American Idol Recap Saison 18, épisode 5: Les auditions se terminent par un assaut à balles

Ce fut le dernier lot de candidats sur “Idole américaine” avant le coup d’envoi de la semaine de Hollywood lundi soir, et ils ont certainement sauvé certains des artistes les meilleurs et les plus convaincants pour la fin.

Ils ont également sauvé l’homme torse nu avec un mulet qui a failli être retiré par la sécurité quand il s’est écrasé en train de filmer un segment plus léger avec les juges partageant des s’mores géants. Ce fut un moment surréaliste et peut-être effrayant étant donné qu’il est sorti de nulle part pour pratiquement abattre Luke, mais cela a ensuite pris une tournure encore plus inattendue.

La soirée a également comporté des auditions puissantes et émotionnelles de candidats allant d’une fille sans-abri qui se promène dans la rue avec sa mère pour s’en sortir, d’une femme enceinte de neuf mois qui abandonne le bébé pour adoption, d’un jeune homme qui apprend juste à vivre sa vérité, un professeur de musique incroyable et le retour d’un candidat “American Juniors”.

Si vous ne savez pas ce que c’était, à l’époque où “Idol” était la plus grande chose sur la planète, Fox a commandé une spin-off avec des enfants. Et oui, Ryan Seacrest l’a hébergé, donc c’était une sorte de réunion pour lui et le concurrent qu’il a vu pour la dernière fois quand elle avait 11 ans.

Nous aimons que le rideau le retire un peu du processus d’audition, montrant une partie du coaching qui se déroule et, cette semaine, partageant même la façon dont certaines des auditions les plus difficiles sont faites.

Pendant des années dans ces pannes, nous avons commenté des artistes qui ont un son assez agréable, mais nous prédisons qu’ils n’ont pas cette qualité unique qui les maintiendra dans la compétition pendant les tours intermédiaires ou même dans les spectacles.

Il s’avère que votre cinquième juge n’est pas le seul à les regarder à travers cet objectif. Si vous avez une voix agréable avec un talent solide derrière, comment cela se compare-t-il à Alejandro Aranda ou aux types d’artistes pour lesquels les gens se battent et votent? C’est plus que de simplement toucher les notes, cela touche le cœur, cela crée une véritable connexion grâce à l’art et c’est encore plus rare que le talent de chanteur.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

Megan Knight

(21, Wiliamstown, NJ) Juste pour rire, les juges ont traîné un concurrent de l’extérieur sur un bateau pour passer son audition. Elle s’appuya un peu sur ce vibrato et donna une performance plus techniquement solide qu’une résonance émotionnelle. C’était une chanson avec une histoire sur la douleur, la vérité et le chagrin, et elle ne nous a rien donné de tout cela.

Justin Oliver

(24 ans, Tuscaloosa, AL) Justin aimait le fait que son accompagnateur – nous l’avons vu toute la saison – soit l’auteur-compositeur Phredley Brown parce qu’il chantait une chanson co-écrite par Brown, “Mars” de Bruno Mars. Il y avait une joie dans la façon dont Justin a chanté la chanson, mais il manquait également un véritable lien pour nous. Il ne semblait pas se pousser à chanter autant qu’à chanter à la surface de sa gorge et de sa voix.

Nash “Mullet Man”

(18, Newman Lake, WA) Vocalement, il affectait trop ce qu’il ressentait comme une vraie voix country. Luke était mort parce que c’était trop nasillard, mais c’était aussi tout simplement trop, comme une caricature de bon chant country. Nash est clairement authentique en tant que personne dans ce monde, mais il doit cesser d’essayer d’imiter ce qu’il pense qu’un chanteur de country sonne et cette confiance s’il chante en tant que country country, cela se produira naturellement. Il y a quelque chose là-dedans, mais ce n’est pas poli ou prêt.

Jahzan

(18 ans, Kingston, Jamaïque) Jahzan et sa mère ont déménagé à New York pour avoir une chance d’avoir une vie meilleure il y a trois ans, et ils y travaillent toujours, sans-abri (vivant dans le salon de son oncle) et busking pour s’en sortir. Elle a une qualité si unique à sa voix, ainsi qu’un ton naturel plus bas quand elle chante, mais il semble presque que cela l’englobe parfois. Il y a des moments de grandeur là-dedans, et elle a une oreille, mais c’est un peu trop théâtral et exagéré en ce moment. Mais sa voix est absolument la sienne, donc si elle peut s’y retrouver, cela pourrait être un résultat remarquable.

Robert Taylor

(27, Donaldsonville, LA) Nous ne nous attendions pas à une telle richesse émouvante dans la voix de Robert en raison de la nervosité qu’il venait d’être là. C’est comme s’il s’était transformé une fois assis derrière le piano. Il a soudainement livré une performance complexe, belle et très divertissante, riche en pistes, en affectations vocales, en passion profonde et en profondeur vocale. C’est le genre de voix qui peut émouvoir les gens et il pourrait probablement chanter n’importe quoi et être incroyable.

Gilberto Rivera

(23 ans, Orlando, Floride) Avant même le début de l’audition officielle, Gilberto a réussi à voler la chaise et le duo de Lionel “Bonjour”, où il a montré des côtelettes impressionnantes sur place. Il a ensuite pris un cran sur “Proud Mary” et a prouvé qu’il avait vraiment un instrument puissant et unique là-bas … pour ne rien dire de son style unique. Sa voix est incontestablement la sienne et sa présence sur scène est tout aussi unique que Tina Turner. Alors que nous obtenons le style théâtral peut être un peu déroutant pour certains, Elton John et Liberace et tant d’autres ont ouvert la voie à ce que ces types d’artistes soient pris au sérieux, alors pourquoi doit-il dépouiller sa vision de ce spectacle?

Aliana Jester

(18 ans, Tampa, FL) Sans accompagnement, Aliana a vraiment montré beaucoup de force dans sa voix, ainsi qu’une véritable qualité vocale et un talent naturel. Elle frappa chaque note qu’elle cherchait, offrit un peu de grognement et fit tout cela dans un endroit réservé. Si elle se penchait réellement sur ses cadeaux et y croyait davantage (et en sa propre valeur), elle pourrait être une force avec laquelle il fallait compter. Espérons que ce voyage injectera dans sa vie une confiance bien nécessaire et un amour inconditionnel pour l’aider à renforcer sa confiance.

Makayla Brownlee

(17 ans, Wellington, KS) Soit Makayla a gardé sa douleur secrète, soit elle a un talent naturel pour exprimer ce niveau de chagrin et de souffrance à 17 ans. Quoi qu’il en soit, c’était une voix simple mais dévastatrice qui nous faisait accrocher à chaque syllabe. Les Dixie Chicks ne sont pas une blague quand il s’agit de raconter des histoires féminines et de vous faire ressentir toute émotion qu’ils vendent, et Makayla a parfaitement suivi cette directive ici.

Zack Dobbins

(25, Provo, UT) Nous ne savons pas pourquoi Zack n’a pas reçu le traitement d’audition complet, au lieu de cela nous ramenant d’une pause commerciale, car il a vraiment une belle tendresse pour sa voix. “I’m on Fire” est une chanson tellement distincte de Bruce Springsteen, il est difficile de se l’approprier et de faire l’honneur original, mais Zack avait une ambiance vraiment cool qui se sentait sans effort et très propre.

Roselyn Carter

(26, Watts, CA) Venant directement de l’église à l’audition “Idol”, Roselyn n’a pas secoué cette spiritualité émouvante dans son style vocal ou même sa passion quand elle parlait de vouloir montrer une autre façon, une autre voie pour les gens de sa communauté. Nous aimons le fait que Katy ait poussé pour une chanson profane pour montrer à quel point elle est commercialisable, car on ne peut nier le talent. Elle est la vraie affaire, capable de vous emmener dans un voyage émotionnel avec juste sa voix. Le ciel est la limite avec les bonnes chansons. En plus de cela, sa passion et son dynamisme en tant qu’humaine sont une source d’inspiration, ce qui fait d’elle quelqu’un de recherché.

Grace Leer

(27, Nashville, TN) Top 20 sur “American Juniors”, Grace s’est éloignée de la musique à l’adolescence. Même si sa première chanson manquait beaucoup de plage dynamique, on ne pouvait nier la profondeur et la force de son ton. Elle sonne authentiquement country, avec une puissante qualité de narration qui a exhorté Katy à montrer la tristesse dans sa voix. Puis, elle a brisé les cœurs sur “Crazy”, apportant encore plus de détails à ce qui était déjà une audition incroyable.

Amber Fiedler

(23, Couer d’Alene, ID) Amber a retenu notre attention dans la partie la plus calme de sa voix, mais nous souhaitions qu’elle tire pour plus. Puis elle a commencé à ceinture et tout était là. Ses nerfs la combattaient mais elle les surmonta admirablement pour atteindre des hauteurs vocales puissantes avec un ton magnifiquement pur et doux dans sa voix. Tout en elle vous laisse enracinée pour elle et ne voulant rien d’autre que de la grandeur. À neuf mois de grossesse – elle avait choisi d’abandonner le bébé pour adoption – le plus grand obstacle auquel elle était confrontée était de savoir si la Hollywood Week se passerait. Il est fixé à une semaine après sa date d’échéance!

Demi Rae

(26, San Jose, CA) La façon dont Demi livre une parole est sans effort, et pourtant c’est fait avec un tel contrôle et une telle compassion que vous vous retrouvez à vivre dans son monde. Comme le diraient les juges, elle a un “cri” dans sa voix qui en dit long. Il est puissant de faire en sorte qu’un public se sente basé uniquement sur votre voix, mais Demi a ce don. Elle a absolument réussi cette audition et a fait une déclaration forte. Maintenant, elle a juste besoin de découvrir qui elle est en tant qu’artiste et elle pourrait être une véritable force.

Franklin Boone

(27, Durham, NC) Quelle ambiance rock indé cool. Franklin ressemble et ressemble au gars que vous pourriez voir dans le coin de votre café local, mais la version de ce gars qui devrait vendre des millions de disques. La qualité de cette performance, qui était une vision ambitieuse et dépouillée des “Dreams” de Fleetwood Mac, a prouvé la profondeur de son talent et de sa vision en tant qu’artiste. Il sait comment interpréter une chanson et une chanson, donc c’est à la fois reconnaissable et indéniablement sa vibration en même temps, ce qui est excitant à voir et à entendre.

