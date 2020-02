Amanda Bynes dévoile sa tutelle «controversée»

Amanda Bynes Vendredi, elle a révélé des détails sur sa conservation pour la première fois lors d’une publication sur Instagram.

L’actrice a abandonné le contrôle de toutes les décisions médicales à sa mère, Lynne, jusqu’en août, après qu’une série d’incidents bizarres lui a valu une prise en charge psychiatrique involontaire en 2013 et finalement un séjour dans un centre de réadaptation en santé mentale, où elle a poursuivi le traitement en ambulatoire programme. En 2017, Amanda avait repris le contrôle de ses propres finances.

“Aujourd’hui, je veux parler d’un sujet controversé, mon cas de tutelle”, a-t-elle déclaré dans le clip vidéo. «Je me rends dans un centre de traitement qui facture 5 200 $ par mois. Il n’y a aucune raison pour que je ne doive pas aller chez un thérapeute qui prend mon assurance pour 5 000 $ de moins par mois. C’est pourquoi j’ai demandé à voir le juge la semaine prochaine. concernant ce problème de tutelle. “

La star de “She’s The Man” a remercié ses fans avant de s’excuser d’avoir diffusé ses griefs en ligne.

“Je suis désolé que c’est à cela que je fais face et je suis désolé de mettre mes problèmes sur Internet, mais c’est à cela que la vie est arrivée. Alors, merci beaucoup de toujours me soutenir. Je t’aime tous, paix. Appréciez votre amour et votre soutien. “

La publication intervient quelques jours après qu’Amanda a présenté son fiancé, Paul, à ses fans sur Instagram et s’est excusée pour son comportement erratique passé, notamment en faisant des commentaires controversés sur Hitler, en tweetant que Chris Brown avait battu Rihanna “parce qu’elle n’était pas assez jolie, »et en disant qu’elle ne suivait que« les belles personnes »sur les plateformes de médias sociaux.

“Je voulais juste publier une vidéo pour dire que je suis désolée pour tous ceux que j’ai appelés moches sur Twitter”, a-t-elle déclaré, debout à côté de Paul dans la vidéo. “Je me sentais si moche à l’époque et c’était vraiment difficile pour moi de m’exprimer à l’époque parce que j’étais tellement droguée.”

“Maintenant, je suis resté sobre pendant plus d’un an – comme avec Paul – et je veux juste vous faire savoir que je vous aime les gars et je suis tellement heureux maintenant”, a partagé Bynes. “J’ai l’impression d’avoir ce qui m’appartient, et c’est Paul. “

La veille, Amanda a annoncé sa prochaine ligne de mode, après avoir obtenu son diplôme du Fashion Institute of Design & Merchandising en juin 2019.

Et le jour de la Saint-Valentin, elle a choqué le monde en annonçant ses fiançailles, gardant l’identité de Paul un mystère à l’époque.

Lors d’un entretien avec Papier En novembre 2018, Amanda a dévoilé ses difficultés personnelles avec la toxicomanie.

“Je n’avais tout simplement aucun but dans la vie”, a-t-elle déclaré à propos de la fin du film “Easy A”. “J’avais travaillé toute ma vie et [then] Je ne faisais rien. J’avais beaucoup de temps entre mes mains et je me réveillais et cuisinais et j’étais littéralement lapidé toute la journée … J’ai vraiment commencé à consommer de la drogue et c’est devenu un monde vraiment sombre et triste pour moi. “

“Je ne le manque pas parce que j’ai vraiment honte de la façon dont ces substances m’ont fait agir”, a-t-elle déclaré. “Quand je me suis éloigné d’eux, j’étais complètement revenu à la normale et j’ai immédiatement réalisé ce que j’avais fait – c’était comme si un étranger avait littéralement envahi mon corps. C’est une sensation tellement étrange.”

Sa co-star “Ce que j’aime chez toi” Leslie Grossman a fait le point sur Amanda lorsqu’elle s’est arrêtée au “Ce soir occupé“en décembre 2018.

“Elle se porte à merveille. Je pense que nous avons tous eu des moments difficiles dans nos vies, et nous n’avons pas eu à le faire sous le reflet d’une caméra. Je suis très, très fier d’elle. Je le suis. Elle va très bien . “

