Amanda Bynes fiancée

Amanda Bynes est fiancée.

L’actrice de 33 ans a annoncé sur Instagram qu’elle allait se marier mais n’a pas nommé son nouveau fiancé.

Elle a posté une photo de sa propre main, portant une grande bague de fiançailles en diamant, placée sur la main de son nouveau partenaire et a écrit: “Engagée pour l’amour de ma vie (sic).”

Selon PEOPLE, Amanda – qui a interrompu sa carrière en 2010 au milieu de problèmes de toxicomanie et de santé mentale – et son fiancé se sont rencontrés pour la première fois à la fin de 2019 et l’actrice est frappée.

Un initié a déclaré: “Elle semble heureuse.”

Amanda – diplômée du Fashion Institute of Design & Merchandising en juin 2019 – résiderait actuellement dans une maison sobre.

Il a été rapporté en juin que l’étoile en difficulté avait pu assister à son diplôme après avoir obtenu un laissez-passer d’une journée de l’institut de santé mentale dans lequel elle séjournait depuis qu’elle avait subi une “rechute induite par le stress” l’année dernière.

Une source a déclaré à l’époque qu’Amanda avait obtenu “un laissez-passer d’une journée parce qu’elle s’en sortait assez bien en traitement”.

Après avoir assisté à la remise des diplômes, Amanda est retournée directement à l’établissement de santé mentale pour poursuivre le traitement.

En avril, l’avocate d’Amanda a déclaré aux journalistes que l’actrice était en voie de guérison avant son retour prévu dans l’industrie du divertissement.

Tamar Arminak a déclaré à l’époque: «Je peux vous dire qu’elle se débrouille remarquablement bien, dans les circonstances. Elle a voulu aborder la question tout de suite avant de retourner dans le show-business et d’explorer à nouveau le show-business. ”

