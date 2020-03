Amanda Bynes envoyée dans un établissement psychiatrique

2020-03-09 21:30:05

Amanda Bynes a été condamnée à être un établissement psychiatrique pour un traitement de santé mentale.

Amanda Bynes a été condamnée à être un établissement psychiatrique pour un traitement de santé mentale.

L’actrice “ She’s the Man ” a rencontré sa famille et son fiancé de l’époque Paul Michael et un juge pour discuter de la tutelle la semaine dernière le jeudi 5 mars et le juge lui a ordonné de se rendre dans un établissement psychiatrique.

Amanda a accepté de se rendre à l’établissement au cours du week-end, de sorte qu’elle n’a pas reçu l’ordre d’y aller directement depuis le palais de justice, bien qu’elle ne se soit pas présentée à ce moment-là et aurait refusé de coopérer, rapporte The Blast.

Amanda s’est récemment séparée de son fiancé Paul, annulant leur engagement trois semaines après avoir annoncé la nouvelle via les médias sociaux, insistant pour qu’ils restent des amis proches malgré leur séparation.

Lorsqu’on leur a demandé s’ils avaient mis fin à leurs fiançailles, il a répondu: “Nous l’avons fait. Je l’aime, cependant – c’est ma meilleure amie.”

Amanda – qui a lutté contre la toxicomanie et les problèmes juridiques ces dernières années – n’a pas pu se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn.

Sa mère est la conservatrice d’Amanda et elle aurait l’intention de bloquer le mariage proposé de sa fille avec Paul, estimant qu’il n’était pas dans son intérêt de faire le noeud.

Expliquant le fonctionnement du processus, Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a récemment déclaré: “En tant que conservatrice d’Amanda, sa mère a la responsabilité de la prise de décision de sa fille, y compris si elle doit ou non l’autoriser à se marier. Si les parents d’Amanda l’ont fait ne pas consentir au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de “l’esprit insensé” d’Amanda. “

Mots clés: Amanda Bynes, Paul Michael

Retour au flux

.