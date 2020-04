American Idol Recap Saison 18, épisode 10: L’Amérique décidera de sa dernière place dans le Top 20

Pour la première fois en “Idole américaine” histoire, les juges ont fait leur maximum pour arriver à leur Top 20.

Ce soir a vu la conclusion des épisodes qui auraient dû finaliser ce groupe illustre, mais les choses n’ont pas tout à fait fonctionné de cette façon. Et avant de vous exciter et de penser qu’il y avait peut-être un Top 21 parce que deux concurrents étaient si bons, ce n’est pas tout à fait comme ça.

Il y avait deux concurrents qui étaient si grands qu’ils ne pouvaient pas décider, mais plutôt que de simplement les mettre tous les deux à l’épreuve, ils ont remis leur sort du Top 20 entre les mains du public. Dès la fin de l’épisode, les lignes de vote se sont ouvertes et l’Amérique est prête à décider laquelle des deux réussira.

Maintenant, nous sommes tous pour une touche amusante, mais il n’y a qu’un seul problème. Pour que cela ait du sens, nous avions besoin que ce soit deux chanteurs qui sont sur le point de gagner leur sport, des chanteurs qui avaient encore de la place pour grandir mais qui se sont connectés avec nous en cours de route.

Au lieu de cela, ils ont choisi deux des meilleurs chanteurs de la saison jusqu’à présent, deux interprètes avec des identités et des sons de signature, deux chanteurs qui méritent tous deux d’être dans le Top 20. En fait, ils étaient parmi nos favoris de toute cette manche. et pourtant, un seul réussira.

Nous avons donc presque un Top 20 car “Idol” fait face à un avenir incertain. La semaine prochaine est une chose appelée “This Is Me” (et les listes l’ont comme partie 1) qui est censée présenter des images inédites et de nouvelles performances de notre Top 20. Peut-être qu’ils vont révéler les résultats du vote?

Mais à ce stade, “Idol” est censé passer aux spectacles en direct et le vote américain pour commencer à se réduire à un gagnant, mais il y a une pandémie et une distanciation sociale rend tout cela impossible. Les producteurs se sont efforcés de trouver des moyens créatifs de continuer, nous sommes donc convaincus qu’ils le feront. Mais ils peuvent faire traîner cette étape un peu plus longtemps.

Si Fox voulait vraiment traîner cela pendant ces longues semaines d’auto-isolement – et des cotes de télévision considérablement plus élevées – ils envisageraient de revenir au format de ne perdre qu’un seul concurrent par semaine après un certain point et de laisser cette compétition se poursuivre. L’été.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Juste pour rire, je vais classer ces performances vitrines du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Découvrons-le!

VITRINE, PARTIE 2

Robert Taylor

(“Emmenez-moi au pilote”, Elton John, – 27, Donaldsonville, LA) Le plus gros problème que Robert a eu, c’est qu’il ne sait pas – ou ne veut pas – maîtriser sa grosse voix pour créer un performance à l’oreille. On ne peut nier qu’il a une voix énorme, mais il doit la façonner en chansons qui ne sont pas l’une après l’autre, et il semble toujours vouloir se montrer. C’est quelque chose qu’Adam Lambert a appris tout au long de son émission, mais Robert continue de s’agrandir et de s’élargir. Cette performance était trop indomptée comme la plupart de Hollywood, donc il n’y avait rien à saisir et à s’enraciner. Résultat: Out

Genavieve Linkowski

(«You Say», Lauren Daigle – 21 ans, Goodrich, MI) Elle nous a fait ressentir dès le début l’une des chansons les plus émotionnellement brutes de l’ère moderne. Il est difficile de se tromper, mais nous en voulions plus lorsque le refrain a frappé. C’est son hymne au pouvoir où elle est censée dire qu’elle va passer au travers, mais Genavieve le sous-vendait. Elle avait tellement plus à donner émotionnellement que nous. Vocalement, cependant, c’était charmant, juste manquant. Résultat: Out

Makayla Phillips

(“Désolé pas désolé”, Demi Lovato – 17 ans, Temecula, CA) Ce n’était pas une performance parfaite mais c’était quand même une excellente performance, et une pour laquelle vous vous enracinez. Makayla peut sembler jeune quand elle chante, mais cela a presque fonctionné sur cette chanson, même si nous obtenions plus de vibrations Ariana Grande que Demi Lovato tout au long. Pourtant, c’est une voix avec laquelle il faut compter et pourrait être un réel danger lorsqu’elle comprend pleinement quoi en faire. Sa performance sur scène était amusante à regarder aussi, comme quelqu’un qui a confiance en qui ils sont. Aboutir à

Aliana Jester

(“This Is Me”, “The Greatest Showman” – 19, Tampa, FL) Malgré ses difficultés d’anxiété, Aliana semble toujours gagner en confiance lorsqu’elle commence à chanter. C’est une grosse chanson et elle était là à chaque étape. Il y avait quelques bum notes, mais elle a tellement de cœur et se donne tellement à ces performances, nous ne pouvons qu’espérer qu’elle commence à croire en elle autant que les juges. Aboutir à

Shannon Gibbons

(“Envoyez mon amour (à votre nouvel amant)”, Adele – 20, Bellport, NY) Shannon livre un paquet tellement cool sur scène. Elle n’a pas la voix la plus grosse, mais elle a très bien géré Adele, ce qui n’est pas une tâche facile. Elle apporte beaucoup de cœur et d’émotion à ses performances, et celle-ci a ajouté un peu de sens et de plaisir en cours de route. Elle est intéressante et unique, que nous pouvons toujours utiliser davantage dans des émissions comme celle-ci, mais les juges l’ont quand même coupée. Résultat: Out

Olivia Ximines

(“Proud Mary”, Tina Turner – 17 ans, Menifee, CA) Olivia a toujours eu l’impression de patiner à chaque tour, avec sa personnalité gagnante, sa danse et ses performances scéniques la prenant juste au-dessus de la limite après des vocalisations médiocres. Mais cela est censé concerner la voix. Encore une fois, elle s’est appuyée sur ses autres compétences – qui sont considérables – mais elle a également apporté l’une de ses voix les plus fortes à ce jour. Elle est définitivement très observable et sait divertir une foule. Aboutir à

Demi Rae

(“Lonely”, Noah Cyrus – 26, San Jose, CA) Cette performance était émotionnellement résonnante, mais c’était un peu trop théâtral dans l’ensemble. Il ne fait aucun doute qu’elle sait comment livrer une parole et un sentiment, car elle a commandé son histoire et son moment sur cette scène. Elle a rendu les choses faciles, elle avait tellement de contrôle sur chaque note. Alors qu’est-ce qui a mal tourné? Pourquoi les juges l’ont-elle renvoyée chez elle? Nous espérons que ce n’est pas parce qu’elle ne ressemble pas aux autres filles. Peut-être parce qu’elle ne ressemblait tout simplement pas à une chanteuse pop. Résultat: Out

Lauren Mascitti

(“Two More Bottles of Wine”, Emmylou Harris – 28 ans, Nashville, TN) Avec un son country à l’ancienne, Lauren s’est concentrée sur le récit de la chanson. Elle avait toute la frustration, la colère et la douleur des paroles dans sa performance, ainsi que le défi et le gros doigt du milieu en l’air. Elle est une chanteuse et une interprète si sûre d’elle, elle était sans effort dans celui-ci. Ce n’est pas la plus grosse voix mais elle l’apporte à chaque fois. Résultat: le vote de l’Amérique

Cyniah Elise

(“Lady Marmalade”, LaBelle – 18 ans, Atlanta, GA) Vous devez être confiant pour prendre cette chanson, et Cyniah l’a eue à la pelle sur cette scène. Elle était forte, belle, audacieuse et même joueuse avec la foule. Et à travers tout cela, cette voix flamboyante qu’elle rend juste si facile. C’est une voix de diva classique avec une livraison très cool et branchée. Nous allons même pardonner une grosse note manquée car elle en a eu la plupart et ne l’a pas laissé la secouer. Aboutir à

Kimmy Gabriela

(“You Don’t Do It For Me Anymore”, Demi Lovato – 17 ans, Lakeland, FL) Trop de chanteurs associent volume et puissance au talent, mais Kimmy sait qu’une note douce et plus douce peut avoir autant d’impact que ces grands vieux des notes qui rendent tout le monde jaloux. Elle a donné une belle voix avec quelques notes aiguës saupoudrées pour montrer qu’elle le pouvait, mais il s’agissait surtout de faire un lien. Et à cela, elle a absolument excellé. D’une certaine manière, cependant, les juges n’ont pas aimé la chanson ou ce qu’elle en a fait. Aboutir à

Dillon James

(“The Times They Are a-Changin ‘”, Bob Dylan – 26 ans, Bakersfield, Californie) Reprenant le spectacle là où nous nous sommes arrêtés le week-end dernier, et après une prise de position très forte sur une chanson difficile, il ne restait plus qu’à découvrir que Dillon était dedans … nous voulons dire s’il était là. Mais allez, y avait-il un doute? Aboutir à

Lauren Spencer-Smith

(«Respect», Aretha Franklin – 16 ans, île de Vancouver, Canada) Nous ne croyions absolument pas que la petite Lauren pouvait adopter l’attitude d’un hymne d’autonomisation aussi emblématique, mais elle a canalisé quelqu’un deux fois son âge et en a tout compris. Nous n’avons aucune idée de comment elle l’a fait, mais cette grosse vieille voix ne l’a pas laissée tomber du tout car elle a fait une énorme déclaration en se dirigeant vers le Top 20 … évidemment. Aboutir à

Sophia Wackerman

(«Niveaux», Nick Jonas – 20 ans, Long Beach, Californie) Sophia a toujours été une artiste de scène confiante, mais c’était la confiance vaudou de niveau supérieur. Sérieusement, elle possédait cette scène comme si c’était son groupe et son concert d’une manière que personne avant elle n’avait. En plus de cela, elle a prévu une performance vocale très forte. Mais le gros point à retenir est qu’elle sait vraiment comment travailler une foule. Zut! Aboutir à

Grace Leer

(“(Tu me fais sentir comme) une femme naturelle”, Aretha Franklin – 28, Nashville, TN) Grace a mis son country à la tête sur l’une des chansons les plus emblématiques de tous les temps et elle vient de la tuer. Elle avait toute l’attitude, la force, le contrôle et la confiance et a même trouvé un petit grognement pour vraiment nous dire qu’elle veut dire chaque mot de cela ici. C’est une performance de calibre professionnel qui mérite tous les éloges. Résultat: le vote de l’Amérique

Franklin Boone

(“Filles”, John Mayer – 27, Durham, NC) Quel artiste spécial et âme Franklin est. C’est l’homme le plus modeste et le plus doux qui n’a absolument aucune idée du don naturel qu’il a pour raconter des histoires et partager son cœur avec nous à travers la musique. Il était absolument fascinant sur ce morceau, dédié à sa propre fille. Nous avons senti chaque mot, nous avons adoré chaque performance et il est l’un de nos favoris absolus. Aboutir à

Julia Gargano

(“Glitter in the Air”, P! Nk – 21, Staten Island, NY) C’était une performance de commande d’une chanson avec beaucoup de couches et les demandes d’un chanteur. Elle devait montrer de la tendresse avec de la profondeur et du grain mais aussi de la force, de la puissance et de la passion. Et Julia a fait tout cela et plus encore. Elle savait absolument comment vendre cette voix, nous emmenant tous en voyage avec elle à travers chaque note jusqu’à ce que nous soyons du mastic entre ses mains. Aboutir à

Arthur Gunn

(“Is This Love”, Bob Marley & the Wailers – 21, Wichita, KS) Si le marqueur du prochain Alejandro Aranda doit être un artiste tout à fait unique avec un son de signature, Arthur Gunn est ce candidat. Il est incroyable à chaque fois qu’il monte sur scène, il sait qui il est en tant que chanteur et interprète, il ne manque jamais de livrer et capte le cœur du public avec sa première note à chaque fois. Il est vraiment quelque chose de spécial. Vraiment. Aboutir à

“American Idol” se poursuit dimanche prochain à 20 heures. ET sur ABC.

