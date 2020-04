American Idol Recap Saison 18, épisode 12: Final Top 20 Predictions – Plus, Grace Leer vs Lauren Mascitti Résultats

Ce soir, nous avons appris à connaître l’autre moitié du “Idole américaine” Le Top 20 avant la semaine prochaine donne le coup d’envoi des tout premiers tours de scrutin “à domicile” pour cette vénérable franchise.

Encore une fois, nous avons eu droit à de nombreuses performances invisibles, des séquences en coulisses et un excellent récapitulatif pour chacun des candidats pour nous rappeler pourquoi nous sommes tombés amoureux d’eux avant, ou peut-être que nous sommes tombés amoureux pour la première fois.

Rappelez-vous, comment nous avons suggéré que “Idol” devrait simplement embrasser leur position unique et courir tout au long de l’été, en éliminant un seul concurrent par semaine – enfin, peut-être après le Top 12 ou le Top 10? Ouais, ils ne le font toujours pas pour autant que nous le sachions, mais ils le devraient totalement.

Ensuite, nous apprendrons vraiment à connaître ces enfants!

Nous savons déjà que la nouvelle saison de “Bachelor in Paradise” et “The Bachelorette” a été retardée indéfiniment, alors qu’est-ce que ABC a encore à faire?

Oh, et nous avons également obtenu les résultats du vote le plus stupide de l’histoire de “American Idol” quand ils ont opposé les chanteurs country Grace Leer et Lauren Mascitti pour cette 20ème place.

Pourquoi est-ce stupide? Parce qu’ils sont deux des meilleurs talents de la compétition, point final. Ils auraient dû être tous les deux là depuis le début. Que diriez-vous de donner à Nick Merico la botte?

La semaine dernière, nous avons classé la première moitié du Top 20 en fonction de ce que nous pensons que leur potentiel global est dans cette compétition, prédisant efficacement l’ordre que nous pensons qu’ils devraient rentrer chez eux. Nous allons le faire à nouveau cette semaine, puis donner un aperçu rapide en combinant nos deux listes pour voir si nous pouvons prédire l’ordre d’élimination de toute la saison.

Ne mettez pas d’argent sur ces prédictions. Nous avons certainement connu un certain succès dans les piscines occasionnelles par le passé, mais ce sont des moments extraordinaires et le redémarrage d’ABC a été beaucoup plus difficile à prévoir avec les concurrents rentrant chez eux par lots.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

FAIRE CONNAISSANCE AVEC VOUS, PARTIE II

Faith Becnel

(20, Destrehan, LA) Il y a quelque chose à propos de Faith qui vous attire, mais nous ne sommes toujours pas vendus sur elle vocalement. On dirait toujours que tout pourrait dérailler à tout moment. Si elle peut vraiment trouver les bonnes chansons avec lesquelles se connecter et laisser sa voix monter en flèche, elle pourrait peut-être faire une course pour le milieu, mais nous ne pouvons pas la voir aller beaucoup plus loin que cela.

Kimmy Gabriela

(17 ans, Lakeland, Floride) Kimmy possède l’un des instruments naturels les plus grands et les plus impressionnants de la série, mais Katy avait raison en ce qu’elle n’a pas toujours été mémorable. Nous pensons qu’elle s’est parfois trop appuyée sur les runs et ne semble pas toujours être en contact avec les meilleures chansons. Elle est bonne sur les hymnes d’autonomisation, mais elle doit trouver qui elle est et apprendre à projeter cela avant de se connecter avec un public.

DeWayne Crocker Jr.

(23, Pensacola, FL) Nous ne sommes pas sûrs des paroles de son hymne de grand-mère dans cette performance hollywoodienne invisible, mais DeWayne a mis un peu de sa voix et a vraiment mis le public debout. Son arrière-grand-mère peut nous voler le cœur à chaque fois que nous la voyons, mais DeWayne est une force vocale, c’est certain. S’attaquer à Lil Nas X à Hawaï montre sa diversité en tant qu’artiste, et s’il peut nous faire deviner, cela pourrait bien être le créneau dont il a besoin.

Lauren Mascitti (Éliminé)

(28, Nashville, TN) Lauren est aussi authentiquement country que Grace Leer, mais d’une manière totalement différente. Chanteuse / compositrice à part entière, elle a un son plus actuel dans sa voix et sa présentation, mais partage cette même capacité à se connecter avec une parole et un public. Purement basée sur le chant, elle n’est peut-être pas aussi forte, mais basée sur le talent artistique, elle a l’avantage. En bout de ligne, ces deux n’auraient jamais dû être mis au carré.

Aliana Jester

(19, Tampa, FL) Faith a fait sa première vraie connexion sur Kelly Clarkson à Hollywood, en versant toutes ses expériences de vie dans chaque ligne du verset, et l’a portée directement à Hawaï. Nous avons ressenti ce lien avec elle, avec les paroles et avec son histoire et c’est ce qui compte dans une émission comme celle-ci. Elle est encore brute et non polie, mais si elle peut affiner cette capacité, elle pourra vraiment trouver son chemin à travers cette compétition.

Louis Knight

(19 ans, Philadelphie, Pennsylvanie) Louis a une sincérité sincère à son sujet qui vous fait prendre racine pour lui avant de chanter une seule note. Et puis il ouvre la bouche et il a un ton si riche et plein à sa voix. Cet accent britannique qui brille ne fera que le plaire aux électeurs. C’est certainement l’un des meilleurs prétendants de la saison. Il se connecte à sa musique, il écrit des trucs originaux, il est adorable et tellement sympathique. C’est un combo gagnant.

Francisco Martin

(19, San Francisco, CA) Nous avons eu un autre aperçu de l’âme de Francisco avec ses Kings of Leon lors de cette première audition angoissée. Il a ensuite enveloppé la Hollywood Week d’un original sincère qui montrait son talent artistique. Sérieusement, qu’il peut retirer des performances de lui-même comme ça quand il ne croit pas en lui-même, de quoi ce gars sera-t-il capable quand il réalisera à quel point il est bon et le croit! Son humilité et sa grâce sous pression ont déjà fait de lui un favori des fans.

Cyniah Elise

(18 ans, Atlanta, Géorgie) Cyniah a l’une des voix les plus pures de la compétition, planant sans effort à travers sa gamme, sa puissance et sa force incroyables. En ce qui concerne les chanteuses, elle est facilement l’une des plus fortes de la série. Mais sait-elle assez qui elle est pour se connecter avec l’Amérique, car ils exigent tellement plus sur cette émission qu’une simple voix formidable. Nous sommes un peu inquiets pour elle à cet égard.

Grace Leer (America’s Choice)

(28, Nashville, TN) Comme un retour aux chanteurs country classiques des années 80 et 90, Grace est si authentiquement fidèle à son genre. Sa voix a une texture merveilleusement riche et une qualité de signature si douce qu’elle glisse simplement dans vos tympans comme de la mélasse. C’est ce genre de voix de femme qui pourrait vous faire parler de trahison et vous faire pleurer avec une histoire de chagrin. C’est ce qu’est la musique country. Sa performance à Hawaï a été un showstopper et une preuve qu’elle mérite son coup de feu à la célébrité. Elle et Lauren sont deux pois dans une cosse légèrement différente et méritent tous les deux ce cliché; ils n’auraient jamais dû être opposés les uns aux autres.

Jovin Webb

(28, Gonzales, LA) S’il ne s’agissait que de la voix, le Top 2 reviendrait à Jovin et Arthur Gunn. Il n’y a personne à leur niveau de talent artistique et de prouesse vocale. Oui, ils sont tous les deux dans cette ambiance rock granuleuse, mais ce n’est pas ce que c’est. Ils sont tellement polis et sûrs d’eux en tant que chanteurs, ce qui les place des années-lumière devant même certains des meilleurs chanteurs de la saison. Mais peuvent-ils se connecter avec le reste de ce que l’Amérique recherche?

Dillon James

(26 ans, Bakersfield, Californie) Dillon est bien plus qu’une belle histoire pour la télé-réalité, bien qu’il le soit aussi définitivement. Plus encore, cependant, Dillon est un véritable artiste avec une vision de qui il est, quel genre de musique il devrait jouer et il a les côtelettes pour le sauvegarder. Son original invisible ici n’était pas une chanson stellaire mais nous nous sommes retrouvés de toute façon dans son groove parce qu’il a un grain naturel qui est tellement convaincant quand il joue. Nous voyons un favori sentimental.

Top 20 Classé

Comme promis, nous prenons nos classements de la semaine dernière et les répartissons dans les résultats finaux de cette semaine pour voir comment nous pensons que l’ensemble du Top 20 va sortir, les répertoriant du “pire” au premier, bien qu’aucun d’entre eux ne soit vraiment mauvais à ce point.

Avons-nous raison? Certainement pas, mais ce sera certainement amusant de voir à quel point nous commençons mal la semaine prochaine.

Nick Merico (24 ans, Woodland Hills, Californie)

Lauren Spencer-Smith (16 ans, île de Vancouver, Canada)

Faith Becnel (20 ans, Destrehan, LA)

Olivia Ximines (17 ans, Menifee, Californie)

Kimmy Gabriela (17 ans, Lakeland, FL)

Makayla Phillips (17 ans, Temecula, Californie)

DeWayne Crocker Jr. (23 ans, Pensacola, FL)

Aliana Jester (19 ans, Tampa, FL)

Louis Knight (19 ans, Philadelphie, Pennsylvanie)

Julia Gargano (21 ans, Staten Island, NY)

Francisco Martin (19 ans, San Francisco, Californie)

Cyniah Elise (18 ans, Atlanta, Géorgie)

Sophia James Wackerman (20 ans, Long Beach, Californie)

Franklin Boone (27 ans, Durham, Caroline du Nord)

Grace Leer (28 ans, Nashville, TN)

Jovin Webb (28 ans, Gonzales, LA)

‘Just Sam’ Diaz (21 ans, Harlem, NY)

Jonny West (23, Murietta, Californie)

Arthur Gunn (21 ans, Wichita, KS)

Dillon James (26 ans, Bakersfield, Californie)

Le Top 20 se produit pour vos votes depuis leur domicile alors que “American Idol” se poursuit dimanche prochain à 20 heures. ET sur ABC.

