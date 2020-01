Amber Mariano a révélé pourquoi elle est revenue et ce que cela signifie pour elle

Après qu’Amber Mariano a remporté Survivor: All-Stars et fondé une famille avec Boston Rob Mariano, les fans ont pensé qu’elle ne reviendrait plus jamais en compétition. Cependant, elle n’a certes pas pu refuser l’opportunité de revenir avec son mari pour la 20e et 40e saison.

Cette fois-ci, Amber est une épouse, mère de quatre enfants, et a «une toute nouvelle motivation». Que signifie cette saison pour elle?

Amber Brkich Mariano | M. Caulfield

Amber Brkich Mariano a remporté «Survivor: All-Stars»

En 2002, Amber Brkich a fait ses débuts de Survivor pour The Australian Outback. Âgée de seulement 22 ans à l’époque, elle avait une excellente position dans l’alliance majoritaire de sa tribu et est devenue très proche de Jerri Manthey.

Cependant, leurs alliés ont renversé et éliminé Jerri, laissant Amber en bas. Ils ont ensuite décidé de voter pour la native de Pennsylvanie après avoir réalisé son niveau de menace.

Elle est revenue six saisons plus tard pour la première saison avec un casting composé de tous les rapatriés, Survivor: All-Stars. Presque immédiatement, Amber s’est aligné avec Rob “Boston Rob Mariano” des Marquises, et ils ont formé une alliance dominante autour d’eux.

Cependant, un échange de tribu a fait passer Amber à une autre tribu où elle n’avait pas d’alliés. Grâce à l’accord de Rob avec Lex van de Berghe et au brouillage d’Amber, elle est arrivée à la fusion où son alliance a continué à dominer.

Ils ont atteint le Final Two et ont fait face à un jury très amer qui s’est senti trahi par le couple. En fin de compte, les jurés ont choisi le gameplay social d’Amber plutôt que le style féroce de Rob, et elle a remporté le titre de Sole Survivor lors d’un vote 4-3.

Les deux sont tombés amoureux pendant le spectacle, et Rob a proposé à Amber lors de la finale, juste avant que l’hôte Jeff Probst n’annonce le gagnant. Les deux mariés se sont mariés en 2005, ont déménagé à Pensacola, en Floride, et sont actuellement parents de quatre filles: Lucia Rose (10), Carolina Rose (9), Isabetta Rose (7) et Adelina Rose (5).

Pourquoi Amber Brkich Mariano est-il revenu pour «Survivor: Winners at War?»

Lors d’une entrevue d’avant-match avec ET Canada, Amber a admis qu’elle «n’avait jamais pensé dans un million d’années» qu’elle reviendrait à Survivor. Amber se considère également comme «l’une des personnes les plus chanceuses» à avoir jamais concouru sur Survivor parce qu’elle a gagné, rencontré son futur mari, «et rien ne peut dépasser cela.»

Par conséquent, elle a hésité à l’occasion de revenir parce qu’elle pensait que «le livre était fermé». Cependant, revenir avec son mari était trop tentant pour refuser.

De plus, elle se rend compte que la compétition sur Survivor est une opportunité «unique» et croit qu’elle a de la chance d’avoir une troisième chance. Même si Amber n’a pas joué depuis des années, elle n’a cessé de regarder et est consciente des rebondissements qui existent maintenant, tels que les idoles d’immunité cachées.

Elle veut également «ramener une partie de la vieille école» et développer des amitiés avec les gens au lieu de compter sur des avantages pour passer à travers le jeu. Cependant, cette fois, elle ne se concentre pas uniquement sur elle-même comme lors de sa première victoire.

Que signifie «Survivor: Winners at War» pour Amber Brkich Mariano?

Amber a reconnu qu’elle était une “personne totalement différente” et avait “une toute nouvelle motivation” qui n’existait pas pendant les All-Stars. Au lieu de jouer le jeu pour elle-même, elle le joue maintenant pour ses enfants et veut qu’ils voient à quel point leurs parents peuvent être forts lorsqu’ils le regardent en famille quand il est diffusé.

Amber sait qu’elle n’aura probablement pas Rob dans sa tribu de départ, mais elle dit qu’il a «insufflé beaucoup de confiance» en elle et lui a enseigné le gameplay. Elle ne s’inquiète pas non plus de son portrait à la télévision et se soucie seulement de montrer à ses filles qu’elles peuvent faire tout ce qu’elles veulent.

Regardez Survivor: Winners at War le 12 février à 20 h EST sur CBS.