American Idol Premiere Recap Saison 18, épisode 1: Katy Perry prend d’assaut

“Idole américaine” a lancé sa troisième saison sur ABC (et 18e au total) alors qu’un nouveau lot d’espoirs a prouvé qu’il n’y a jamais de manque de talent dans ce pays.

La première de ce soir a présenté un nouveau lot de chanteurs talentueux de tous les horizons, des humbles aux orgueilleux, des polis à un gars qui ne sait littéralement rien sur le chant ou même ce que les mots qui y sont liés signifient.

Il a peut-être été le talent brut le plus impressionnant que ce spectacle ait jamais découvert, ou n’importe quel spectacle comme ça d’ailleurs. Et nous disons que parce que c’est tellement brut, il n’a même pas encore tout à fait trouvé sa direction. Il a fallu l’aide des juges pour prouver même qu’il était là, mais oh les endroits où il ira s’il le trouve.

C’est une approche intéressante, et une preuve supplémentaire de la différence entre cette vision du vénérable spectacle et sa version originale. OG Simon Cowell et compagnie auraient chassé ce gars de la scène, et la même chose pour la fille qui n’a pas réussi à démarrer après deux tentatives, s’effondrant en une boule de larmes.

Je ne suis pas sûr que ces juges, qui s’occupent autant de nourrir et de soigner ces candidats que tout ce que nous avons vu auparavant. Et cela a fonctionné la saison dernière, car ils ont aidé Alejandro Aranda à une deuxième place – et un récapitulatif surdimensionné de son expérience au sommet de cet épisode (encore plus grand que l’éventuel vainqueur Laine Hardy).

Et même si c’est surtout positif ces jours-ci, cela ne signifie pas qu’il n’y a pas eu d’auditions désastreuses en cours de route. “The Comeback” voulait prouver que le rock n’est pas mort avant de faire de son mieux pour le tuer, tandis qu’un autre concurrent a essayé de montrer que le pouvoir est bien plus important que les notes.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

Hunter “Le retour” Gibson

(23, Arcadia, CA) Vous savez ce qui vieillit très vite? Des poseurs de rock qui n’ont rien d’authentique ni de grain pour vraiment embrasser le style de vie et la musique, donc ils surcompensent avec tout ce qu’ils pensent du rock and roll. Hunter était tout à fait de cela, et il a donné une pâle imitation de The All-American Rejects en plus. C’était juste frustrant et douloureux à regarder et a continué, beaucoup trop longtemps! Soyez juste votre moi authentique au lieu d’essayer d’être un personnage “cool”. Il n’est pas allé à Hollywood.

Alisa Ermolaev

(28 ans, New York, NY) Alisa a apporté un original appelé “Say Goodbye”, et c’était … beaucoup! Sa personnalité est plus grande que nature, sa voix était plus grande que nature et sa capacité à frapper de grosses notes n’était, enfin, pas si grande. Mais la chanson était un peu en désordre. Et plutôt que de donner aux juges quelque chose à critiquer vocalement, elle s’est lancée dans une étrange routine de vaudeville avec son partenaire. C’était un bordel chaud. Elle n’est donc pas drôle et elle ne peut pas chanter. Elle n’est pas allée à Hollywood.

Nick Merico

(23 ans, Woodland Hills, Californie) La saison dernière, Nick a marqué un billet pour Hollywood et a simplement décidé de ne pas y aller. Et pourtant, il semble avoir beaucoup de confiance en lui, alors que s’est-il passé? Le spectacle lui a donné un crédit arrogant comme nous ne l’avons jamais vu. Il a même essayé de se rapprocher dans le cadre de son arrogance. Il a chanté «Je ne ressens rien» et nous ne l’avons pas fait. Nick a une belle voix, mais il chante sans cœur ni âme. Nick semble être son plus grand fan, et cela fonctionne pour certains artistes, mais ils versent leur grandeur dans leur musique, et Nick se montrait juste parce qu’il pense que c’est tout ce qu’il doit faire pour que les gens mangent hors de ses mains, plutôt que donner son cœur et son authenticité à sa musique. Peut-il changer?

Camryn Leigh Smith

(16, Acworth, GA) Il y a une pureté dans la voix de Camryn qui ne peut pas être enseignée. Nous avons entendu des morceaux de Jessie J – mais c’est ce qu’elle chantait – et vous pouvez voir qu’elle veut avoir sa propre façon unique d’explorer les paroles; elle ne l’a tout simplement pas encore trouvé. Elle est un peu brute et non polie, mais il y a suffisamment de talent naturel pour travailler avec elle qui pourrait soit devenir quelqu’un de vraiment spécial, soit devenir une bonne chanteuse avec une belle voix. Le temps nous le dira.

Louis Knight

(19 ans, Philadelphie, Pennsylvanie) Originaire de Londres, Louis a apporté un original appelé “Change” au sujet de la perte d’un ami cher au suicide. Le chauffeur-livreur de pizza était si modeste qu’il a commencé, nous ne savions pas à quoi nous attendre. Il y avait une qualité très Ed Sheeran dans sa voix, et même si elle manquait de puissance, elle avait de l’émotion et de la vérité. La chanson n’est pas le meilleur original que nous ayons entendu sur cette scène, mais Louis a cette capacité à vous attirer dans l’histoire qu’il raconte, et c’est une qualité rare. Nous ne sommes pas sûrs de jaillir autant que les juges, mais nous sommes heureux de le voir continuer.

Saveria

(22, London, Ontario) Après une carrière de star de 9 à 13 ou 14 ans, Saveria a apporté un original aux auditions “Idol”. “S’il vous plaît, dites-moi que c’est réel” avait une qualité vraiment apaisante, tout comme Saveria. Vous pouvez dire qu’elle est une interprète raffinée et quelqu’un qui a une certaine expérience dans la présentation des différentes facettes de ce qu’elle peut faire vocalement. La chanson, cependant, était un peu trop tout le temps. Nous ne pouvions pas suivre l’histoire car c’était plus une vitrine vocale, et nous nous sommes donc retrouvés à dériver et à sortir, tout comme Lionel. Nous pensons que la chanson lui a fait du tort dans ce cas, car elle a perdu les votes des gars. Katy s’est battue pour elle et a même quitté le plateau – après l’avoir un peu saccagé – car les gars ne bougeaient pas, et nous pouvons voir pourquoi. Saveria a le potentiel, mais nous n’avons pas pu voir ce qu’elle pouvait faire sur une chanson plus contrôlée. Au moins, nous savons que Katy s’en soucie!

Douglas Kiker

(27 ans, Mobile, AL) Comme rien de ce que nous avons jamais vu auparavant dans cette émission, même Douglas n’a aucune idée de ce qu’il a, ni de quoi en faire. C’est peut-être le talent et le potentiel les plus inexploités que nous ayons jamais vus et les accessoires pour les juges pour qu’ils s’y concentrent. Obtenir Luke pour jouer du piano a prouvé qu’il a une oreille et peut trouver la note. Avec des conseils, il a montré sa puissance et sa portée. Tout est là et Douglas n’en a aucune idée. Cela pourrait être un projet incroyable qui pourrait porter des fruits inoubliables s’il était arrosé et récolté correctement. “Ils m’ont fait sentir comme l’un d’eux”, a déclaré Douglas à propos de l’accueil chaleureux qu’il a reçu des juges, confirmant son statut de favori des fans.

Meghan Fitton

(23, Brooklyn, NY) Enfin, une chanteuse ce soir qui sait qui elle est en tant qu’interprète et artiste. Meghan a commandé la scène et a profité de son moment. Elle avait une présence totale dans sa voix et montrait même un peu d’espièglerie dans son ambiance. Meghan est la vraie affaire sur la bonne chanson, et quelqu’un qui vit dans cette voie de musique alternative comme elle a été taillée juste pour elle. Nous avons adoré sa confiance en tant qu’interprète, et même son obsession sans vergogne “Bachelor”, car il nous a dit un peu d’elle comme un romantique désespéré.

Francisco Martin

(18 ans, San Francisco, Californie) Terrifié quand il est entré, tremblant quand il a commencé, au moment où Francisco a frappé le cœur de l’Alaska de Maggie Rogers, il planait. Clairement son plus gros – non, son seul problème est ses nerfs et son manque de confiance. Francisco a les marchandises. Cette voix était pure puissance et avait un tel caractère, il a des vibrations de chanteur-compositeur qui se dégagent de lui de la meilleure façon possible. Et sa chanson originale était aussi un joyau, si doux et sérieux.

Samantha “Just Sam” Diaz

(20, Harlem, NY) Samantha vient d’un milieu si humble, elle nous a fait fondre pour elle avant de commencer. Elle était la deuxième dans la soirée à interpréter “You Say” de Lauren Daigle, mais elle a été submergée deux fois d’émotion, incapable de franchir les premières lignes. Elle est ensuite passée à “Rise Up” d’Andra Day et a prouvé que les outils bruts sont là. Et elle n’a fait que s’améliorer au fur et à mesure jusqu’à ce que nous soyons complètement à ses côtés et prêts à lui faire un gros câlin comme les juges l’ont fait.

Arthur Gunn

(21 ans, Wichita, KS) Originaire du Népal, Arthur a embrassé la culture musicale de sa maison du Kansas au cours des cinq dernières années. Et il était incroyablement bon à la fois sur Bob Dyland et Creedence Clearwater Revival. C’est une âme et une voix rock authentiques. Vous ne pouvez pas simuler ce son et cette qualité vécue. Encore mieux, Arthur a cette humilité qui nous fait penser qu’il n’a même pas encore réalisé sa propre grandeur. Et il rend les choses si faciles, en plus de tout cela. C’est la première performance qui donne le frisson de la saison, il était si bon.

