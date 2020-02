America Ferrera quitte Superstore à la fin de la saison 5

America Ferrera vient de quitter son emploi chez Cloud 9.

L’actrice et dirigeante de “Superstore” de NBC a annoncé qu’elle quittait l’émission à la fin de la cinquième saison en cours. Son dernier épisode sera diffusé le 16 avril, qui est la finale de la saison.

“Les cinq dernières années sur Superstore ont été parmi les années les plus enrichissantes, enrichissantes et agréables de ma carrière. Produire, diriger et jouer avec ce merveilleux casting et équipe m’a donné des opportunités de grandir en tant que personne et conteuse”, a-t-elle déclaré dans une déclaration. “Je suis très reconnaissant envers mes partenaires de NBC et d’Universal Television pour le soutien et la conviction qu’ils ont toujours placés dans l’émission, et je suis très reconnaissant envers le brillant [creator] Justin Spitzer pour avoir créé le monde drôle, intelligent et pertinent de Superstore et pour m’avoir invité à en faire partie. Alors que je commence le prochain chapitre de ma famille et de ma carrière, je ne souhaite que le meilleur et beaucoup de succès continu à ma famille bien-aimée de Superstore. “

Le spectacle se poursuivra sans elle, ayant déjà été renouvelé pour une sixième saison.

“Les contributions incommensurables de l’Amérique à Superstore, à la fois devant et derrière la caméra ainsi qu’en tant qu’ambassadrice de l’émission, ne peuvent probablement pas être quantifiées”, ont déclaré Lisa Katz et Tracey Pakosta, coprésidentes de NBC Entertainment pour la programmation par script. “Nous avons la chance de l’appeler à la fois collègue et amie.”

En son temps dans la série, Ferrera n’a pas seulement joué le rôle d’Amy Sosa, elle est également productrice de la série et a réalisé quatre épisodes.

Aucun mot sur ce qui se passera avec son personnage et son petit ami à l’écran Jonah (joué par Ben Feldman).