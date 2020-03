American Idol Recap Saison 18, épisode 4: Le candidat ne connaît pas les juges

Nous avons vu de bons talents cette saison sur “Idole américaine,” mais cette semaine, nous avons pu voir un talent incroyable.

Ce n’est pas non plus de l’exagération ou de l’hyperbole, car il y a eu des moments vraiment déchirants sur cette scène juste à cause de la puissance et de la vulnérabilité émotionnelle de certains de ces concurrents.

Et puis il y avait Lou Dawg, probablement l’un des mecs les plus cool à avoir jamais frappé cette scène. Les aperçus nous ont montré qu’il n’avait aucune idée de qui étaient les juges, ce qui était assez drôle, mais il a ensuite essayé de les identifier.

Luke était flatté d’être Justin Timberlake, mais comment Lou s’est installé sur l’hôte de “Wheel of Fortune” Pat Sajak pour Lionel Richie est au-delà de nous. Nous comprenons qu’il est un mec surfeur cool qui passe la plupart de son temps libre à attraper des vagues, mais est-il possible d’être totalement déconnecté de la musique et de la culture pop.

Surtout si vous vous considérez également comme un musicien? Ce fut facilement l’un des moments d’audition les plus drôles que nous ayons jamais vus.

C’était aussi la semaine des duos, avec un couple incroyablement doux et adorable affrontant “Shallow” tandis qu’une autre paire qui s’était rencontrée il y a seulement 48 heures avait la galance à laquelle nous souhaitons tous aspirer.

Bien qu’il n’y ait pas autant d’originaux, un garçon de Virginie-Occidentale a apporté toute la boue de son camion à son audition (littéralement et vocalement), tandis que plusieurs autres ont prouvé que vous pouvez toujours montrer qui vous êtes en tant qu’artiste sur une couverture. Tout dépend de votre interprétation du message original.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

Tavia (et Terry)

(29, Compton, CA & 29, Compton, CA) Alors que nous aimons ce duo en tant que couple d’amis (qui se connaissent depuis 48 heures à ce stade), Tavia n’était tout simplement pas là vocalement. Elle était partout dans “I Will Survive” de Gloria Gaynor. L’attitude était bonne, mais les notes étaient toutes fausses. Elle pourrait probablement se quereller quelque chose là-bas, mais pour ce spectacle, elle est à court de temps. Heureusement, il existe d’autres avenues si elle est déterminée à aller à la compétition de réalité. Et bon, elle a sorti Terry de tout ça, la fille-tariste la plus cool du monde.

Emma Kate

(22 ans, Sweet Home, OR) Avec seulement quelques mesures, Emma a montré qu’elle avait un joli ton country à sa voix, mais il lui manquait quelque chose de spécial pour l’emporter sur le bord pour nous.

Lou Dawg

(23, Oahu, HI) Lou est une juxtaposition intéressante d’un musicien avec une voix décente, la capacité de jouer et absolument aucune idée de qui sont les juges, et il ne sait même pas à quoi ressemble Justin Timberlake. Quel est donc son parcours musical? Influences musicales? Il avait une voix agréable sur une chanson agréable et aérée qui correspondait parfaitement aux vibrations de son île. Nous n’étions pas aussi durs avec son talent ou son écriture que les juges, mais peut-être parce que nous sommes d’accord avec lui n’ayant aucune idée de qui nous sommes. Hélas, les juges ont écourté son voyage. Connaît-il Journey?

Faith Becnel

Fait intéressant, nous avons eu un peu de coaching avec l’audition de Faith. Nous l’avons repris avec sa deuxième chanson et avons vu qu’elle était trop houblonnée et qu’elle n’a pas tout à fait versé son âme dans le chant, même si sa voix a des qualités intéressantes, un caractère cool et une tonne de gamme. Elle a les outils pour vraiment être quelque chose, mais n’a pas pris le temps de découvrir ce qui la touche et ce qu’elle veut dire en tant qu’artiste.

Marna Michele

(27, Costa Mesa, CA) Ce n’était pas la voix parfaite, mais Marna a un “million de raisons” d’être fière de ce qu’elle apporte sur scène, et quand elle ceinture vraiment, elle a une qualité très unique à sa voix . Nous la classerions comme l’un de ces diamants bruts qui pourraient probablement utiliser une formation pour faire ressortir les meilleures qualités de son talent et de sa voix. Et nous disons tout cela avant de reconnaître son handicap et qu’elle est en fauteuil roulant, mais c’est pourquoi elle pourrait utiliser les conseils, car le chant assis est un animal différent pour beaucoup que de le faire avec une cavité thoracique complètement étendue. Nous aimons le fait que Katy l’ait un peu entraînée et elle a pris les notes parce que c’est – dans notre esprit – tout ce dont elle a besoin pour être vraiment quelque chose de spécial, juste quelques conseils.

Jimmy Levy

(20, Goodrich, MI) Nous ne sommes pas sûrs de “l’écouteur invisible”, mais si Jimmy pouvait secouer certains de ces nerfs et perdre la béquille et vraiment posséder son talent, il pourrait être quelque chose de vraiment remarquable et spécial dans cette émission . Nous pensons qu’il est vraiment intéressant et aimerait suivre son voyage pour voir s’il peut sortir de sa coquille et vraiment commencer à faire exploser les gens.

Chase Jerico

(24, Pocatello, ID) Il y avait une ambiance old-school très funky et différente de Chase chassant le violon avec du grit et du grognement. At-il assez de portée pour concourir, c’était difficile à dire à partir de ce petit morceau, mais il est certainement intéressant.

Kat & Space Cowboy

(19, Miami, FL & 26, Pembroke Pines, FL) Kat ressentait certainement plus de nerfs, mais elle avait plus de poids alors que cet adorable couple a endossé “Shallow”, bien que Space Cowboy ait eu un très cool – et une sorte de Bradley Cooper-esque – le ton de sa propre voix Kat s’est installé au fur et à mesure et ils étaient hypnotisants dans leurs harmonies. À la fin, nous nous sentions aussi bien avec eux que vis-à-vis les uns des autres (bien qu’il soit toujours le chanteur légèrement plus fort … légèrement).

Marcus Tinsley

(28, Phoenix, AZ) Quel grognement rock cool et authentique, même si nous n’en avons pas assez pour nous assurer qu’il a les marchandises tout autour de sa voix. Mais à partir de cet extrait, il a définitivement un talent brut.

Zack Dobbins

(18 ans, Clay, WV) Quel talent brut intéressant a Zack. Tout d’abord, il est brillamment amusant de regarder jouer de la guitare, même s’il ne s’est même pas rendu compte qu’il était désaccordé. Puis, sa voix est si dure et grondante, c’est comme s’il chantait aussi boueux que son camion et ses bottes. Et pourtant, il y a quelque chose de tellement convaincant et réel en lui. C’est comme si la simplicité de sa petite vie traverse sa musique d’une manière qui touche votre cœur et vous entraîne dans sa vision du monde si différente de presque tout le monde. Oui, il a besoin d’une formation vocale, mais vous ne voudriez presque pas trop y toucher.

Sophia Wackerman

(20, Long Beach, CA) La progéniture des musiciens, Sophia “Star” peut juste être un prodige elle-même. Elle avait une ambiance de compositeur-interprète très cool lorsqu’elle a affronté “Water” de Bishop Briggs. Il n’y avait qu’un seul problème de pitch notable dans la première partie, mais après cela, elle s’est installée dans un ton magnifique et une présentation émotionnelle qui nous a vraiment eu. En plus de cela, elle a une personnalité engageante et délicieusement joyeuse, ce qui en fait une gardienne tout autour de nous.

Makayla Phillips et Devon Alexander

(17, Temecula, CA & 22, Sonora, CA) Makayla était pleine de courage et de confiance en prenant “Who’s Lovin ‘You” des Jackson 5, mais elle a apporté un pitch et un contrôle incroyables. Elle a presque viré dans le problème de dépassement, mais a réussi à rester juste de ce côté, en les utilisant pour mettre en valeur son contrôle, plutôt que de compenser une incapacité à trouver immédiatement la bonne note. Ils se sont ensuite tournés vers Devon, qui faisait exactement les mêmes choses vocalement sur “Not in That Way” de Sam Smith. C’est comme s’ils étaient exactement le même artiste dans différents genres, ce qui était remarquable côte à côte. Au moins, nous pouvons classer ces fans à vie au même endroit, ce qui aide notre liste. Ils sont tous les deux fantastiques.

Mosean Wilson

(23, Springfield, IL) Ressemblant à un vieux musicien de blues assis dans un club enfumé à la Nouvelle-Orléans, Mosean a une facilité à sa livraison. La chanson manquait quelque peu de plage dynamique, mais sa voix elle-même était si impressionnante même sur un rythme répétitif. Il est indéniable qu’il a vécu sa vie et vécu ses émotions à travers sa musique, car elle semblait si brute et réelle et vivait d’une manière qu’aucune voix de 23 ans ne devrait.

Olivia Ximines

(16, Menifee, CA) Nous n’étions pas prêts pour que cela se termine. Quand Olivia a frappé sa première note, nous jetions notre stylo juste à côté de Katy parce que parfois vous l’avez. À 16 ans, elle a apporté toutes les attitudes que la chanson exigeait, puis elle a répandu une odeur dessus juste parce qu’elle le pouvait. C’est un talent naturel ici et quelqu’un qui a une maîtrise absolue sur quelque chose qui lui vient probablement facilement. Ce fut une excellente première audition; tout ce qu’elle devait faire.

Ren Patrick

(26, Cypress, TX) “Dancing on My Own” de Robyn est un défi de taille pour tout chanteur parce que c’est une pièce si particulière et qu’il faut une telle profondeur de connexion émotionnelle et de passion pour vraiment la chanter. Ren n’a eu aucun problème avec tout cela, et elle a réussi à la faire sonner comme sa chanson sans enlever trop d’originalité. C’était une appropriation reconnaissable pour une bonne cause et l’un des meilleurs moyens de réaliser une reprise. Ren est la vraie affaire, avec tellement de cœur et d’âme dans sa voix qu’elle peut casser la vôtre avec presque une seule note.

Danny La Rota

(24 ans, Birmingham, AL) Cet aspirant dentiste a apporté un talent artistique et une vision incroyables – tout en gardant les yeux fermés – aux “Royals” de Lorde. C’était une interprétation merveilleusement fraîche de sa chanson avec de nouveaux trucs et nuances à chaque ligne et presque tous les autres mots. Il nous a fait accrocher à chaque syllabe excité par ce qu’il allait faire ensuite, qui est le genre de musicien qui peut gagner ce spectacle.

“American Idol” passe les dimanches et lundis à 20 h ET, à partir de la semaine prochaine sur ABC

