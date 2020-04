American Idol prévoit de diffuser toute la saison

2020-04-01 11:30:05

Ryan Seacrest a révélé que les patrons d’American Idol avaient l’intention de “pousser la technologie à ses limites” afin de trouver un moyen de diffuser la saison complète de l’émission de talents.

Les patrons d’American Idol prévoient de “pousser la technologie à l’extrême” afin de diffuser toute la saison.

La production a été arrêtée dans le cadre de l’émission de talents en raison de la pandémie de coronavirus, ABC diffusant les épisodes d’audition une fois par semaine au lieu de plusieurs, ce qui signifie qu’il y aurait plus de temps avant les émissions en direct, qui devaient initialement commencer le 6 avril.

L’animateur Ryan Seacrest a promis que la saison complète serait toujours “diffusée”, mais les producteurs tentent toujours de comprendre comment exécuter les épisodes en direct avec le vote des téléspectateurs.

S’adressant à TMZ Live depuis son domicile de New York, il a déclaré: “J’ai fait les épisodes d ‘” American Idol “.

“Nous avons tourné les auditions et nous avons mis ce que nous appelons des pistes de voix off sur ces émissions et j’ai fait ces pistes de voix off depuis chez moi également.

“Donc, pour ce qui est de nos productions et de notre programmation, tout est encore diffusé.

“Avec la sécurité étant la priorité, c’est le numéro un, nous voulons livrer toute cette saison. Nous voulons mettre sur ces épisodes de performance.

“Nous voulons mettre sur les épisodes qui permettent à l’Amérique de voter pour leurs favoris pour obtenir un gagnant” American Idol “cette saison. Alors, comment allons-nous faire cela?

«Nous n’avons pas encore complètement décidé. Je pense que nous voyons les façons évidentes dont les gens utilisent la technologie maintenant sur les ondes et sur les réseaux sociaux.

“Je pense que nous essayons de repousser les limites de la technologie et d’explorer toutes sortes de technologies qui pourraient être à notre disposition pour livrer la performance, pour livrer les commentaires des juges.

“Et pour que l’Amérique puisse voter afin que nous puissions traverser toute la saison.”

Et même s’il peut être difficile de diffuser la compétition – qui est jugée par Katy Perry, Lionel Richie et Luke Bryan -, le présentateur de 45 ans est confiant que l’équipe pourra y arriver.

Il a ajouté: “J’espère vraiment que nous pourrons le faire.”

