Allison Janney confirme l’engagement d’Anna Faris

2020-01-14 16:30:04

Allison Janney a confirmé qu’Anna Faris était fiancée à Michael Barrett.

Allison Janney a confirmé qu’Anna Faris était fiancée.

L’actrice de 43 ans a déclenché des spéculations sur le fait qu’elle devait épouser Michael Barrett – avec qui elle sort depuis 2017 – en novembre lorsqu’elle a été repérée avec une bague en diamant sur son doigt de fiançailles, et maintenant sa co-star de “ Maman ” a a révélé qu’elle avait précédemment célébré les noces imminentes du couple.

Allison a déclaré au magazine Us Weekly: “Je sais qu’elle est fiancée depuis longtemps. Je l’ai gardée très silencieuse, je vous le ferai savoir!

“Donc, j’ai célébré avec eux il y a longtemps.”

Quelques mois seulement avant les fiançailles, des rumeurs ont tourné autour d’Anna – qui a un fils de sept ans, Jack, avec son deuxième mari Chris Pratt – et le directeur de la photographie, la beauté blonde a admis qu’elle avait “eu du mal” avec l’idée de se marier à nouveau en raison du divorce. processus.

L’actrice “Overboard” – qui a également été mariée à Ben Indra de 2004 à 2008 – a déclaré: “Je crois à l’amour et à la monogamie et je crois à l’engagement dans une relation, mais je me bats, après l’avoir vécu plusieurs fois maintenant, avec l’idée de notre système juridique. ”

Et Anna a également admis qu’elle n’était pas sûre de croire encore à l’institution du mariage.

Elle a dit: “Je suis romantique. Je crois en un partenariat, je crois en la compagnie. Je ne sais tout simplement pas si je crois en une cérémonie de mariage.”

L’actrice a expliqué qu’elle aurait “besoin de comprendre quel est le but” avant de se marier pour la troisième fois.

Élaborant sur ses préoccupations, Anna a avoué: “Est-ce la sécurité de vos enfants? Est-ce une convention? Est-ce que les autres respectent davantage votre relation? … Pour moi, je ne suis pas tout à fait sûr de savoir où cela va.”

Mots clés: Allison Janney, Anna Faris, Michael Barrett

Retour au flux

.