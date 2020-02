Amanda Bynes annonce qu’elle est engagée dans «l’amour de sa vie»

Amanda Bynes a fait une grande annonce le jour de la Saint-Valentin.

Vendredi, l’actrice est allée sur Instagram pour faire savoir à sa légion de fans qu’elle est prête à marcher dans l’allée avec cette personne spéciale, alors qu’elle a posté un claquement de main avec un énorme cierge magique aux côtés de la main d’une autre personne portant un bracelet en or.

“Engagé pour l’amour de ma vie”, a déclaré le cliché de 33 ans, sans identifier l’autre personne sur la photo.

La section des commentaires d’Amanda était remplie de messages félicitant la star de “She’s the Man” pour la bonne nouvelle.

Cependant, certains de ses 228 000 abonnés avaient des questions pour Amanda, car on se demandait pourquoi l’autre personne sur la photo portait ce qui semblait être une alliance, en lui demandant: «Est-il déjà marié?

Un autre utilisateur des médias sociaux a posté, “Parce qu’il y a une semaine, vous aviez cette même bague si juste curieux”, en référence à un selfie qu’Amanda a partagé samedi dernier, où elle semble porter la même boule tout en montrant son piercing au septum et son cœur en forme de visage de tatouage.

L’ancienne enfant star est diplômée du Fashion Institute of Design & Merchandising en juin 2019 et séjournait récemment dans un lieu de vie sobre, prouvant qu’elle a changé sa vie depuis une panne publique en 2013.

Lors d’un entretien avec Papier En novembre 2018, Amanda a dévoilé ses difficultés personnelles avec la toxicomanie.

“Je n’avais tout simplement aucun but dans la vie”, a-t-elle déclaré à propos de la fin du film “Easy A”. “J’avais travaillé toute ma vie et [then] Je ne faisais rien. J’avais beaucoup de temps entre mes mains et je me réveillais et cuisinais et j’étais littéralement lapidé toute la journée … J’ai vraiment commencé à consommer de la drogue et c’est devenu un monde vraiment sombre et triste pour moi. “

“Je ne le manque pas parce que j’ai vraiment honte de la façon dont ces substances m’ont fait agir”, a-t-elle déclaré. “Quand je me suis éloigné d’eux, j’étais complètement revenu à la normale et j’ai immédiatement réalisé ce que j’avais fait – c’était comme si un étranger avait littéralement envahi mon corps. C’est une sensation tellement étrange.”

Sa co-star “Ce que j’aime chez toi” Leslie Grossman a fait le point sur Amanda lorsqu’elle s’est arrêtée au “Ce soir occupé“en décembre 2018.

“Elle se porte à merveille. Je pense que nous avons tous eu des moments difficiles dans nos vies, et nous n’avons pas eu à le faire sous le reflet d’une caméra. Je suis très, très fier d’elle. Je le suis. Elle va très bien . “

Félicitations à Amanda et à son mystérieux fiancé!

