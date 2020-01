2020-01-14 01:30:03

America Ferrera est une mère “présente”, selon sa co-star Lauren Ash.

L’actrice de 35 ans a un fils de 19 mois, Sebastian, avec son mari Ryan Piers Williams, et sa co-star de «Superstore» Lauren a jailli du lien que l’Amérique a avec son tot, disant qu’elle «admire» la façon dont elle est toujours là quand le petit Sébastien a besoin d’elle.

Lauren a déclaré au magazine Us Weekly: “Elle aime tellement cet enfant, elle l’adore tellement, mais elle ne s’est pas perdue si cela a du sens. Elle prend toujours le temps dont elle a besoin pour faire son travail, pour [do] soins personnels. J’admire vraiment combien elle a continué à prendre soin d’elle parce que je pense que cela lui permet d’être aussi présente que possible pour son enfant. C’est quelque chose que j’ai toujours admiré. ”

Et l’Amérique aura bientôt ses mains deux fois plus pleines, comme elle a révélé le soir du Nouvel An (30.12.19) qu’elle et Ryan attendaient leur deuxième enfant ensemble.

Elle écrivait sur les réseaux sociaux à l’époque: “Bienvenue au bébé n ° 2 en 2020! Bonne année de notre groupe sauvage et grandissant. (Sic)”

Pendant ce temps, l’alun “Ugly Betty” a récemment déclaré que la maternité l’avait rendue “plus heureuse” qu’elle “ne l’avait jamais imaginé”.

Elle a jailli: “Il est merveilleux. Je suis plus heureuse que je ne l’avais jamais imaginé en tant que maman. Il devient plus mobile – l’armée rampant. Il vient travailler avec moi parfois.”

Après la naissance de Sebastian, l’Amérique a admis qu’elle travaillait dur pour remettre son corps en forme, car elle avait abandonné son corps à son enfant tout en le portant.

Elle a dit: “Je suis toujours très au service de mon fils … Je commence à peine à sentir que je veux me sentir à nouveau fort dans mon corps. Je n’ai pas travaillé autant que je l’avais imaginé. pendant ma grossesse. J’étais en forme de triathlon quand je suis tombée enceinte. J’avais tellement dans mon assiette et quelque chose devait donner. Vous créez la vie. J’ai trouvé tellement de pouvoir là-dedans.

“Plus que tout, j’essaie juste d’être conscient de ce que me fait ce que je mange. Est-ce que je me sens mieux? Est-ce que je me sens excité?

L’actrice de “How To Train Your Dragon” – qui est tombée enceinte de son fils des semaines avant de célébrer sept ans de mariage avec Ryan, qu’elle a épousé en 2011 – a avoué avoir “jeté des balances” et essaie de ne pas être “si dure avec elle-même” .

Elle a ajouté: “J’essaie de me détendre. Je pense que cela a été l’un des mantras pour moi dans toute la maternité – essayer de ne pas être si dur avec moi-même. Ce qui est un défi parce que, comme tant de femmes, j’exige tellement plus de moi-même que je ne demanderais jamais à quelqu’un d’autre. “

