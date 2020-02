Amanda Bynes s’excuse d’avoir appelé les gens «laids», parle de sobriété et présente son fiancé

Amanda Bynes est soudainement beaucoup plus active sur les médias sociaux, alors que la star autrefois troublée est allée sur Instagram avec une nouvelle vidéo où elle a présenté le monde à son fiancé, Paul, et s’est excusée pour son comportement passé sur Twitter, disant qu’elle était “droguée”, puis .

“Je voulais juste publier une vidéo pour dire que je suis désolée pour tous ceux que j’ai appelés moches sur Twitter”, a-t-elle déclaré en se tenant à côté de son fiancé dans le court clip. “Je me sentais si moche à l’époque et c’était vraiment difficile pour moi de m’exprimer à l’époque parce que j’étais tellement droguée.”

Elle a poursuivi en disant qu’elle était maintenant sobre depuis plus d’un an, ajoutant “la même chose avec Paul”, ce qui pourrait être un indice de la façon dont les deux se sont rencontrés. Une source pour ET a déclaré qu’ils se sont rencontrés il y a plus de deux mois alors que les deux ont été placés dans un lieu de vie sobre, mais Amanda n’a pas encore précisé.

“Je veux juste vous faire savoir que je vous aime et je suis si heureux maintenant”, a poursuivi l’ancienne actrice de 33 ans. “J’ai l’impression d’avoir ce qui m’appartient, et c’est Paul.”

Elle a lancé la vidéo en jaillissant de son nouvel homme moins d’une semaine après avoir révélé que elle s’était fiancée en montrant sa bague (sans montrer le visage de l’homme qui la lui a donnée).

Elle a ensuite partagé quelques photos avec lui sur sa page, mais c’est la première fois que les fans entendent sa voix et voient les deux interagir ensemble.

“J’ai tellement de chance”, a-t-elle dit à ses abonnés dans cette nouvelle vidéo. “Comme vous pouvez le voir, il est absolument magnifique.” À cela, tout ce que Paul pouvait répondre était: “Merci.”

Cela fait à peine une semaine qu’Amanda a choqué ses fans avec la révélation de la Saint-Valentin qu’elle s’était fiancée. La source d’ET a en outre expliqué qu’elle ne pourrait pas se marier sans que sa mère et le juge ne l’aient signé, car elle est sous une conseravation similaire à Britney Spears, avec sa mère comme conservatrice.

Il semble également que depuis qu’elle a révélé ses fiançailles, Amanda a ajouté de la nouvelle encre à sa collection, avec un cœur rempli au-dessus de son œil apparu il y a à peine trois jours.

Ce cœur rejoint un creux sous le même œil qui est apparu pour la première fois il y a un peu moins de deux mois dans un selfie publié sur Instagram. Amanda rejoint une longue liste de célébrités ornant leur visage avec de l’encre ces derniers mois, car c’est devenu l’une des tendances les plus chaudes de 2020.

Cette dernière mise à jour intervient moins de 24 heures après qu’elle a partagé avec ses abonnés sa prochaine incursion dans l’industrie de la mode. Amanda – diplômée du Fashion Institute of Design & Merchandising en juin 2019 – a remercié ses fans pour leur soutien et leur a fait savoir qu’elle travaillait à ce moment sur son avenir.

“Je voulais vous enregistrer, vous faire savoir que je suis en train de dîner avec mon amie Kathy, qui est conseillère étudiante à la FIDM, mon collège”, a-t-elle poursuivi. “J’ai vraiment hâte de commencer ma ligne de vêtements, et j’espère que dans un proche avenir, elle sera disponible en ligne.”

En décembre 2019, Bynes s’est retirée de la rééducation. Plus tard ce mois-ci, elle est revenue sur Instagram après une interruption de trois mois avec une série de selfies au cours de laquelle la star évidée est apparue pour la première fois. Il n’y avait aucune indication, apparence ou mention de Paul jusqu’à ce poste de la Saint-Valentin.

En novembre 2018, elle a parlé de ses difficultés personnelles avec la toxicomanie, la dépression et la sobriété, après sa panne publique de 2013.

“Je n’avais tout simplement aucun but dans la vie”, a-t-elle expliqué au magazine Paper de l’époque après son film “Easy A”. “J’avais travaillé toute ma vie et [then] Je ne faisais rien. J’avais beaucoup de temps entre mes mains et je me réveillais et cuisinais et j’étais littéralement lapidé toute la journée … J’ai vraiment commencé à consommer de la drogue et c’est devenu un monde vraiment sombre et triste pour moi. “

“Je ne le manque pas parce que j’ai vraiment honte de la façon dont ces substances m’ont fait agir”, a-t-elle déclaré. “Quand je me suis éloigné d’eux, j’étais complètement revenu à la normale et j’ai immédiatement réalisé ce que j’avais fait – c’était comme si un étranger avait littéralement envahi mon corps. C’est une sensation tellement étrange.”

