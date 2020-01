Amanda Knox se glisse dans un «ancien uniforme de prison» alors qu’elle se prépare pour son mariage

Amanda Knox compte les jours avant son mariage … et porte certains de ses vieux vêtements de prison pendant qu’elle se prépare.

“Il reste 40 jours avant le mariage et 267 tâches restent sur la liste des choses à faire pour le mariage”, a-t-elle déclaré dimanche. “Je me suis enfermé dans le craftroom et je porte mon ancien uniforme de prison. Littéralement le même sweat-shirt et pantalon de jogging dans lequel je vivais à Casa Circondariale Capanne, Pérouse.”

Knox a mémorablement passé quatre ans derrière les barreaux après avoir été reconnue coupable du meurtre de sa colocataire Meredith Kercher alors qu’elle étudiait à Pérouse, en Italie, en 2007. Elle a été libérée après l’annulation de sa condamnation en 2015.

Depuis sa sortie, Knox a écrit un livre, a accueilli une série Facebook Watch, a lancé un podcast – “The Truth About Crime” – et a organisé un certain nombre d’événements, dont un en Italie en 2019.

Le petit ami de Knox, Christopher Robinson, a posé la question en novembre de manière spectaculaire. Dans une vidéo montrant la proposition, Robinson l’a mise en place afin qu’un accident de “météorite” atterrisse dans leur arrière-cour, sur lequel ils ont enquêté avant de se mettre à genoux et de lui demander la main en mariage.

Les deux vivent actuellement à Seattle.