont réels.

Voilà la situation Alison Brie s’est retrouvée à s’ouvrir à son mari Dave Franco sur ses difficultés avec la dysmorphie corporelle. Ce n’est pas qu’il la fermait intentionnellement et refusait de la croire, c’est juste que c’était quelque chose qu’il avait du mal à enrouler son cerveau simplement parce qu’il n’en souffre pas.

“Ça a été drôle d’en parler avec lui, a-t-elle dit Santé des femmes. Il a dit: «Avant de vous connaître, je ne suis pas sûr de croire que la dysmorphie corporelle était une chose réelle. C’est tellement intéressant pour moi ce que vous voyez, ce que je vois quand je vous regarde, et les discussions franches que nous avons à ce sujet. “

Et cela a toujours été la clé de tout problème de santé mentale. Il est important de pouvoir en parler, et il est peut-être encore plus important d’écouter avec un esprit ouvert lorsque quelqu’un fait un pas de géant et s’ouvre.

L’une des raisons pour lesquelles Brie est si forte en ce moment est qu’elle a trouvé cette ouverture avec Franco. “Je suis tellement chanceuse que je suis mariée à une personne vraiment merveilleuse et ouverte”, a-t-elle déclaré. “Nous avons d’excellentes lignes de communication et je peux souvent parler de mes sentiments.”

Quant à Brie, elle dit qu’elle pense que la dysmorphie corporelle et la dépression sont des choses qu’elle travaillera probablement toute sa vie. Mais elle est capable de regarder avec plus de clarté avec le recul, ce qui est un autre aperçu de la façon dont la condition peut se manifester chez certaines personnes.

“Je reviens aux photos du tapis rouge où je pensais que j’avais l’air si horrible et il y en a où je pense maintenant, Dieu, j’étais magnifique”, a-t-elle déclaré. “Et je me souviendrai, une heure avant que j’étais en larmes, je pensais que j’étais tellement dégoûtant.”

Comme Franco, la plupart du monde n’a pas eu besoin de convaincre de la beauté de Brie. Depuis qu’elle a éclaté avec ses deux rôles principaux dans “Mad Men” et “Community”, la star de “GLOW” est devenue une rock star pour les femmes fortes et superbes, sans avoir peur d’embrasser son côté maladroit et comique.

Mais comme beaucoup de gens qui échangent des rires, Brie souffre également de dépression. Elle a dit qu’elle avait trouvé du réconfort et une compréhension de sa propre situation grâce à des antécédents de maladie mentale dans sa famille.

“Le reste de ma famille a ensuite dû faire face aux effets de retombées du traumatisme”, a-t-elle expliqué, y compris une grand-mère aux prises avec la schizophrénie au cours de périodes d’itinérance. “Cela signifiait la dépression plus que tout.”

Tout comme sa dysmorphie corporelle peut être momentanément paralysante, Brie dit que la dépression «sort parfois de nulle part et m’aveugle vraiment». Elle a trouvé que l’exercice était un bon outil pour le combattre, disant qu’elle se traînerait parfois à un cours de yoga “même si je ne veux pas être avec les gens, des larmes coulent sur mon visage.”

Pour Brie, elle dit: “Cela finit par aider finalement.”

