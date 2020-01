Amelia Gray Hamlin dit que les fans sont la raison pour laquelle elle a survécu au trouble de l’alimentation

Amelia Gray Hamlin envoie de l’amour aux fans qui l’ont soutenue pendant sa bataille contre l’anorexie.

Vendredi, la mannequin de 18 ans s’est rendue sur Instagram pour exprimer son appréciation tout en détaillant son cheminement vers la guérison. Amelia, qui est la fille de Lisa Rinna et Harry Hamlin, a partagé une série de photos graphiques mettant en évidence sa lutte contre le trouble de l’alimentation.

“AVERTISSEMENT: GRAPHIQUE !!!!! Peut en déclencher certains”, a-t-elle commencé dans la légende. “Il y a trois ans à cette époque, je suis allé chercher de l’aide. C’est devenu tellement surréaliste ces dernières années au cours de mon voyage. Partager mon histoire avec vous tous, chercher le soutien et soutenir les autres. Maintenant que c’est une nouvelle année , Je ne peux même pas commencer à exprimer ma reconnaissance pour chacun d’entre vous. “

“Lorsque j’ai parlé de mon trouble pour la première fois, je ne m’attendais pas à ce que quiconque se soucie vraiment de lui ou y réponde. La réponse que j’ai reçue était inimaginable”, a-t-elle poursuivi. “Certains d’entre vous me félicitent pour la guérison et demandent de l’aide de ma part. Bien que, vraiment, vous êtes la raison pour laquelle j’ai survécu.”

Alors qu’Amelia a déclaré qu’elle trouvait souvent les médias sociaux “extrêmement toxiques”, elle a déclaré que “sans cette plate-forme folle, je n’aurais peut-être jamais guéri”.

“Le soutien que j’ai eu était si important que je ne pouvais jamais penser à laisser tomber l’un de vous. J’avais l’impression que c’était mon travail de modèle à guérir. Je ne veux pas écrire une longue chose folle. Je je n’aime plus beaucoup parler de mon trouble alimentaire, car je ne veux pas qu’il me définisse “, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle pensait que cela lui était arrivé pour une raison. “Bien sûr, cela semble absurde. Mais je ne serais pas la moitié de la personne que je suis aujourd’hui si cela ne m’était pas arrivé. Je crois fermement que je suis moi à cause de cela. Je suis vraiment reconnaissant d’être sorti l’autre extrémité, plus forte et plus résistante qu’on ne l’imagine. “

Amelia a déclaré qu’elle espérait également “créer un espace pour que tout le monde puisse guérir”.

“Je vous aime tellement. Les mots ne peuvent pas vraiment l’expliquer”, a-t-elle écrit. “Mon objectif dans cette vie est de créer un espace pour que tout le monde puisse guérir. J’y arriverai. Mais, pour l’instant, je crois que nous devons continuer à utiliser cette plate-forme que notre génération a la chance d’avoir – pour aider.”

“J’adore voir des photos de gens qui vivent leur meilleure vie, mais soyons réalistes”, a-t-elle poursuivi. “Nous sommes tous humains. Nous avons tous des batailles. Nous restons tous éveillés la nuit à penser à ce que nous traversons. Mais c’est ce qui fait de nous des individus. Sans ces moments difficiles, nous serions tous les mêmes. Embrassez vos difficultés, embrasser vos luttes. Le but est de sortir de l’autre bout inspiré, amélioré, résilient et bien informé. Je vous aime. “

Amelia d’abord ouvert à propos de sa bataille contre les troubles de l’alimentation en mars 2018. À l’époque, Amelia a partagé deux photos qui ont été prises à un an d’intervalle: une photo de quand elle a dit qu’elle “n’allait pas” physiquement et mentalement, et une autre un an plus tard où elle a dit elle essaie de “comprendre” son corps et de “s’aimer”.

La lutte d’Amelia contre l’anorexie était également abordé en quelques épisodes de “Real Housewives of Beverly Hills.”

Je me sens à l’aise pour enfin publier quelque chose que j’aurais aimé avoir assez confiance pour publier il y a longtemps. Je reçois de nombreux commentaires comparant mon corps aujourd’hui à mon corps l’année dernière. Je pense que le soutien de mes followers m’a vraiment poussé à écrire ceci. Quoi qu’il en soit, l’année dernière à cette époque, il n’y avait aucun doute que je n’allais pas bien. Non seulement physiquement mais aussi mentalement. J’ai l’impression que parfois les gens oublient que le simple fait que votre travail consiste à être devant la caméra ne signifie pas que vous ne pouvez pas avoir de mauvais jours. Nous sommes humains. Nous tous. Au lieu que les gens ne commentent jamais ma stabilité mentale, les gens ont commenté mon poids. Habituellement, lorsque les gens sont aux prises avec un trouble de l’alimentation, cela vient de votre esprit et votre corps en est le reflet. Je pourrais continuer indéfiniment à ce moment de ma vie, mais la partie la plus importante à ce sujet était de me réveiller un matin et de décider d’arrêter de me saboter. Ma santé, ma santé physique, ma santé mentale et tout ce qui me concerne. Une fois que j’ai obtenu l’aide dont j’avais besoin, peu de temps après la deuxième photo, j’ai commencé à essayer de m’aimer pour moi. Je suis tellement au-delà de l’humilité et reconnaissant d’avoir la plate-forme que je fais à un si jeune âge, et de me réveiller chaque matin avec une petite fille qui me tend la main et me dit que je suis son inspiration, me fait vraiment sentir comme si j’avais un objectif. J’ai traversé ce voyage non pas pour attirer l’attention, pas pour que les gens me pitié, mais pour aider. Je suis sur cette terre pour aider les gens, et je le sais. Aux États-Unis, une femme sur 200 souffre d’anorexie. Et je veux aider. La première photo, prise aujourd’hui, n’est pas une photo de la fille parfaite. C’est une photo de moi, essayant de comprendre mon corps, et devant mes courbes que j’ai naturellement, sans me forcer à les affamer. J’ai beaucoup de complications de santé après m’être affamé pendant si longtemps, donc ça va être un voyage que je traverse pendant une grande partie de ma vie. J’ai toujours un style de vie extrêmement sain et je m’entraîne si dur toute la semaine pour maintenir mon corps. Cela ne veut pas dire que le fait d’être récemment diagnostiqué avec des hashimotos a également été un défi extrême pour moi d’équilibrer quand je surmonte encore cette partie de ma vie, mais j’y arrive. Un jour à la fois. Je veux aider.

