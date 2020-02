Amber Rose a un message à adresser à quiconque déteste son nouveau tatouage de visage

Amber Rose revient sur les critiques de son tout nouveau tatouage sur le front.

Le mannequin et ancienne renarde vidéo a récemment obtenu de l’encre en l’honneur de ses deux enfants, Sebastian “Bash” Thomaz et Slash Edwards, sur son visage – en train de lire “Bash Slash”. La pièce a provoqué le choc de nombreuses personnes en ligne; et maintenant, elle revient.

“Pour les gens qui me disent que je suis trop jolie pour un visage, ce sont les mêmes personnes qui me diraient que je suis ‘trop jolie’ même s’ils pensaient que j’étais laide et me mentaient Lol”, écrit-elle dans une note sur Instagram. “Ou ils me diraient simplement que je suis moche, alors de toute façon la morale de l’histoire est de faire ce que tu veux dans la vie – muva.”

Dans un article de suivi dans lequel elle montre son encre tout en portant un néglige rouge (ci-dessous), elle a ajouté la légende NSFW, “La beauté n’est pas ce qui est à l’extérieur … c’est ce qui est à l’intérieur qui compte. A l’intérieur de mon P- –y et à l’intérieur de mon cœur 😊🥰🤗 “

Dans son premier article faisant ses débuts sur le tatouage, elle l’a sous-titré “Quand ta maman te permet de dessiner sur Barbie 😏 #Bash #Slash”, taguant le tatoueur Jacob Ramirez. Il a partagé la même photo sur sa page, ajoutant: “Merci @amberrose de m’avoir fait confiance avec une pièce si spéciale #BashandSlash #eljacobramirez #scripttattoo.”

Rose est l’une des nombreuses personnes qui ont récemment ajouté de l’encre à leur visage – rejoignant les rangs de Chris Brown, The Game et le fils modèle de Cindy Crawford, Presley Gerber. Voir ces pièces et plus dans la galerie ci-dessus!