Amanda Schull donne naissance à son fils

L’actrice Amanda Schull de ‘Suits’ a donné naissance à un petit garçon le mois dernier.

L’actrice de 41 ans et son mari, George Wilson, ont accueilli le fils George Paterson Wilson VI dans le monde le 25 février et le tot sera connu sous son deuxième prénom pour éviter toute confusion avec son père et d’autres proches.

La star de ‘Suits’ a déclaré au magazine People: “Février est maintenant notre mois préféré de l’année!

“Nous sommes ravis d’annoncer la naissance de notre magnifique petit garçon, George Paterson Wilson VI.

“Nous allons avec Paterson, mais acceptons toutes les suggestions de surnoms!”

Le bébé mesurait 21 pouces de long et pesait 8 lb 6 oz.

Amanda et George se sont mariés en 2011 après trois ans de fréquentation.

Le couple s’est rencontré pour la première fois alors que l’actrice tournait “ Le dernier danseur de Mao ” en Australie et Amanda a déjà parlé de son plaisir à retourner visiter le pays d’origine de son mari.

Elle a dit: “C’est magnifique. Je n’ai pas rencontré d’Australien sans grand sens de l’humour.

“C’est quelque chose que j’apprécie vraiment dans votre pays.”

L’ancienne danseuse est connue pour ses rôles dans «One Tree Hill», «Pretty Little Liars» et «12 Monkeys». Elle a été castée dans ‘Suits’ pour la deuxième saison et, après avoir fait 22 apparitions à Katrina Bennett, elle a été promue à une série régulière aux côtés de Dule Hill avant la saison 8, à la suite des départs de Patrick J. Adams et Meghan, duchesse de Sussex. .

Annonçant la nouvelle, le créateur de la série et producteur exécutif Aaron Korsh a précédemment déclaré: “Amanda Schull et Katrina Bennett font partie de la famille élargie Suits depuis des années et je suis très heureuse de les accueillir toutes les deux dans notre famille immédiate.

“Katrina poursuivra son chemin vers le partenariat senior tout en apprenant de nouvelles leçons difficiles tout au long de la saison.!

