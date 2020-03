American Idol Recap Saison 18, épisode 6: Hollywood sort un énorme fan-Favorite

C’est une toute nouvelle Hollywood Week sur “American Idol” avec des tournées que les concurrents n’ont jamais vues auparavant depuis deux décennies de cette émission. Déjà une semaine stressante, ils ne pouvaient même plus anticiper leur prochain défi.

Au début de la semaine, la candidate Genavieve Linkowski a parlé de son enthousiasme pour les épreuves de groupe, ce qui prouve simplement que les juges ne leur ont même pas fait savoir jour après jour à quoi s’attendre. Prenant une note de “Big Brother”, ces candidats devaient apprendre rapidement à s’adapter et à s’attendre à l’inattendu.

Beaucoup ont relevé le défi, tandis que quelques-uns ont hésité et déçu. Mais ce fut une nuit remplie remplie de visages familiers alors que nous traversions toute la première manche de la semaine hollywoodienne, remplie de chagrin et de nombreux visages familiers sortant de la porte.

L’un était facilement l’un des plus grands concurrents préférés des fans à avoir frappé la série depuis son redémarrage sur ABC. Nous pensions que c’était une autre audition incroyable. Ce n’était pas parfait, avec quelques problèmes de pitch, mais cette voix est tellement unique et authentique, et remplie d’un tel cœur, nous sommes dévastés de la voir quitter la compétition. C’était un endroit où il aurait pu devenir si beau et si gracieux.

Mais ce n’était pas que de mauvaises nouvelles, car beaucoup de nos favoris ont survécu à cela, nous brisant à nouveau le cœur avec une autre brillante performance. La concurrente Margie Mays et son petit ami Jonny West pourraient-ils survivre à ce tour? Qu’en est-il de Robert Taylor, qui a brisé le cœur en vivant enfin sa vérité, et du chanteur de métro Just Sam, avec ce cœur indubitable?

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

DÉFI GENRE

167 candidats sont montés sur scène le premier jour pour chanter en solo et faire une forte deuxième impression sur les juges afin qu’ils aient une idée de la façon dont tout le monde se comparait dos à dos … eh bien, vous avez l’idée .

Et pour la première fois, les candidats ont été invités à choisir leur voie afin que les juges puissent voir comment ils se voient en tant qu’artistes dans le “Genre Challenge”. Leurs choix incluaient pop, rock, R&B, soul, country et auteur-compositeur-interprète.

Cela aide également les juges à façonner leur saison, car ils ne veulent peut-être que trois à quatre candidats de chaque genre (à l’exception des artistes vraiment stellaires), ce qui signifie que les candidats ont un meilleur instinct pour savoir avec qui ils concourent.

Kay Genyse

Pop (23 ans, Orlando, Floride) Kay a à peine atteint ce tour après avoir joué pour sa vie dans la rue. Elle a certainement un flair visuel et de style unique – avec le motif de fleurs comme nous ne l’avons jamais vu auparavant – mais sa voix n’est toujours pas là. Lorsqu’elle a eu la chance de vraiment boucler au moins une note, elle s’est retirée. Intelligente parce qu’elle savait qu’elle ne pouvait pas l’atteindre – car elle a fait sauter le suivant – mais aussi en disant qu’elle n’est pas aux normes de cette émission. Résultat: Out

Margie Mays

Pop (26, Wilmington, DE) Margie a un ton agréable à sa voix, mais il manque un lien émotionnel avec les paroles ou son public. Elle fait partie de ces personnes qui ont travaillé dur sur les aspects techniques de son métier, s’améliorant depuis sa dernière fois, mais maintenant elle doit travailler à se connecter et à exprimer ses émotions. Aboutir à

Genavieve Linkowski

Pop (21 ans, Goodrich, Michigan) Il y avait une fissure dans sa voix et même si elle avait l’air assez douce et agréable, il n’y avait pas assez de ce quelque chose de magique pour vraiment la faire ressortir d’une manière où nous pensons qu’elle pourrait obtenir des votes pour gagner cette compétition. C’était juste … sympa. Mais les juges l’aimaient. Aboutir à

Marna Michele

Auteur-compositeur-interprète (27 ans, Costa Mesa, Californie) Malgré le défi de chanter à partir de la position assise, Marna avait encore besoin de trouver un moyen de chanter à partir de sa poitrine sur la base de son audition initiale. Elle a vraiment pris son envol sur celle-ci, cependant, avec de belles affectations vocales sur une ballade très tracée qu’elle a réussi à remplir de nuances créatives et d’une énergie douce et subtile. Résultat: Out

Adam Curry

Auteur-compositeur-interprète (25, Chicago, IL) Un autre dont nous avons eu juste quelques secondes, mais il y avait une vulnérabilité dans sa voix qui était un vrai plaisir pour la foule. Il pourrait bien faire sur les bonnes chansons, même s’il semble être un chanteur plus doux et plus calme. Aboutir à

Bi’laal Avaz

Pop (19, North Haven, CT) Nous avons eu juste quelques instants de Bi’laal mais il a un ton vraiment agréable et doux à sa voix. Nous avons adoré la façon dont il s’est glissé dans son fausset sans effort sans manquer un battement ou les notes. Il semble artistiquement un peu vierge, mais il y a certainement une solide capacité vocale là-bas. Aboutir à

Lauren Mascitti

Pays (27, Nashville, TN) On ne peut nier la belle qualité de sa voix, mais c’était une performance somnolente. Elle doit travailler sur l’intériorisation de la sensation de la chanson afin qu’elle puisse ensuite la projeter car cela semblait étrangement clinique et plat, bien que son ton soit bon et qu’elle ait eu raison sur la touche. Aboutir à

Sofia Schuster

Auteur-compositeur-interprète (15 ans, Santa Barbara, Californie) Avec seulement quelques secondes d’écoute, Sofia nous a donné le pouvoir, le contrôle et un joli ton qui semblait beaucoup plus mature que ses 15 ans. Il nous suffisait de vouloir en voir plus, c’est sûr. Aboutir à

Louis Knight

Pop (19, Philadelphie, PA) Louis devrait être dans la catégorie chanteur / compositeur parce qu’il y a quelque chose de spécial dans la façon dont il a caressé “Ain’t No Mountain High Enough” qui nous a vraiment mis dans un état d’esprit de café. Il a un peu de ce son Ed Sheeran dans sa voix et de doux pleurs qui vous attirent, mais était-il trop modéré? Aboutir à

Grace Leer

Pays (27 ans, Nashville, TN) Grace a fait un choix intéressant avec “Unchained Melody” en tant qu’artiste country, mais sa voix était toujours d’actualité. Elle pourrait travailler à émoter à travers la chanson – car celle-ci est un véritable brise-cœur déchirant entre les bonnes mains – mais son talent est indéniable et a brillé à travers. Aboutir à

Lauren Spencer-Smith

Pop (16, île de Vancouver, Canada) Cette star vidéo virale a une voix incroyable et s’est révélée absolument sans effort sur l’un des hymnes les plus emblématiques de Kelly Clarkson. Elle avait tout le pouvoir et le chagrin nécessaires pour nous vendre sur celui-ci, et à seulement 16 ans, elle trouve toujours son chemin en tant qu’artiste et musicienne. Elle pourrait vraiment être celle à surveiller. Aboutir à

Francisco Martin

Auteur-compositeur-interprète (18, San Francisco, CA) Cela semblait être une performance plus confiante que le premier tour, et pourtant il détient toujours une partie de ce qu’il a dans le réservoir. Il a la marchandise avec un son très cool et actuel, mais il doit soit secouer les nerfs, soit les canaliser dans sa voix à fond pour le rassembler. Heureusement, après un peu sur scène, il se retrouve généralement. Aboutir à

Jonny West

Auteur-compositeur-interprète (23 ans, Murietta, Californie) Jonny a surpassé sa petite amie (et la concurrente de “Idol”) Margie May lors de son audition initiale, et il l’a encore tué ici malgré ses problèmes de “ventre”. Ceci malgré le fait qu’il se produisait plus en interne que de projeter réellement son cadeau dans la pièce. Il est celui qui a plus besoin de formation nerveuse que de formation vocale, car il a vraiment un son riche et authentique. Aboutir à

Juste Sam

R&B (21, Harlem, NY) Cette jeune femme est la vraie affaire, elle vous fait sentir son histoire avec l’expression du corps, la voix et chaque morceau de son âme se déverse lorsqu’elle se produit. Elle est une artiste authentique et une incroyable conteuse en tant que chanteuse. Elle n’a même pas besoin de notes de puissance avec la richesse de sa voix. Aboutir à

Nick Merico

Pop (23 ans, Woodland Hills, Californie) C’est le gars qui s’est retiré de la compétition avant la Hollywood Week parce qu’il ne se sentait pas prêt. Cette année, il a eu un amour dur pour une audition originale assez arrogante, mais semble avoir pris à cœur. Et cela se voyait dans sa voix, car il semblait vouloir gagner l’amour du public plutôt que de se sentir comme il le méritait. Sa voix était deux fois plus riche et texturée, avec plus de nuances et de passion que jamais auparavant. Aboutir à

Julia Gargano

[for video of Julia’s performance, see Marna Michele above]

Auteur-compositeur-interprète (21, Staten Island, NY) Après nous avoir épaté avec un original lors de son audition initiale, Julia a de nouveau commandé la scène avec la plénitude de sa voix, canalisant la force et la passion d’Adele. C’était juste une superbe réintroduction pour elle et la preuve qu’elle peut interpréter une chanson existante aussi fortement qu’elle peut présenter la sienne. Aboutir à

Kimmy Gabriella

Pop (17 ans, Lakeland, FL) Kimmy a trouvé une portée sur “Say Something” de A Great Big World, même que Christina Aguilera n’a pas trouvé, faisant vraiment de la piste la sienne sans perdre son énergie de signature. Ce fut une audition puissante, alors qu’elle transformait le morceau moelleux et de mauvaise humeur en une vitrine vocale remplie de pistes qui pourtant ne semblaient pas exagérées … enfin, peut-être un peu. Aboutir à

Doug Kiker

Âme (27 ans, Mobile, AL) Sérieusement, est-ce que ce gars est réel ou est-ce une sonnerie? Sans formation vocale du tout quand il a frappé son audition initiale pour sa première fois sur scène ici, Doug était incroyable sur les premiers mots de la mauvaise chanson avant de prendre “Ain’t No Mountain High Enough” et de nous emmener tous hors de nos sièges. Il est toujours brut, glissant dans et hors de la bonne touche tout en chantant a cappella, mais a une capacité naturelle à interpréter cette chanson à travers son filtre et sa vie d’une manière si authentique qu’elle est belle. Nous voulons qu’il se développe suffisamment vite sur le plan technique pour vraiment prendre cette compétition par les rênes et l’apprivoiser. Malheureusement, les juges ne lui ont pas donné cette chance Résultat: Out

Dillon James

Auteur-compositeur-interprète (26 ans, Bakersfield, Californie) Dillon est sobre depuis deux ans et dit qu’il était au bord du gouffre avant de le retourner, et vous pouvez entendre une vie vécue avec sa voix usée par les intempéries. C’est cette authenticité qui se vend vraiment dans ce genre et Dillon a cela à la pelle. Il porte son cœur sur sa manche et peut vous briser le cœur ou vous attirer avec une seule note. Aboutir à

Sophia Wackerman

Âme (20 ans, Long Beach, Californie) Sophie s’est merveilleusement connectée avec “Let It Be”, et elle nous a tout donné dans une performance émouvante, émotionnelle, puissante et pourtant subtile qui résonne encore après la note finale. C’est une artiste de bonne foi avec une voix et une histoire à raconter, et nous sommes là pour l’entendre .. Aboutir à

Cyniah Elise

R&B (17, Atlanta, GA) Quel beau et puissant ton Cyniah a apporté dès la première note. Il était fort et magnifique et lisse et soyeux, comme étaler du beurre sur des toasts chauds. Vous vouliez juste vous imprégner de chaque note et lui faire continuer, continuer et continuer. Puissance et contrôle sans effort. Aboutir à

Robert Taylor

Pop (27, Donaldsonville, LA) _ Nous adorons que Robert ait pris “(You Make Me Feel Like) A Natural Woman” pour sa performance, et qu’il ait glissé de son incroyable fausset (un seul faux pas) vers un ton plus profond pour le mot “femme”. C’était une telle déclaration et une telle humeur. Il est un talent incroyable pour un voyage aussi important pour lui-même, et le fait qu’il ait affronté Aretha et l’a conquis en dit long. Aboutir à

Jovin Webb

Âme (28 ans, Gonzales, LA) La voix de Jovin a une rudesse incomparable que nous pourrions écouter toute la journée. C’est une véritable voix d’âme avec tant de puissance, de force, de douleur et de chagrin d’amour, il a brisé la nôtre au moment où nous avions entendu une seule ligne. Il est juste brut et réel et incroyable. Aboutir à

Hannah Prestridge

Pays (24, Rockdale, TX) Cette alcoolique en rétablissement a vraiment impressionné par une chanson originale – nous voulons dire qu’elle a vraiment impressionné. Sa douleur et son histoire se sont juste répandues sur un morceau auquel elle était liée, mais cela pourrait-il se traduire par une reprise? Vous pouvez parier que c’est possible, car elle nous préparait à pleurer en quelques mots. Il y a quelque chose chez un artiste qui peut partager son histoire à travers sa musique, et Hannah peut le faire sans effort. Aboutir à

Makayla Phillips

R&B (17, Temecula, CA) Makayla n’a que 17 ans, mais elle sait clairement que la douleur et l’amour sont perdus. Il y avait tellement d’authenticité dans l’une des voix les plus difficiles à clouer émotionnellement. “Et je vous dis que je ne vais pas” n’est pas une blague, et Makayla l’a cloué dès le premier grognement avec toute la passion et la douleur. Elle ressemblait à une vieille âme se déversant toutes ses années à travers un très jeune corps. Aboutir à

Amber Fiedler

Âme (23 ans, Coeur d’Alene, IC) Enceinte de neuf mois la dernière fois que nous l’avons vue, Amber avait beaucoup d’émotion à déverser dans “Rise Up” d’Andra Day, et cette chanson en a besoin pour fonctionner. La bonne chanson sur la bonne chanteuse peut créer un moment magique, et c’était le moment d’Amber de briller et elle était si brillante. Ce fut une performance incroyable. Aboutir à

Shannon Gibbons

Pop (20, Bellport, NY) L’une des premières favorites, Shannon a absolument tué cette performance, nous tenant dans la paume de sa main avec une seule note. Sa voix est si empathique que vous ressentez chaque morceau des paroles, chaque note de douleur qu’elle verse. C’est tellement contagieux, vous vous retrouvez assis plus droit quand elle joue, et peut-être penché pour être plus proche de la la magie. Aboutir à

Arthur Gunn

Auteur-compositeur-interprète (22, Wichita, KS) Il a une ambiance très Phillip Phillips à la façon dont il joue et joue de la guitare, et même un peu de lui dans sa voix, mais on ne peut nier qu’Arthur est un artiste singulier avec une ambiance très cool qui lui est propre . Il est tellement modeste jusqu’à ce qu’il ouvre la bouche pour chanter, puis il vous surprend encore une fois. Est-il le premier candidat à être appelé pour un rappel? Aboutir à

La semaine hollywoodienne se poursuit sur “American Idol” dimanche et lundi à 20 heures. ET sur ABC.

