American Idol Recap Saison 18, épisode 7: les duos mettent à l’épreuve les couples réels

C’est une toute nouvelle Hollywood Week sur “American Idol” et nous adorons ce nouveau Duets Round, remplaçant le Group Round des années passées.

Les projecteurs ont été beaucoup plus brillants des deux côtés de chaque partenariat, mais ils ont également révélé encore plus de faiblesses. Et cela nous a coûté plus de nos premiers favoris de la ronde d’audition. Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas pirater le travail avec une autre personne.

Bien sûr, cela peut sembler injuste, mais nous pensons que c’est un excellent moyen de les mettre à l’épreuve, d’apprendre quelque chose sur leur personnalité et leur intégrité et leur capacité à partager un projecteur. Cela en dit long sur qui est quelqu’un sans avoir à lui demander (parce que les gens aiment – parfois pour eux-mêmes).

Il y a eu quelques moments marquants, mais avec autant de candidats à passer, nous n’avons pas obtenu de performances complètes de la grande majorité d’entre eux. Nous souhaitons vraiment que “Idol” embrasse le Web et y mette une tonne de contenu exclusif pour vraiment apporter l’expérience à la maison à tous ceux qui souhaitent plonger profondément dans ces rondes.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les auditions chaque soir du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Les juges reconnaîtront-ils le talent quand ils le verront? Découvrons-le!

DÉFI DUETS

“Vous voulez choisir quelqu’un avec qui vous parlez bien, mais c’est difficile”, a déclaré un concurrent. “Vous ne voulez pas que quelqu’un veuille vous maîtriser de quelque façon que ce soit.”

C’est le défi de la nouvelle manche en duo, mais c’est une telle amélioration par rapport aux “manches de groupe redoutées” des saisons précédentes. Cette manche n’a jamais vraiment eu beaucoup de sens dans une compétition en solo car elle a fléchi des muscles étranges qui n’ont ensuite jamais été réutilisés.

C’est également une option plus logique pour les chanteurs solo, car il est beaucoup plus courant pour eux de s’associer à un duo dans leur carrière, puis de rejoindre soudainement un quatuor de barbiers.

“Tu dois tirer ton propre poids”, a déclaré Katy à propos du travail qui se fait en partenariat avec une seule personne, par opposition à un groupe avec trois autres. Il y avait encore du travail d’équipe, mais une bien meilleure chance de briller et de montrer qui vous êtes.

Louis Knight et Francisco Martin

(“Breakeven”, The Script) Francisco était encore plus nerveux dans cette manche, au point qu’il a soufflé les paroles et son langage corporel a été vaincu avant de chanter une seule note. Et pourtant, quand il a pris la peine de chanter, il a une si belle qualité et un tel ton. Nous détesterions le perdre, mais s’il ne parvient pas à contrôler ses nerfs, que pouvez-vous faire d’autre?

Louis, quant à lui, était juste éthéré et beau et portait totalement cela. Ces garçons étaient les pionniers à venir cette semaine, avec seulement les nerfs de Francisco à craindre. En ce moment, les nerfs gagnent. Les juges espèrent clairement qu’en le renforçant, il pourra se débarrasser de ces problèmes de confiance. (Résultats: Both In)

Franklin Boone et Jordan Moyes

(“Use Somebody”, Kings of Leon) Ils ne nous ont pas vraiment donné de travail solo de Jordan dans ce court clip, mais le professeur de musique Franklin Boone vient d’être fait pour ce genre de chanson et ce genre de voix. Il sonne juste si branché et cool et chaleureux en même temps. (Résultats: Franklin In, Jordan Out)

Natalie Jane et Marcus Tinsley

(“C’est le monde d’un homme d’homme”, James Brown) Marcus a obtenu l’évasion solo dans cet extrait et y a mis beaucoup de passion, mais Natalie était solide dans ces harmonies. (Résultats: non révélés)

Mollie Isaacs & Lauren Jean

(“The Chain”, Fleetwood Mac) Mollie et Lauren avaient des vitrines égales et bien que les deux soient solides dans leurs harmonies et dans les parties que nous avons vues, ni l’un ni l’autre n’était particulièrement époustouflant ou révolutionnaire dans l’approche ou la voix. (Résultats: non révélés)

Lauren Mascitti & Leon Majcen

(“Jackson”, Johnny Cash & June Carter) Lauren avait l’air solide lorsqu’elle accompagnait Leon, mais elle n’a pas tenu aussi bien que lui quand ils sont allés en solo. Il avait la même ambiance cool que Johnny sur la piste originale, alors qu’elle semblait juste un peu amateur en comparaison. Les juges, cependant, ont dû voir quelque chose de très différent du clip que nous avons obtenu. (Résultats: Lauren In, Leon Out)

Cameron Havens et Ren Patrick

(“Shallow”, Lady Gaga & Bradley Cooper) Cameron sonnait vraiment authentique au début de la chanson, avec un rôle plus doux. Nous pensions que Ren l’avait vraiment frappé hors du parc avec ces grosses vieilles notes, tandis que Cameron vacillait après sa sortie. Mais encore une fois, les juges ont clairement vu les choses différemment en direct. L’explication que nous avons eue était le lien émotionnel, qu’ils pensaient qu’elle manquait. (Résultats: Cameron Out, Ren In)

Hannah Prestridge et Grace Leer

(«Le cœur brisé de maman», Miranda Lambert) Honnêtement, nous pensions que les deux femmes étaient absolument merveilleuses à ce sujet. Hannah apporte une vulnérabilité et une brutalité douces, ce qui est une façon d’aborder une chanson comme celle-ci, tandis que Grace était toute sass et attitude, plus proche du morceau d’origine. Ni l’un ni l’autre n’était meilleur à nos yeux, mais les juges ont apprécié la performance plus animée. (Résultats: Hannah Out, Grace In)

Jimmy Levy et Nick Merico

(“Quelqu’un que vous avez aimé,” Lewis Capaldi) Jimmy a un grain si merveilleux et a grandi dans sa voix, ajoutant tellement de texture unique qu’il n’est comme personne d’autre. Nick a une voix beaucoup plus douce et plus douce, et pourtant les garçons ont travaillé pour harmoniser et vraiment trouver un moyen de briller sur celui-ci. C’était magnifiquement arrangé et exécuté de haut en bas. (Résultat: Both In)

Isa Pena et Olivia Ximines

(“Essayez,” P! Nk) Un autre arrangement étonnant qui a permis à deux voix énormes de chanter ensemble et de briller séparément. C’était une masterclass sur la façon dont deux voix diva-esque peuvent partager une scène sans essayer de se surpasser. Vous pouvez tous deux être des voix énormes et dominantes, et vous pouvez tous les deux monter en flèche tout aussi haut. Les juges et le public ont fait une ovation debout (Résultat: Both In)

Michael Wingate et Demi Rae

(“Comme je vais te perdre”, Meghan Trainor) Michael est allé directement dans la stratosphère avec ce fausset, mais il n’a pas oublié de revenir pour apporter de belles harmonies avec Demi. D’une certaine manière, il ressemblait presque à il la surveillait, mais cela montrait qu’il avait une grande voix, tandis que la sienne était constante et forte. (Résultats: inconnu)

Peyton Aldridge et Madison Paige

(“Don’t You Wanna Stay”, Jason Aldean & Kelly Clarkson) Après un retard hilarant inspiré de l’aile de poulet, Peyton a lutté avec sa voix pendant la répétition avant de passer finalement à la guitare pour l’accompagnement. Serait-il plus performant avec ça? Ouf, c’était difficile à regarder.

Peyton a oublié les paroles et était comme un bon vieux garçon à un honk tonk (bien que sa voix était très pointue), tandis que Madison essayait d’entrer dans le grain émotionnel de la chanson. Elle sonnait bien, avec une voix forte, mais allait parfois un peu hors des rails en essayant d’aller trop loin.

Au moment de vérité, Peyton s’est présenté comme un gentleman et s’est excusé auprès de Madison pour être passé du piano à la guitare à la dernière minute et l’a gâchée, il s’est excusé auprès de ses parents et a demandé aux juges de lui donner une autre chance. C’était humble et honnête et louable. (Résultats: Both In)

Jordan Jones et DeWayne Crocker Jr.

Ce ne sont que des pistes vocales et une harmonisation incroyable tout en montant et descendant les gammes comme deux fous. Cela a certainement mis leurs familles sur pied, y compris la grand-mère préférée de DeWayne, Lionel-llving. (Résultats: Both In)

Zack Dobbins et Courtney Timmons

(“Dangerous Woman”, Ariana Grande) Zack a à peu près vérifié cette performance dès qu’il a oublié les paroles au début et qu’il vient de jouer de la guitare pour Courtney, qui semblait très fatiguée. Elle l’était aussi, car c’était leur troisième choix de chanson dans la nuit la plus longue de leur vie. L’indécision et le manque de préparation les condamnaient tous les deux. Nous détestons cela parce que les deux ont été vraiment mémorables lors de leurs premières auditions. (Résultats: Both Out)

YZthaSinger & Aliana Jester

(“Comme je vais te perdre”, Meghan Trainor) YZ était en Aliana comme en elle, et elle le donnait définitivement en tant que partenaire vocal (elle a un petit ami donc ça s’arrête là). Mais cette chimie semblait réelle, et elle s’est poursuivie en un duo très authentique et magnifique. C’était simplement et simplement charmant. (Résultats: Both In)

Faith Becnel & Jovin Webb

(“C’est le monde d’un homme d’homme”, James Brown) Il y avait tellement d’âme, de passion et de courage venant de chacun d’eux, leur connexion méridionale partagée les a aidés à se connecter de toutes les manières nécessaires pour vraiment mettre sur pied un grand spectacle … le genre vous paieriez de l’argent pour voir. (Résultats: Both In)

Landen Starkman et Perrin York

(“Breakeven”, The Script) Landen et Perrin ont noué une véritable amitié tout au long, et bien qu’il n’y ait pas eu de tension sexuelle entre eux, il y avait toujours une véritable connexion et un lien émotionnel qui les ont aidés à se cimenter pour une performance cohérente. Leurs harmonies étaient simplement d’une beauté douloureuse. (Résultats: Both In)

Genavieve Linkowski et Travis Finlay

(“La prière”, Céline Dion & Josh Groban) On ne va pas mentir, Travis a brillé un peu plus ici, mais c’est seulement parce qu’il était hors de la stratosphère. Genavieve était fantastique, très fort tout au long, mais Travis l’amenait à un autre niveau. Pourtant, les deux méritaient d’avancer .. (Résultats: Both In)

Foire Jeb Vonderbrugge & Alyssa

(“Reste,” Rihanna) Nous n’en avons eu qu’un sippet et pas assez pour vraiment les juger, mais ce que nous avons entendu de Jeb avait une vraie douceur. Alyssa avait également cette innocence, mais les juges ne pensaient pas qu’elle était suffisamment forte. (Résultats: Jeb, In, Alyssa Out)

Kat Lopez et Alex Garrido

(“Vous dites,” Lauren Daigle) Ce coupé de la vie réelle a volé nos cœurs dans leur audition “Shallow”, mais Alex n’était pas aussi fort dans le peu que nous avons pu voir ici. Kat a une voix tellement cool et distincte, et il sonnait juste comme un chanteur de country plutôt ennuyé. Cela a brisé le cœur du couple car il les a séparés (au moins dans la compétition). (Résultats: Kat In, Alex Out)

Jonny West et Margie Mays

(“Comme je vais te perdre”, Meghan Trainor) Un autre vrai couple, Jonny a été le plus fort concurrent à ce point. Les pressions de la semaine hollywoodienne lui revenaient cependant, alors qu’il insistait pour la laisser tomber et la souffler, alors qu’elle paniquait qu’ils pourraient se séparer ici (comme ce qui vient d’arriver à Kat & Alex.

On pouvait voir les nerfs de Jonny alors qu’ils entraient dans la chanson – il se concentrait exclusivement sur Margie – mais cela ne trahissait pas sa voix. En fait, nous dirions que la qualité naturelle et le ton de sa voix ont poussé Margie à renforcer son propre travail, lui donnant l’une de ses meilleures performances à ce jour. Et pourtant, Katy pensait qu’ils souffraient tous les deux de travailler ensemble. (Résultats: Both In (à peine))

Cyniah Elise et Makayla Phillips

(“La prière”, Céline Dion et Josh Groban) Cyniah a essayé de laisser tomber Makayla après avoir appris qu’elle avait du mal à apprendre les paroles, mais quand elle s’est rendu compte qu’elle était coincée avec elle, elle s’est concentrée sur l’enseignement de “La prière”. Ils ont tous deux insisté sur le fait d’être un duo de deux divas, mais nous avons déjà vu que cela pouvait fonctionner.

Tout ce travail acharné a porté ses fruits, car tout cela s’est merveilleusement bien passé. Les harmonies étaient si respectueuses et sous-estimées, permettant à chacune de se démarquer vraiment sur des portions solo à la fois avec une douceur émotionnelle et des notes énormes. Un travail remarquable pour les deux partenaires. (Résultats: Both In)

Elyjuh Rene et Kimmy Gabriella

(“Reste,” Rihanna) Nous savions que Kimmy avait une grosse voix ancienne, mais nous connaissions moins Elyjuh. Ce que nous avons vu ici, cependant, il semblait qu’il était surpassé. (Résultats: Both In)

Evan Kuriga & Dillon James

(“Use Somebody,” Kings of Leon) Dans le morceau que nous avons vu, cela sonnait juste comme de solides chanteurs se complétant assez bien. Pas de facteur wow, mais assez bon. (Résultats: Both In)

Lauren Spencer-Smith et Makayla Brownlee

(“Mettre le feu à la pluie”, Adele) Un autre court extrait, mais Lauren et Makayla se sont montrés courageux en affrontant Adele, en y mettant leurs propres tampons uniques et en se complétant bien. (Résultats: Both In)

Robert Taylor et Tito Rey

(“Say So”, PJ Morton & JoJo) Pionnier sur “Idol”, ces partenaires duo gay ont chanté une chanson d’amour les uns les autres. Ils avaient même l’intention d’y écrire leur propre mélodie et leurs harmonies, ce qui était assez ambitieux, et ils sont même allés à l’encontre des conseils de leurs entraîneurs vocaux pour la maîtriser. Était-ce trop de trop?

C’était ridicule et tellement exagéré qu’ils ont même eu un coup de pouce avec le public. Mais était-ce reconnaissable comme la chanson qu’ils étaient censés interpréter? Pas vraiment du tout. Nous aurions aimé voir un peu plus de contrôle, mais c’était certainement mémorable et leurs voix sont tout simplement folles! (Résultats: Robert In, Tito Out)

Sheniel Masonet & Just Sam

(“Mercy”, Shawn Mendes) Sam a atteint son point de rupture tôt, mais Sheniel a pu l’aider à reculer, et elle a continué à lutter avec confiance et anxiété menant à la performance réelle. Une fois sur scène, c’était de la magie pure et la performance la plus brute émotionnellement de la nuit. Sam a même réussi à éclipser Sheniel juste un peu, juste avec la puissance de sa voix sur cette chanson en particulier. (Résultats: Both In)

“American Idol” est diffusé dimanche et lundi à 20 heures. ET sur ABC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

.

37 candidats «American Idol» mémorables: hier et aujourd’hui