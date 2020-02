Amanda Bynes présente son fiancé aux fans

2020-02-21 07:30:05

L’actrice hollywoodienne Amanda Bynes a présenté son fiancé à ses fans.

Amanda Bynes a présenté son fiancé à ses fans via Instagram.

L’actrice de 33 ans – dont la carrière a été minée par la toxicomanie et les problèmes juridiques au cours des dernières années – a profité de la plate-forme de partage de photos pour présenter Paul Michael à ses disciples, le décrivant comme “magnifique à tomber”.

Dans le clip vidéo, Amanda dit: “Salut tout le monde, voici Paul, mon fiancé. J’ai tellement de chance. Comme vous pouvez le voir, il est magnifique et magnifique. Et, il est aussi la meilleure personne sur la surface de la Terre. ”

Ensuite, Amanda a commencé à s’excuser auprès de diverses personnes qu’elle a offensées sur les réseaux sociaux ces dernières années.

L’actrice a également révélé qu’elle et Paul étaient tous deux sobres depuis plus d’un an maintenant.

Elle a dit: “Je voulais juste publier une vidéo pour dire désolé à tous ceux que j’ai appelés moches sur Twitter. Je me sentais si laide à l’époque et il était vraiment difficile pour moi de m’exprimer à l’époque parce que j’étais tellement droguée. . ”

La star de ‘Easy A’ a ajouté: “Je suis resté sobre pendant plus d’un an – comme avec Paul – et je veux juste vous faire savoir que je vous aime les gars et je suis tellement heureux maintenant. J’ai l’impression d’avoir ce qui est le mien et c’est Paul. ”

Malgré leur engagement, Amanda ne peut pas se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn.

Sa mère est la conservatrice d’Amanda et a le dernier mot dans de nombreux aspects de la vie de sa fille, y compris l’autorisation ou non de se marier.

Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a récemment déclaré: “En tant que conservatrice d’Amanda, sa mère a la responsabilité de la prise de décision de sa fille, y compris de lui permettre ou non de se marier.

“Si les parents d’Amanda n’ont pas consenti au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de” l’esprit insensé “d’Amanda.”

Mots clés: Amanda Bynes, Paul Michael

Retour au flux

.