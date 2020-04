American Idol Recap Saison 18, épisode 11: Performances et histoires invisibles sortent du top 20

Les fans se demandent comment “Idole américaine” allait gérer le tournage pendant la pandémie de coronavirus a obtenu leur réponse alors que Ryan Seacrest, devant un joli décor tropical, a présenté l’événement de deux semaines “This Is Me”.

Pour ce week-end et le week-end prochain, l’émission plonge dans la vie et les histoires de ses 20 meilleurs concurrents, donnant aux téléspectateurs une chance de mieux se connecter avec eux en tant que personnes, et de se donner du temps pour espérer que les commandes de rester à la maison soient levées ou ils peuvent trouver une autre façon de passer au vote américain.

Pour l’instant, cependant, il s’agissait de rencontrer ces visages – dont certains ont eu beaucoup de temps dans les semaines précédant la révélation du Top 20, et d’autres qui n’en ont pas eu autant. Ce sont probablement les déflagrants tardifs qui n’ont frappé les radars des juges que beaucoup plus tard dans la compétition.

Comme ce n’est pas une compétition cette semaine, vous pourriez penser que nous n’allons pas les classer, mais vous vous trompez. Nous allons le faire de toute façon, parce que … eh bien, qu’allons-nous faire d’autre?

Cette fois, cependant, il ne s’agit pas tant de ce que nous voyons d’eux cette semaine, mais de leur histoire jusqu’à présent, de chaque performance que nous avons vue et de ce dont nous pensons qu’ils sont capables.

Nous allons les classer en fonction de ce que nous pensons que leur potentiel global est dans cette compétition, en prédisant efficacement l’ordre que nous pensons qu’ils devraient rentrer chez eux. À notre avis, qui devrait approfondir cette affaire et qui est déjà prêt à voir la porte? Il n’y a qu’une seule façon de le savoir.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOUS, PARTIE I

Nick Merico

(24 ans, Woodland Hills, Californie) Nick a gagné en humilité dans ce voyage, qui est un cadeau incroyable. Notre souci est qu’il est joli et qu’il a une voix agréable mais que lui reste-t-il? Il y a un manque de connexion entre lui et le public quand il chante. De plus, vous pouvez dire qu’il y a plus de puissance dans son réservoir vocal, comme s’il se retenait toujours un peu. S’il pouvait sortir de sa tête et vraiment, vraiment se déchaîner, il pourrait le trouver, mais il ne l’a pas encore fait.

Lauren Spencer-Smith

(16 ans, île de Vancouver, Canada) Le fait de devenir viral sur les réseaux sociaux en 2019 lui a donné l’envie de poursuivre la musique sérieusement, mais nous sommes ici pour son chant Katy Perry lors d’un spectacle de talents en tant que petit. Elle a même repris cette chanson de Gaga dans le cadre de son audition initiale dans un peu que nous n’avons pas vu. C’était si sincère et si émouvant que vous pouviez voir pourquoi les juges étaient si amoureux d’elle. Cette connexion était authentique.

Olivia Ximines

(17, Menifee, CA) Après ce package de compilation, nous l’obtenons un peu plus avec Olivia. Elle peut être inégale et pitchy parfois, oui, mais elle peut aussi être sublime et magnifique vocalement parfois. Si elle peut améliorer sa constance en tant qu’interprète et continuer à se définir musicalement, elle pourrait être très amusante à regarder dans cette compétition. Nous ne sommes tout simplement pas sûrs qu’elle soit suffisamment polie ou complète en tant qu’artiste pour aller très loin, à moins qu’elle ne le comprenne rapidement.

Makayla Phillips

(17, Temecula, CA) Avec l’une des plus grandes voix de la compétition, il n’y a rien à critiquer sur le talent de Makayla. Mais nous savons de l’histoire “Idol” – Jennifer Hudson! – que les grosses voix ne réussissent pas toujours bien si elles ne sont pas associées à une identité de signature. Makayla n’a pas encore trouvé la sienne, bien que cette vitrine à Hawaï ait pu être un pas dans la bonne direction. À ce stade, cependant, lors d’une saison de chanteurs incroyablement talentueux, nous ne sommes pas sûrs qu’elle en ait assez d’autre dans le réservoir pour atteindre le niveau le plus élevé

Julia Gargano

(21, Staten Island, NY) Véritable artiste dès le moment où elle s’est assise pour la première fois au piano, Julia donne à cette Adèle l’authenticité de ses performances vocales, en résonance avec les paroles, le message et le public. En bonne auteure-compositrice aussi, elle apporte cette perspective aux couvertures, ce qui lui permet de se les approprier d’une manière que certains concurrents ne maîtrisent jamais très bien. Julia est à surveiller, même si elle devra faire attention à ce qu’elle interprète (surtout lorsque les semaines à thème entrent en jeu) pour naviguer dans les tours du milieu.

Sophia James (née Wackerman)

(20, Long Beach, CA) Déjà une artiste performante et l’un des artistes les plus compétents de l’émission, Sophia a apporté une toute nouvelle ambiance à Hawaï qui l’a catapultée à une menace imminente pour tous les autres candidats. Elle a montré une diversité et une gamme inattendues, ainsi qu’un enjouement que nous n’avions pas encore vu d’elle. Comme si c’était possible, elle grandit toujours en tant que performeuse sur scène, tout en nous attirant juste avec sa voix sensuelle et épaisse. De plus, nous aimons qu’elle honore son frère en prenant son nom comme son nouveau nom de scène. C’est celui que nous allons surveiller pendant un certain temps.

Franklin Boone

(27, Durham, NC) Luke avait raison en ce que Franklin pourrait être aussi proche d’Alejandro Aranda (finaliste de la saison dernière) que cette saison va le trouver. C’est une âme incroyablement douce et cela se traduit par sa musique et son style sur scène. Avec un grognement et une livraison à couper le souffle, Franklin a déjà son propre style et son propre signature. Il est l’artiste, il attend juste que nous tombions amoureux, et je pense que nous le ferons.

«Just Sam» Diaz

(21 ans, Harlem, NY) Elle est tellement pure, tellement magique, juste … eh bien, c’est Just Sam. L’une des personnes les plus sérieuses et les plus douces à avoir honoré la scène, Sam double cela avec une voix incroyable remplie de douleur, de puissance et de passion à la fois. Elle est l’authenticité comme vous ne pouvez pas acheter dans un magasin. Sam a quelque chose de magique, et même si elle a grandi juste de sa première audition à Hawaï, nous sommes tellement excités de voir jusqu’où elle va. Notre prédiction? Bien loin.

Jonny West

(23 ans, Murietta, Californie) Avec un talent et une humilité naturels, Jonny est quelqu’un pour qui vous voulez juste vous attacher. Ce package nous a rappelé combien d’outils il avait dans son arsenal musical, ce qui devrait le rendre passionnant à regarder dans les semaines à venir. Mais plus important encore, il nous a fait ressentir à nouveau, même dans les clips que nous avons vus auparavant. C’est un cadeau rare pour exprimer une émotion en direct, et un autre niveau pour le faire à travers un écran. C’est un candidat déterminé pour aller jusqu’au bout.

Arthur Gunn

(21, Wichita, KS) Dès la première note qui est sortie de sa bouche, Arthur était notre favori pour gagner. Associez son talent artistique incroyable avec son histoire incroyable et il est tout ce qui concerne “Idol”. Mais est-il trop bon, trop signature dans son son? Pensez à l’héritage “Idol” d’incroyables finalistes alors qu’un talent plus conventionnel gagnerait devant eux. Nous parlons de noms comme Adam Lambert, Crystal Bowersox, Caleb Lee Hutchinson et (bien sûr) Alejandro de la saison dernière. Néanmoins, il est toujours notre favori!

“American Idol” se poursuit dimanche prochain à 20 heures. ET sur ABC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

.

37 candidats «American Idol» mémorables: hier et aujourd’hui