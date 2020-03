Amanda Bynes reçoit de l’aide sur la «santé mentale»

2020-03-18 20:30:06

Amanda Bynes reçoit de l’aide pour sa santé mentale, selon son avocat.

L’actrice de 33 ans a mis la langue plus tôt cette semaine lorsqu’elle a laissé entendre sur Instagram qu’elle était enceinte de son premier enfant – avant de supprimer plus tard le message – et son avocat a maintenant demandé aux fans de ne pas “spéculer” sur sa vie personnelle pendant qu’elle se concentre sur “aller mieux”.

L’avocat d’Amanda, David Esquibias, a déclaré à PEOPLE: “Tout rapport indiquant qu’Amanda souffre de problèmes de toxicomanie ou d’alcoolisme est complètement faux. Nous demandons que la vie privée et tout spéculation sur sa vie personnelle du public et des médias cessent. Amanda peut se concentrer sur l’amélioration. ”

L’ancienne star de Nickelodeon a suscité des spéculations selon lesquelles elle était avec un enfant mardi (17.03.20) lorsqu’elle a téléchargé une photo échographique portant son nom et la date d’hier sur elle, sur ses sites de réseaux sociaux.

Elle a légendé l’image: “Bébé à bord!”

Son petit ami on / off, Paul Michael, a également partagé un diaporama de photos sur son compte Instagram, y compris un selfie de lui-même et d’Amanda et également une photo échographique similaire avec le nom de la star de “ She’s the Man ”.

Il a sous-titré le message, qui a été supprimé: “Bébé en devenir”.

Amanda s’est récemment fiancée à Paul à la suite d’une romance tourbillonnante – mais ils ne pourront pas se marier de sitôt, car la mère d’Amanda, Lynn, est sa restauratrice et elle n’approuve pas leur engagement.

Le couple – qui s’est rencontré pour la première fois il y a environ deux mois – s’est fiancé le jour de la Saint-Valentin et a partagé sa bonne nouvelle sur Instagram.

Amanda a posté une image de sa bague en diamant étincelant sur la plateforme de partage de photos et l’a sous-titrée: “Engagée pour l’amour de ma vie. (Sic)”

Cependant, Amanda – qui a lutté contre la toxicomanie dans le passé – ne peut pas se marier légalement sans l’autorisation du juge dans son cas de tutelle, ainsi que de sa mère Lynn.

Expliquant le fonctionnement du processus, Neama Rahmani, présidente de West Coast Trial Lawyers, a récemment déclaré: “En tant que conservatrice d’Amanda, sa mère a la responsabilité de la prise de décision de sa fille, y compris de lui permettre ou non de se marier. Si les parents d’Amanda l’ont fait ne pas consentir au mariage, ils peuvent demander au tribunal d’annuler le mariage sur la base de “l’esprit insensé” d’Amanda. ”

L’actrice – diplômée du Fashion Institute of Design and Merchandising en juin 2019 – résiderait actuellement dans une maison sobre.

