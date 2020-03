Amanda Bynes publie et supprime l’hommage de Drake sept ans après un fameux tweet sur le vagin

2020-03-02 07:30:05

Amanda Bynes a jailli sur Drake sept ans après son fameux tweet vaginal au rappeur.

Amanda Bynes a publié un hommage à Drake sept ans après son fameux tweet sur le vagin.

L’actrice de ‘Easy A’ a tweeté le rappeur de ‘In My Feelings’ en 2013, en disant: “Je veux que @drake assassine mon vagin”, et a admis plus tard qu’en dépit d’être haut à l’époque, elle le pensait.

S’exprimant en 2017, elle a déclaré: “En fait, je n’étais pas sincère.

“J’avais l’impression de dire assassiner mon vagin.

«J’étais sérieux, mais je prenais aussi de la drogue, alors c’était ma façon de dire:” Faisons-le mec. ”

“Mais je prenais de la drogue et j’essayais d’être hilarant.

“Il est chaud! Qu’est-ce que ça veut dire? Ça veut juste dire, ‘F ** k me, Drake!'”

Maintenant, l’ancien enfant de 33 ans a partagé un post Instagram en délire sur Drake, qui a depuis été supprimé.

Parallèlement à une capture d’écran de son propre article sur l’application de médias sociaux, Amanda avait écrit: “Des chansons préférées maintenant, DRAKE 1. De l’argent dans la tombe 2. Oui En effet, RODDY RICCH 1. Ballin 2. High Fashion. (Sic)”

Plusieurs fans ont commenté sous l’image leurs préoccupations pour le bien-être mental d’Amanda, alors qu’elle a été hospitalisée et placée en détention psychiatrique la dernière fois qu’elle a posté sur la star du hip-hop.

Dans un autre article Instagram, Amanda a célébré son jalon de sobriété en partageant des clichés avec ses amis.

Elle a écrit: “Célébrer la sobriété un an et deux mois!”

Pendant ce temps, l’actrice de “ What a Girl Wants ” s’est récemment fiancée à Paul Michael après une romance tourbillonnante – mais il semble que le duo aimé ne pourra pas se marier de sitôt, car la mère d’Amanda, Lynn, est sa conservatrice, et elle n’approuve pas les fiançailles de sa fille.

Sa famille n’a pas encore rencontré son fiancé et ils ne pensent pas qu’il est dans son intérêt de faire le noeud, a rapporté TMZ récemment.

Le couple – qui s’est rencontré pour la première fois il y a un peu plus de deux mois – s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin (14.02.20), et ils ont partagé leur bonne nouvelle sur Instagram plus tard dans la journée.

Amanda a posté une image de sa bague en diamant scintillant sur la plate-forme de partage de photos et a sous-titré le cliché accrocheur: “Engagée pour l’amour de ma vie. (Sic)”

Cependant, Amanda ne peut pas se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn.

Sa mère est la conservatrice d’Amanda et a le dernier mot dans de nombreux aspects de la vie de sa fille, y compris l’autorisation ou non de se marier.

