Amber Rose lance ses tatouages ​​sur le front en l’honneur de ses fils

2020-02-12 21:00:03

Amber Rose a fait ses débuts deux nouveaux tatouages ​​en l’honneur de ses fils Sebastian et Slash – qui sont gravés sur son front.

Amber Rose a fait ses débuts deux nouveaux tatouages ​​en l’honneur de ses fils – qui sont gravés sur son front.

Le modèle âgé de 36 ans et femme d’affaires a deux fils – Sebastian, six, avec Wiz Khalifa, et Slash nouveau-né, quatre mois, avec son petit ami Alexander Edwards – et a opté pour obtenir leurs noms encrés sur sa peau dans un endroit insolite, alors qu’elle faisait ses débuts avec deux nouveaux tatouages ​​sur le front.

Amber a été repérée avec la nouvelle encre sur sa tête cette semaine, mais mercredi (12.02.20), elle a finalement partagé les premières images de ses tatouages ​​sur les réseaux sociaux.

Une photo sur Instagram a montré plusieurs de ses tatouages ​​et était sous-titrée: “Quand ta maman te laisse dessiner sur Barbie #Bash #Slash @el_jacob_ramirez (sic)”

Tandis qu’elle écrivait à côté de la deuxième image: “La beauté n’est pas ce qui est à l’extérieur … c’est ce qui est à l’intérieur qui compte. A l’intérieur de mon P *** y et à l’intérieur de mon cœur (sic)”

Amber a ensuite partagé un message pour ceux qui lui envoient de la haine pour les nouveaux tatouages, disant qu’elle continuera à faire “quel que soit le f ** k” qu’elle veut de sa vie quelles que soient leurs opinions.

Elle a écrit: “Pour les gens qui me disent que je suis trop jolie pour un visage, ce sont les mêmes personnes qui me diraient que je suis” trop jolie “même s’ils pensaient que j’étais laide et me mentaient Lol

“Ou ils me diraient juste que je suis moche donc dans les deux cas La morale de l’histoire est de faire tout ce que tu veux dans la vie – Muva (sic)”

Les tatouages ​​d’Amber se lisent “Bash”, qui est son surnom pour Sebastian, et “Slash”, pour son plus jeune fils, né en octobre.

Pendant ce temps, la fondatrice de SlutWalk a subi une liposuccion après la naissance de Slash, car elle voulait que son corps d’avant la grossesse revienne le plus tôt possible.

S’exprimant avant la procédure, elle a déclaré: “Je suis sur le point de faire faire tout mon corps après le bébé. Il va retirer certains de mes bajoues, c’est héréditaire, il court dans ma famille. Il va sucer tout le gras de bébé de mon estomac. Je suis super excité. Je vous aime, je vous souhaite bonne chance. “

Mots clés: Amber Rose, Wiz Khalifa, Alexander Edwards

Retour au flux

.