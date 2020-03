Amanda Bynes et Paul Michael ne se sont pas séparés

2020-03-10 20:30:05

Le fiancé d’Amanda Bynes, Paul Michael, insiste sur le fait qu’ils ne se sont pas séparés et a plutôt déclaré que leurs comptes Instagram avaient été piratés, donnant l’impression qu’ils n’étaient plus ensemble.

Le partenaire de l’actrice de 33 ans, Paul Michael, a confirmé que le couple était très bien ensemble et que leur séparation rapportée était le résultat d’un pirate informatique voulant qu’ils se séparent.

Il a déclaré: “Nos deux Instagram ont été piratés et quelqu’un a supprimé nos photos et envoyé des messages directs disant que nous avons rompu. Nous n’avons jamais rompu et n’avons pas pu nous connecter à nos Instagram avant la nuit dernière. Assumablement [the person wanted] pour faire croire que nous avons rompu. ”

Et avec des informations selon lesquelles l’actrice “ She’s The Man ” a refusé d’aller en rééducation ce week-end, Paul a confirmé que ce n’était pas un hôpital et dit que son traumatisme résulte de son enfance et qu’elle souffre également d’anxiété.

Il a ajouté à la page 6 du New York Post: “Elle n’a pas reçu l’ordre de se rendre à l’hôpital. Elle a reçu l’ordre de suivre un traitement résidentiel, appelé hospitalisé, mais elle n’est pas hospitalisée. Elle est touchée par un traumatisme de son enfance. . L’anxiété l’a fait abandonner l’école et le juge lui a ordonné de travailler dans ce cadre en traitement résidentiel … Elle a le droit d’aller et venir aussi longtemps qu’elle suit une thérapie. Elle va très bien, en plus de l’anxiété et des traumatismes. ”

Amanda – qui a lutté contre la toxicomanie et les problèmes juridiques ces dernières années – n’a pas pu se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn. Elle aurait l’intention de bloquer le mariage de sa fille avec Paul, estimant qu’il n’était pas dans son intérêt de faire le noeud.

Expliquant le fonctionnement du processus, Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a récemment déclaré: “En tant que conservatrice d’Amanda, sa mère a la responsabilité de la prise de décision de sa fille, y compris si elle doit ou non l’autoriser à se marier. Si les parents d’Amanda l’ont fait ne pas consentir au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de “l’esprit insensé” d’Amanda. “

