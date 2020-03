Amanda Bynes “bouleversée” par la rupture

2020-03-09 07:30:06

Amanda Bynes est “vraiment bouleversée” par sa séparation d’avec le fiancé Paul Michael, avec qui elle s’est fiancée il y a à peine trois semaines.

La star de ‘She’s The Man’ s’est récemment séparée de Paul trois semaines seulement après avoir annoncé leur engagement sur les réseaux sociaux, et des sources ont maintenant déclaré qu’Amanda “ne se débrouillait pas bien du tout” à la suite de leur rupture.

Un initié a déclaré: “Amanda est vraiment bouleversée à ce sujet et ne la prend pas bien du tout.”

Paul a confirmé la rupture dimanche (08.03.20), et des sources affirment qu’il a mis fin à la romance après avoir réalisé qu’elle “ne pouvait pas aller de l’avant” en raison de la tutelle d’Amanda, ce qui signifiait que sa mère avait le dernier mot sur le mariage du couple.

La source a déclaré au magazine Us Weekly: “Paul a réalisé que la relation ne pouvait tout simplement pas aller de l’avant en raison des obstacles de la tutelle et Amanda doit vivre dans un lieu de vie sobre.”

Au cours du week-end, Paul a déclaré au magazine In Touch qu’il voyait toujours Amanda, 33 ans, comme sa “meilleure amie”, mais a confirmé qu’ils n’étaient plus ensemble.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient mis fin à leurs fiançailles, il a répondu: “Nous l’avons fait. Je l’aime, cependant – c’est ma meilleure amie.”

La nouvelle de la rupture survient après qu’il a été rapporté que la mère d’Amanda, Lynn Bynes, aurait l’intention de bloquer le mariage proposé de sa fille avec Paul, estimant qu’il n’était pas dans son intérêt de faire le noeud.

Expliquant le fonctionnement du processus, Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a récemment déclaré: << En tant que conservatrice d'Amanda, sa mère a la responsabilité de la prise de décision de sa fille, y compris de lui permettre ou non de se marier.

“Si les parents d’Amanda n’ont pas consenti au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de” l’esprit insensé “d’Amanda.”

En plus d’être sous tutelle – ce qu’elle subit depuis 2014 – Amanda vit actuellement dans une maison sobre après avoir passé du temps en traitement l’année dernière, et a déclaré aux fans le mois dernier qu’elle était “sobre depuis plus d’un an”.

