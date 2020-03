American Idol Recap Saison 18, épisode 3: De la rue à la scène

Après quelques semaines où il semblait que les hommes allaient dominer cette saison de “Idole américaine” les femmes sont sorties fortes cette semaine avec certaines des voix les plus grandes et les meilleures à ce jour.

Nous avons eu le retour d’un concurrent d’il y a deux saisons à Genavieve Linkowski, de retour après avoir subi une perte indicible, ainsi que la fiancée d’une légende de la musique country et le tout premier concurrent à marcher dans les rues et devant le juges.

Mais le point culminant de l’ensemble de l’émission de deux heures pourrait bien être la grand-mère de 78 ans qui a raconté l’histoire la plus adorable de la façon dont Lionel Richie a réuni son mari et elle. Et puis elle a pu se rencontrer, danser avec et se faire sérénade par son idole.

Avons-nous mentionné qu’elle a fait tout cela en talons de 6 pouces, alors mesdames, entendez cela. Vous n’êtes jamais trop vieux pour faire ce que vous voulez, vous habiller comme vous voulez et vivre la vie comme vous le souhaitez!

Une fois de plus, les chansons originales ont fait une énorme marque sur la tournée d’audition, avec des auteurs-compositeurs vraiment talentueux qui ont frappé cette marque. Luke a pu profiter d’un pays authentique, tandis que la tradition de l’auteur-compositeur-interprète a continué à être forte.

Et il y a eu de superbes reprises en cours de route, y compris de puissantes prises sur Etta James, P! Nk et “Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin. Et puis il y a eu une énorme performance de “Take on Me” de a-ha que nous essayons toujours de comprendre complètement qui et quoi nous venons de regarder.

Cela pourrait prendre une minute.

Pendant que nous y sommes, nous sommes également un peu perplexes que “American Idol” ait médité ce moment de la proposition et ne nous l’ait ensuite donné que dans un moment de montage avec quelques autres concurrents et ne l’ait même pas mis en ligne. Si vous voulez le présenter comme un moment, donnez-nous tout le moment; même s’il n’était pas le meilleur chanteur que vous ayez vu. Ne vendez pas quelque chose que vous ne livrez pas.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

Jared Lettow

(21, Santa Barbera, CA) S’ils ne lui avaient pas demandé de faire du yodel, aurions-nous obtenu une chanson différente, parce que cet original était un mélange bizarre de folk, de grunge et de yodel qui ne fonctionnait pas du tout aucun sens. Il semble être un yodeler talentueux, mais parle d’un talent de niche qui ne gagnera pas ce spectacle.

Isaiha Grass

(29, Aiken, SC) Isaiha pense définitivement qu’il est tout cela et un magnifique modèle de couverture, qui le préparait à un désastre devant les juges. Pourrait-il être à la hauteur de son propre battage médiatique et de son arrogance (ou appelons-nous cette confiance)? Il a apporté son propre accompagnement pour “Take on Me” de a-ha et a donné une performance vraiment très sympa. La bonne nouvelle, cependant, est qu’il a un ton agréable à sa voix et une profondeur de qualité. Et il a même trouvé les notes les plus hautes, donc c’était impressionnant – et complètement dépourvu d’émotion. Quelle étrange déconnexion, mais un personnage intéressant. Katy avait raison, cependant, en ce sens qu’il était trop théâtral pour cela – même sur “House of the Rising Sun”, qui n’était pas aussi fort.

Ryan Harmon

(24, Lamar, AR) La personnalité de Ryan est peut-être plus grande que sa voix, mais il sait vraiment comment composer une chanson country en tant qu’écrivain et il l’a plutôt bien livrée. Sa voix était parfois submergée par sa propre guitare, mais il y avait une brutalité dans sa voix qui était néanmoins convaincante (quand on pouvait l’entendre). Nous lui aurions en fait donné une chance de voir ce qu’il pouvait faire, mais les juges n’étaient pas avec nous. Ils l’ont plutôt envoyé à Nashville.

DeWayne Crocker Jr.

(23 ans, Pensacola, FL) DeWayne emmène à l’église “Don’t Worry Be Happy” de Bobby McFerrin qui, en tant que leader de l’évangile, n’est pas vraiment une surprise. Mais nous avons adoré ses pistes de fausset sur les parties non vocales de la chanson, car cela fait autant partie de l’héritage de McFerrin que la chanson elle-même. Il n’en a pas fait autant, évidemment, mais il a réussi à mettre en valeur beaucoup de portée et de joie dans sa version élancée de la chanson. Il doit lui injecter maintenant cette connexion émotionnelle et il pourrait vraiment aller quelque part. Il est techniquement solide, mais manque un peu de cœur.

Lauren Spencer-Smith

(16, île de Vancouver, C.-B.) Malgré un montage étrange qui l’a vue parler au cours de sa propre audition, nous avons pu voir la conviction et le pouvoir de la voix de Lauren. Ce n’était pas une voix parfaite, avec quelques notes manquées en cours de route, mais on ne peut nier qu’elle a un gros vieil instrument là-bas et à seulement 16 ans, elle a les années pour l’affiner et le maîtriser vraiment. Nous adorons qu’il s’agit plutôt d’un son à pleine gorge, avec le genre de richesse que vous voyez rarement (pensez Adele), mais qui peut posséder votre âme et votre cœur à chaque note.

Geena

(27, Los Angeles, CA) Super-fan de Katy Perry, Geena s’est un peu perdue au sommet de son registre sur un original pop décalé et très accrocheur. Nous ne voyons pas beaucoup de musiciens pop chanteurs-compositeurs-interprètes dans cette émission, donc c’était amusant de la voir faire son truc et s’approprier ce moment, même obtenir les juges à bord pour chanter le chœur avec elle. Elle a une ambiance cool à son sujet et une voix assez convaincante, mais est-elle assez forte? Nous serions prêts à le découvrir en fonction du potentiel.

Dylan James

(26, Bakersfield, CA) Surnommé le “country Post Malone” pour sa pléthore de tatouages, la voix de Dylan a une qualité à couper le souffle et même sur une chanson aussi subtile que “Make You Feel My Love” de Bob Dylan, il a réussi pour évoquer toute la douleur qu’il a endurée tout au long de sa vie. Il a construit tout au long de l’audition pour vraiment montrer les connexions émotionnelles et la qualité rauque de sa voix d’une manière tout à fait convaincante. Sa voix et son âme sont si vivantes que quelqu’un qui a juste besoin de tout sortir, et cela peut être transpercé.

Lauren Mascitti

(27, Nashville, TN) Quelle douce ballade country old-school chantée avec authenticité et une tendresse à sa voix qui ferait grimper les palmarès country aujourd’hui. Il y a un sérieux trou sur le marché des voix féminines fraîches dans la musique country, et Lauren a apporté un original qui satisferait les traditionalistes et les fans de country progressistes. De plus, elle se porte avec une sympathie sans prétention qui vous attire. Elle pourrait amener les gens à voter pour elle. Il est probablement utile qu’elle soit fiancée à l’artiste country Shawn Camp, qui a marqué son premier numéro un en 1998 en co-écrivant «Two Pina Coladas» de Garth Brooks. Et ça continue à partir de là, donc elle a un pays authentique dans sa vie.

Genavieve Linkowski

(20, Goodrich, MI) “Comment suis-je censé vivre sans toi”, a chanté Genavieve, une candidate de retour, après avoir révélé qu’elle pleurait la perte de sa sœur. Elle est arrivée à Hollywood il y a deux saisons, mais a pris du temps après la mort de sa sœur dans un accident de voiture, et maintenant elle a canalisé leur amour du chant et sa perte plutôt directement avec ce choix de chanson. C’était comme si elle courait tous les soirs alors que nous aurions aimé entendre un côté plus tendre, mais au fur et à mesure, elle a facilement prouvé qu’elle avait toujours les marchandises. Nous n’avons eu que quelques secondes de tendresse à la fin et c’était la plus belle partie. Elle est spéciale.

Courtney Timmons

(22, Harris Neck, GA) Dans une “idole” d’abord, Courtney est littéralement entrée dans la rue et s’est mise devant les juges. Elle a abordé une grande chanson dans “Rise Up” d’Audra Day et nous a emmenés avec elle dans un voyage vocal a cappella. C’était une performance modérée, mais basée sur une voix de qualité et une jeune femme qui sait exactement quoi faire de son instrument. Il était si modeste de jouer avec la chanson – même si elle avait raté une note ici et là – et il y avait quelque chose de si sympathique en elle. “Au moins, je vous ai vu, donc c’était suffisant”, a-t-elle dit aux juges, ne croyant clairement pas tout à fait ce qui se passait.

Kimmy Gabriela

(17 ans, Lakeland, FL) A-t-elle supervisé cette chanson One Republic? Oui elle l’a fait. Était-ce toujours émotionnellement affectant, oui. Kimmy est vraiment venue avec tant de grâce et d’humilité et s’est envolée facilement à travers cette audition comme si elle venait de se produire. Tout ce qu’elle disait de nerf n’était rien, car c’était une pure confiance. Et à 17 ans, c’est quelqu’un qui pourrait vraiment s’en tirer si elle est ouverte à la croissance et à l’expansion encore plus à mesure qu’elle trouve son chemin.

Shannon Gibbons

(20, Long Island, NY) Quiconque souhaite affronter “Je préfère devenir aveugle” d’Etta James est vraiment confiant dans ses capacités ou un désastre attend. Shannon était une révélation. Elle a absolument tué cette chanson à chaque note. Il y avait un sentiment dans chaque syllabe qu’elle chantait, chaque exécution était parfaitement choisie et exécutée. C’est une artiste chevronnée et impressionnante qui sait comment faire en sorte que le public mange hors de son commandement. Elle a commandé et exigé notre attention du saut et ne nous a jamais laissé partir. C’était une masterclass.

“American Idol” est diffusé le dimanche soir à 20 h ET sur ABC

