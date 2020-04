American Idol Recap Saison 18, épisode 13: Top 20 des performances de leurs maisons

“Idole américaine” va hardiment là où aucun concours de chant n’est allé auparavant … à la maison! Le Top 20 n’a pas pris la parole pour les votes américains, mais ils ont pris les plates-formes de fortune que “AI” leur a envoyées pour les aider à s’installer chez eux.

Au moins, ils n’ont pas à faire cavalier seul à un chapitre aussi étrange et pivot de leur voyage. Le groupe “Idol” est également à portée de main, bien que chacun d’eux se produise également à partir de leurs maisons respectives. C’est une nouvelle ère audacieuse dans le divertissement et la musique, mais cela fonctionne.

Mais ce n’est pas parce que les choses sont audacieusement différentes que la concurrence est moins brutale. En seulement une semaine, ce Top 20 sera réduit de moitié, ce qui signifie que dix de ces espoirs n’auront à le faire qu’une seule fois.

Nous imaginons en quelque sorte qu’ils préfèrent endurer la maladresse que le spectacle doit leur jeter sur le long terme. C’est même une aubaine pour certains, car l’intimité des performances montre certaines qualités subtiles qui se perdent dans une grande production scénique.

En parlant d’une grande production, rien n’était plus grand que Katy Perry apparaissant dans un flacon de désinfectant pour les mains élaboré qui a non seulement aidé à alléger l’humeur, mais qui a obscurci le ventre de bébé que tout le monde sera si impatient de voir. Et elle est restée dedans pendant tout ce putain de spectacle!

En ce qui concerne les performances elles-mêmes, même si elles manquaient de cette sensation en direct, nous avons eu davantage l’impression d’un clip musical d’avant-garde, ce qui signifie que les candidats ont pu faire des choix de mise en scène et de décoration qui les ont aidés à présenter leur cas au public américain comme artistes et particuliers.

C’était étonnamment efficace, créant une expérience musicale et visuelle fascinante, contrairement à tout ce que nous avons vu auparavant.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Juste pour rire, je vais classer les performances du pire au premier pour voir qui fait partie de mon Top 10. Ensuite, nous pouvons voir à quel point l’Amérique est proche de bien faire les choses – c’est-à-dire d’accord avec moi – quand ils votent!

Olivia Ximines

(“méchant”, Billie Eilish – 17 ans, Menifee, CA) Quel choix d’arrangement intéressant. Sur une chanson très modérée, Olivia a réussi à en faire un bop R&B avec beaucoup de pistes vocales et des notes de puissance saupoudrées partout. Nous ne pouvons pas dire que tout a fonctionné, car c’était parfois un peu trop et semblait un peu hors de contrôle à d’autres, mais il y a eu quelques moments qui nous ont fait nous asseoir un peu plus droit. Elle impressionne un peu plus chaque semaine, mais nous ne sommes tout simplement pas sûrs qu’elle soit au niveau de la compétition cette saison.

Aliana Jester

(“Run to You”, Whitney Houston – 19 ans, Tampa, FL) Ecoutez, nous comprenons que Lionel a comparé Aliana à Whitney, mais cela ne signifie pas que vous vous précipitez et que vous la jouez. Whitney est dans une ligue à part et Aliana n’est pas tout à fait à la hauteur. Elle sonnait bien, mais nous pensons que les gens se souviendraient d’elle plus pour les lampes de son garage que cette voix. C’est un autre cas où ça sonne bien, mais sinon on ne trouve pas vraiment un moyen de se démarquer vocalement.

Francisco Martin

(“Teenage Dream”, Katy Perry – 19 ans, San Francisco, CA) C’était un risque de chanter une chanson de Katy Perry et nous ne sommes pas sûrs que cela ait payé pour Francisco. Il a perdu cette résonance émotionnelle qui a poussé les gens à l’enraciner et a plutôt proposé ce qui équivalait à une performance de karaoké compétente mais sans particularité. C’était son opportunité de vraiment se connecter avec les électeurs pour la première fois et il n’a rien fait vocalement pour se démarquer ou se connecter avec nous. Cela ressemble à une véritable opportunité manquée qui pourrait lui coûter.

Lauren Spencer-Smith

(«Momma Knows Best», Jessie J – 16, île de Vancouver, Canada) Lauren pourrait gagner pour le meilleur emplacement de performance; cette vue est tout simplement magnifique! Mais vocalement, nous n’étions pas aussi totalement à bord. Elle a apporté sass et attitude, mais cela ressemblait aussi à ce que vous pourriez entendre dans un spectacle de talents très impressionnant au lycée. Nous ne sommes tout simplement pas sûrs qu’il avait cet anneau d’authenticité que l’original apporte. La vraie chose est que nous ne savons pas s’il suffit de gagner suffisamment de votes pour atteindre la moitié supérieure des chanteurs de ce soir.

Nick Merico

(“Hey There Delilah”, Plain White T’s – 24, Woodland Hills, CA) Nick a donné une performance très haletante avec beaucoup plus d’énergie que l’original et c’est peut-être sa performance la plus confiante et la plus équilibrée à ce jour – une confiance bien méritée, peut-être . Nick continue de grandir dans ce processus, devenant un chanteur plus fort et un interprète plus engageant. Celui-ci nous a attiré plus que ses yeux rêveurs. Il pourrait être un coup de cœur en devenir, mais il est difficile de dire comment le public peut voter.

DeWayne Crocker Jr.

(“Je t’ai (je me sens bien)”, James Brown – 23 ans, Pensacola, FL) Alors qu’il a peut-être eu du mal à atteindre le niveau d’énergie de la piste dans son salon avec juste sa famille à regarder, DeWayne a absolument trouvé que la richesse de sa voix que nous aimons tant. Il a l’air fantastique en tant que chanteur, même si ce n’était pas un ajustement parfait sur cette chanson telle que présentée. Néanmoins, pour un gars qui a raté nos prédictions du Top 10, il se bat définitivement, mais sera-ce suffisant?

Julia Gargano

(“Human”, Christina Perri – 21, Staten Island, NY) Cette performance ne nous a pas brisé le cœur ni nous a attirés comme nous l’attendions. Elle a une belle qualité de voix et un son assez agréable, mais c’est le genre et à ce stade de la compétition avec une coupe si sauvage devant elle, il n’y a aucun moyen que cela suffise.

Sophia James

(“Burning”, Maggie Rogers – 20, Long Beach, CA) Il y avait une joie contagieuse dans la performance de Sophia, même si nous craignions qu’elle soit un peu endormie parfois. Elle avait certainement l’air sensationnelle, posée et confiante derrière ce piano. La plus grande inquiétude que nous ayons pour elle est que la chanson manquait de plage dynamique alors même qu’elle la jouait comme si nous nous préparions à un gain qui n’est jamais venu. Sophia cherche toujours son moment d’évasion et après cela, eh bien, elle cherche toujours.

Faith Becnel

(“River”, Bishop Briggs – 20, Destrehan, LA) Il a fallu quelques lignes à Faith pour vraiment s’installer dans le groove de cette pièce, mais une fois qu’elle était là, elle nous a fait traverser la rivière à quelques reprises avec une voix puissante et unique son qui a vraiment demandé notre attention. Cette dernière note qu’elle tenait a duré éternellement, mais c’est sa texture qui a vraiment retenu notre attention. La foi a été incohérente tout au long de cette compétition, mais si elle peut s’installer dans ce groove, elle pourrait être une surprise.

Jovin Webb

(«Avec un peu d’aide de mes amis», Joe Cocker – 28 ans, Gonzales, LA) Jovin a l’une des meilleures voix de la compétition, et c’était un choix de chanson parfait pour lui, mais il ne semblait pas qu’il l’était creuser aussi profondément dans son réservoir de passion que nous l’avons vu dans le passé. C’est une chanson avec un sens et une intention forts, et Jovin n’en a pas eu à la présenter au public. Nous aimons toujours ce qu’il apporte et la saveur unique de sa voix, mais nous savons qu’il a plus à donner que ce qui ressemblait à une répétition générale afin qu’il ne se fatigue pas la gorge.

TOP 10

Grace Leer

(“Cry”, Faith Hill – 28, Nashville, TN) Quelque chose au sujet de cette performance n’a pas fonctionné pour nous tout au long. Grace a eu des moments, mais a mis trop de temps à s’installer dans la poche de sa voix. Il semblait qu’elle était un peu trop haute à l’ouverture de la pièce et nous craignions qu’elle l’ait complètement soufflé. Environ à mi-chemin, elle a trouvé son chemin, et en tant que seule candidate à la musique country dans un spectacle qui fait du bien au cœur du pays, cela pourrait encore suffire. Mais elle est bien mieux que ça.

Makayla Phillips

(“Greedy”, Ariana Grande – 17 ans, Temecula, CA) Makayla a attaqué cette mission comme si elle filmait des clips musicaux à haute énergie dans son salon depuis des années. Elle était si confiante aux commandes de la caméra que c’était presque choquant quand nous avons eu un autre angle pour voir à quel point sa configuration était banale. C’était une performance confiante et solide, mais pas une avec des qualités particulièrement mémorables. À ce stade, nous pensons qu’il y a tellement de grands talents que cela va prendre quelque chose de plus. De plus, les lunettes nous manquent en quelque sorte … c’était un look signature qu’elle a bercé!

Franklin Boone

(“Tout le monde veut gouverner le monde”, Tears for Fears – 27, Durham, NC) Quel choix de chanson sympa, mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs de l’ambiance que Franklin y a mise tout au long. C’était presque comme s’il faisait un peu trop quand il est tellement plus percutant qu’un chanteur quand il en fait moins. Sa texture est si apaisante et séduisante, il peut nous attirer dans son monde plutôt que d’avoir à essayer de se projeter dans le nôtre. Il est toujours incroyable et l’un de nos favoris, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il se soit présenté à son meilleur ici.

Cyniah Elise

(“Warrior”, Demi Lovato – 18, Atlanta, GA) Facilement l’une des plus grandes voix de la compétition, Cyniah était absolument au top et en contrôle de chaque instant à travers cette chanson puissante. Bien que nous n’ayons pas ressenti sa connexion de manière constante tout au long, il y a eu des moments où la passion et l’émotion se sont répandues à côté de cette force. Si elle pouvait trouver un moyen de vraiment ressentir et se connecter avec les paroles qu’elle chante, Cyniah pourrait être imparable dans cette émission. En l’état, elle n’est pas encore tout à fait gagnante, mais elle est toujours un talent incroyable.

Juste Sam

(“Croyez”, Fantasia – 21 ans, Harlem, NY) Sam a choisi de rester à la maison à Los Angeles plutôt que de rentrer chez elle, alors elle a apporté sa performance d’un endroit différent de celui des autres candidats. Sam a renversé les attentes en entrant dans les grands moments extérieurs de la chanson et c’était un choix intéressant. Nous craignons que ce ne soit peut-être pas le choix le plus fort, car il a privé la chanson de sa construction naturelle et lui a privé d’un grand moment. Mais Sam est l’un des meilleurs de la série et déjà un favori des fans, nous espérons donc que la qualité du reste de sa voix, qui était douce et sérieuse, sera suffisante.

Kimmy Gabriela

(“Leave Me Lonely”, Ariana Grande f. Macy Gray – 17 ans, Lakeland, FL) Kimmy a lancé le spectacle et a vraiment donné une performance sensuelle et gutturale. Il y avait tellement de nuances et de couches à cette voix, elle a vraiment prouvé pourquoi elle était une force potentielle avec laquelle il fallait compter dans cette compétition. Nous l’avons exclue de notre Top 10 au classement bien trop tôt la semaine dernière, mais elle nous a vraiment impressionnés avec celui-ci et semble déterminée à prouver que nous avons tous tort.

Arthur Gunn

(“Lovin ‘Machine”, Wynonie Harris – 21 ans, Wichita, KS) Arthur doit encore trouver comment ouvrir les yeux et se connecter quand il chante. Il était totalement dans sa tête et dans son propre monde ici, mais c’était une voix puissante sur une chanson moins connue. La piste lui convenait étrangement, mais il ne lui a pas fallu longtemps pour nous attacher et nous emmener avec lui dans cette balade. Arthur est facilement l’un des meilleurs prétendants à remporter tout cela. S’il peut faire ce lien de manière cohérente non seulement avec la musique mais avec son public, il est impossible de dire jusqu’où il ira. Déjà, il a un vrai coup sur la finale avec un talent si naturel.

Dillon James

(«Que ce soit moi», Ray LaMontagne – 26 ans, Bakersfield, Californie) Dillon a montré à tout le monde comment c’était fait, sonnant juste dans une classe à part dès la première note. Il a enlevé le chapeau, a réduit sa performance et l’a laissé faire. Cette voix était tellement belle et nous avons adoré la subtilité de tout ce qu’il a fait. Plus gros n’est pas toujours meilleur, mais le grand cœur de Dillon parvient toujours à briller. Il a été un favori et après cela, il en est toujours un.

Jonny West

(“Quel monde merveilleux”, Louis Armstrong – 23 ans, Murietta, CA) Jonny l’a gardé chic et subtil, ce qui a toujours été son arme secrète. Vous l’oubliez presque à chaque fois jusqu’à ce qu’il atteigne cette scène – ou son canapé dans ce cas – puis il vous souffle à nouveau. Il est l’un des prétendants les plus forts à remporter ce concours, et il continue de faire des choix intelligents qui mettent en valeur non seulement sa qualité vocale unique mais aussi son humilité et son charme silencieux.

Louis Knight

(“Si le monde se terminait”, JP Saxe f. Julia Michaels – 19, Philadelphie, PA) Wow, nous ne savions pas si l’un de ces candidats allait vraiment pouvoir se connecter dans ces circonstances inhabituelles, mais Louis absolument a brisé nos cœurs de sa chambre avec sa plus forte performance à ce jour. Il avait l’air de pleurer pendant la performance, mais c’était juste une émotion parfaite. Sérieusement, c’était une performance de classe mondiale et le genre de moment qui gagne des spectacles comme celui-ci. Quelqu’un élève ses normes déjà élevées.

Seuls dix candidats survivront à la prochaine coupe sur “American Idol” dimanche prochain à 20 heures. ET sur ABC.

