American Idol Recap Saison 18, épisode 2: Katy Perry entraîne le chanteur à l’extérieur pour “ chanter pour sa vie ”

Il y a beaucoup à aimer dans cette nouvelle itération de “Idole américaine,” et les producteurs ont mis en lumière un long segment sur le coaching que les juges donnent lors de ces auditions.

C’est remarquable le temps qu’ils sont prêts à passer avec ces candidats pour s’assurer qu’ils donnent leurs meilleures performances, et ils savent de quoi ils parlent. En fait, cette semaine, Katy a emmené un espoir dans la rue pour «chanter pour sa vie».

C’est ce genre de réflexion et d’ouverture d’esprit qui mène à des stars comme Alejandro Aranda et Catie Turner. La nouvelle “American Idol” embrasse les artistes uniques du monde, et bien qu’ils ne soient pas encore en train de exploser aux niveaux de Carrie Underwood et Kelly Clarkson, ils trouvent leurs niches dans le monde de la musique.

Cette semaine, nous avons vu cette influence car il y avait plus de chansons originales que jamais, et de jeunes hommes et femmes véritablement talentueux partagent leurs histoires avec le monde sur cette scène. Et l’une de ces chansons promet de hanter vos cauchemars comme le parfum des sardines hante Katy.

Hyped pendant des semaines, nous avons enfin vu le moment où une fuite de gaz a provoqué une évacuation dans l’un des centres d’audition. Et oui, cela comprenait un effondrement de Katy Perry une fois qu’elle était dehors, mais maintenant il semble plus probable qu’elle feignait surtout une réaction plus grande qu’elle ne l’avait vraiment fait.

Cela dit, les maux de tête étaient réels et le danger était réel s’il n’avait pas été résolu. En fin de compte, c’était un problème avec les veilleuses dans la cuisine du lieu, qui a été assez simplement résolu. Comme on dit, le spectacle doit continuer … et celui-ci comprenait certains des pompiers qui ont répondu!

Ils ont auditionné en trio et c’était mignon, sinon particulièrement bon vocalement. Mais parce qu’ils ont sauvé la vie de tout le monde, ils ont marqué des billets en or comme souvenirs. Au moins, nous sommes presque sûrs qu’ils ne se présenteront pas à Hollywood.

_Juste avertissement, puisque je suis en sécurité chez moi, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

Claire Goodman

(16, Mt. Prospect, IL) Avant de monter sur scène, Claire a dit qu’on lui avait dit en quatrième année d’arrêter de chanter à haute voix devant les gens. Elle a frappé la scène avec zéro musique populaire dans son répertoire (ce qui n’est pas nécessairement une mauvaise chose), puis est allée très haut avec un air à la fois déconcertant et étrangement impressionnant. Lionel lui a suggéré de prendre sa gamme impressionnante et son contrôle – qui est sous tous les autres trucs, si un peu impoli – et peut-être aller sur scène, car c’est ce qu’elle veut faire. Pourquoi a-t-elle auditionné?

Eliza Catastrophe

(28, Spokane, WA) Quelle jeune femme excentrique, Eliza a apporté de vraies sardines et a ensuite interprété ses “Sardines” originales. Elle nous a plus rappelé Garfunkel et Oates qu’une candidate à “American Idol”, c’est-à-dire qu’elle est talentueuse et intéressante et très amusante à regarder, mais est-elle une pop star? À l’intérieur, il y a une voix solide et elle a un bon contrôle de son instrument. Avec une chanson et une présentation plus normales, elle aurait peut-être eu une chance, mais nous pensons que le simple fait d’être mémorable lui suffira.

Kay Genyse

(19, High Point, NC) Kay a apporté une fortune dans ses cheveux et suffisamment de personnalité pour remplir une liste complète du Top 10 de cette émission. Et c’était avant qu’elle ne commence à chanter. Elle a affronté la «miséricorde» de Duffy, et bien que sa voix soit suffisamment solide, cette chanson est un cri rempli d’émotion et Kay passait davantage par les mouvements. Elle a compensé cela avec une présence sur scène amusante, mais tout était tellement scénarisé et chorégraphié. Katy était tellement sur la clôture qu’elle a emmené Kay dans les rues pour faire ses preuves auprès des gens. Fait intéressant, elle s’est sentie plus authentique en chantant pour sa vie avec une foule réelle, et elle a joué avec eux magnifiquement. Elle n’est toujours pas une grande chanteuse, mais le gambit a fonctionné et elle a le temps de s’améliorer.

Margie Mays

(26, Wilmington, DE) Margie fait toujours des bruits maladroits, mais cette candidate de la saison dernière – éliminée à Hawaï – est venue avec plus de confiance cette année et, comme elle le dit, avec professionnalisme. Elle a amené son petit ami, Jonny West, pour jouer du piano et pour sa propre audition (il est ailleurs sur cette liste). Elle n’aurait probablement pas dû essayer de chanter Adele, car il y a tellement de profondeur et d’âme dans cette voix. Elle y a tordu chaque morceau de sa propre voix, et cela s’est tellement amélioré à mi-chemin, mais les parties les plus calmes étaient ennuyeuses d’une manière qui ne suscitera pas de votes. Elle a grandi, cependant, et a encore du potentiel.

Cyniah Elise

(17 ans, Atlanta, GA) Dès le début, Cyniah interprétait les paroles avec juste son intonation et elle n’avait même pas montré à quel point sa voix était grande. Elle a apporté beaucoup de cœur et de passion à “You Are the Reason” de Calum Scott, elle a fait croire que c’était son histoire qui était racontée – et a crié aux chevrons. C’est une grosse voix avec un contrôle énorme sur quelqu’un de si jeune. Une première audition impressionnante, c’est sûr.

Sarah Isen

(20, Berkeley, CA) Tout d’abord, nous aimons la complexité de la famille que Sarah et ses mamans ont créée, renouer avec son père donneur de sperme et finalement trouver 26 autres frères et sœurs. C’est si remarquable et si beau comment l’amour peut vaincre. Nous craignions qu’elle ne chante “Si j’étais un garçon” de Beyonce, mais nous n’avions pas du tout à nous inquiéter. Elle le possédait dès la première note. Même si elle n’a pas la portée de Bey, elle a du pouvoir là où elle est assise et sait trouver sa propre poche. Elle doit apprendre à étirer sa voix au-delà de ses zones familières et elle pourrait trouver une qualité incroyable au-delà de son cadeau déjà impressionnant. Nous aimons ses tons doux en ce moment.

Kyle Tanguay

(21, Rochester, NH) Pom-pom girl Philadelphia Eagle, Kyle a amené toute l’équipe à son audition. Kyle s’est attaqué à la «miséricorde» de Shawn Mendes, puis il a été bien meilleur que ce à quoi nous nous attendions. Il n’avait pas besoin de tous les pompons et des circonstances pour tuer absolument avec une voix forte – un peu trop forte parfois. Vous pouviez entendre un peu les nerfs, mais c’est un véritable talent prêt à être poli et Kyle a les outils pour vraiment briller et se démarquer dans cette compétition.

Jonny West

(23 ans, Mobile, AL) Jonny était à l’arrière-plan lorsque Margie Mays a auditionné la saison dernière, mais il est revenu cette saison pour s’auditionner lui-même (vous pouvez trouver son audition ailleurs sur cette liste). Il a présenté plus de portée que Margie dans le bon sens en s’accompagnant au piano et en interprétant une chanson originale. C’était une chanson tellement serrée, fortement écrite et avec un son contemporain qui pourrait frapper les ondes en ce moment. Il est définitivement meilleur en tant que chanteur que rappeur, mais nous avons adoré la rupture et son flux lyrique était solide comme le roc – il pourrait juste vouloir qu’un professionnel le décompose pour lui. Pourtant, Jonny est très, très impressionnant et nous aimerions voir ce qu’il a d’autre en tant qu’artiste.

Julia Gargano

(21, Staten Island, NY) Inspiré par Alejandro Aranda et Catie Turner pour être son moi authentique et apporter cela à son audition. Bien sûr, elle a également apporté une chanson originale, “Growing Pains”, qu’elle a fait vivre au piano et au chant. C’était une performance sublime, capturant parfaitement cette étrange incertitude triste et angoissée du jeune adulte. C’est un sentiment difficile à décrire, mais elle nous a tout de même fait ressentir avec une chanson bien écrite qui prouve qu’elle a déjà trouvé qui elle est en tant qu’artiste et ne peut que s’améliorer à partir d’ici.

Treble Soul (Curt Jones et Hannah Prestridge)

(23, Rockdale, TX & 21, Wichita, KS) Curt est allé en premier, amenant Travist Tritt à travers ses nerfs à une audition assez solide. Était-ce remarquable ou étonnant? Pas vraiment, mais ça avait l’air assez authentique une fois qu’il s’était installé et s’était lancé. Hannah a dit qu’elle voulait juste partager son original, “Day to Day”, avec les juges. C’était l’histoire de leur vie ensemble – une histoire d’amour et de dépendance. Après une grossesse difficile qui a conduit à une injection de drogue, Hannah est devenue toxicomane. Là où Curt était respectable, Hannah était sensationnelle. Elle nous a fait entrer dans son monde et nous avons toujours ressenti, chaque chagrin d’amour, chaque regret avec lequel elle a vécu dans sa vie. Nous classerions Curt probablement juste en dessous de Margie Mays, mais Hannah était beaucoup plus forte et atterrit ici. Et nous aimons une fois de plus, il se tient fièrement à ses côtés et la soutient à chaque étape.

Jovin Webb

(28 ans, Gonzales, LA) Jovin n’a certainement pas été facile en s’attaquant au puissant morceau d’Allman Brothers “Whipping Post”. Il avait tellement de blues et de douleur dans les premières mesures que l’on pouvait dire qu’il était un véritable artiste, capable de canaliser les expériences de sa vie dans sa musique. De plus, il a un grain authentique dans sa voix, et bien qu’il ne présente pas beaucoup de gamme ici, avec la bonne chanson, il peut certainement susciter un lien émotionnel avec le public, tout comme il l’a fait ici. Nous sommes prêts pour le concert de Jovin.

