American Idol Recap Saison 18, épisode 8: Une saisie soudaine suspend les rêves des concurrents avant que le Top 40 ne soit révélé

Les derniers tours de compétition de la Hollywood Week se sont terminés “Idole américaine” alors que les juges ont sélectionné le Top 40 qui s’est ensuite envolé pour Hawaï pour participer à une finale Showcase.

Il y avait beaucoup de chagrin et de chagrin car beaucoup trop de concurrents semblaient craquer sous les pressions d’une semaine de compétition brutale. Les voix craquaient, les nerfs étaient effilochés, mais pire encore, certains des candidats le faisaient exploser.

“Nous pourrions en avoir 20 à Hawaï”, a déclaré Luke à un moment donné après un lot de concurrents qui essayaient beaucoup trop et manquaient encore plus. Même certains des candidats les plus forts à ce stade oubliaient les paroles, chantaient à distance ou même arrêtaient complètement … sur scène!

Ce n’était pas si mal, cependant, car on nous a rappelé pourquoi tant de ces concurrents sont arrivés si loin. Il y a eu des performances stellaires en cours de route, avec quelques moments exceptionnels.

Une fois de plus, les originaux se sont révélés populaires, en particulier lorsque Alejandrao Aranda, finaliste de la saison 17, s’est présenté avec un discours d’encouragement. Malheureusement, tout le monde n’est pas Alejandro. Il y a eu plus de ratés que de succès parmi les originaux, mais quelques joyaux ont atteint le sommet, dont un que nous pouvions entendre à la radio en ce moment!

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Et juste pour rire, je vais classer les performances solo du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Découvrons-le!

SOLO ROUND

Différent des solos initiaux, c’est la dernière chance des candidats de vraiment montrer de quoi ils seront capables dans l’émission. Cela signifie que, pour la première fois, ils peuvent commander la scène complète avec un groupe complet derrière eux et vraiment apporter leur performance.

Cette ronde vise à montrer qui ils sont en tant qu’artistes, alors qui mieux vaut les battre que le finaliste de la saison dernière – et clairement le concurrent préféré d ‘”Idol” – Alejandro Arande. C’est juste ce qu’il a souligné, c’est leur chance de s’exprimer ainsi que leur talent artistique.

Nous en avons parlé ici et les juges aussi. C’est plus que d’avoir une jolie voix, c’est un ensemble complet, c’est vendre une personnalité, une histoire et une véritable connexion que nous pouvons ressentir à travers les écrans afin que nous nous sentions investis dans votre voyage. Tout comme nous étions pour Alejandro.

Marcus Tinsley

(Yikes! – 28, Phoenix, AZ) Lionel Richie leur a dit pendant les Duets Round de ne jamais renoncer à eux-mêmes sur scène, et pourtant c’est exactement ce que Marcush a fait quand il ne se souvenait pas de ses paroles. Il vient de s’arrêter. Et ça devrait être ça.

Ari Saage

(“River”, Leon Bridges – 19 ans, Plainfield, IL) Elle avait l’air d’accord jusqu’à ce qu’elle se lance dans cette course vocale et cela sonnait comme si quelqu’un avait marché sur sa queue. Sérieusement, c’était plus miauler que chanter. Nous ne savons pas quelles notes elle recherchait, mais elle n’en a trouvé aucune.

Talin Everett

(“Bird Set Free”, Sia – 20, Cedar Hills, UT) Quel excellent choix de chanson, mais il a pris trop à la lettre cette ligne “Sing Off Key”. Il est même allé chercher une note élevée dans son fausset et l’a raté aussi. C’était douloureux.

Sheniel Maisonet

(“Comment dormez-vous?” Sam Smith – 23 ans, Miami, FL) Quelle déception, car Sheniel était très amusant et se sentait comme un vrai concurrent dans les tours précédents. C’était tellement décevant et manquant de piquant et de cœur. Sérieusement, rien ne s’est réuni sur ce point au point qu’il était difficile à regarder.

Jimmy Levy

(Original Song – 21, Miami, FL) Hum, c’était quoi? C’était comme un morceau de mot presque parlé d’un knock-off de “Hamilton”. C’était votre passion que vous veniez de partager? Nous nous sentons mal pour Jimmy, car il y avait une illusion en pensant que cela pourrait le propulser en avant alors que cela ne lui faisait aucune faveur. Et lui avec un ton si stellaire et unique à sa voix.

Nick Merico

(“Nous sommes au paradis”, Bryan Adams – 23 ans, Woodland Hills, Californie) Il y a eu un désespoir sérieux quand Nick a chanté, ce qui était en fait inconfortable. C’était comme s’il avait peur pour sa vie alors qu’il chantait, ce qui est complètement le mauvais lien émotionnel à établir. Au moins, il n’était pas aussi mal synchronisé que certains des autres qui ont vacillé ici.

Julia Gargano

[for video of Amelia’s performance, see Jimmy Levy above]

(Original Song – 21, Staten Island, NY) Elle nous a peut-être épaté avec un original lors de son audition, mais cette chanson était tellement plate. Y avait-il deux notes différentes dans cette voix? Nous voyons dans certaines des ambitions de ces candidats, le côté obscur de l’influence d’Alejandro. Nous applaudissons leur bravoure, mais comment vérifiez-vous d’abord vos chansons?

Jeb Vonderbruegge

(“Rocketman”, Elton John – 18 ans, Long Beach, MS) Jeb avait l’air mal à l’aise sur la scène, mais il avait toujours l’air lisse. Tout à fait banal, mais au moins, il avait l’air plus doux qu’il n’en avait l’air. Peut-être qu’ils seront dans ce chic geek cette saison?

Amelia

[for video of Amelia’s performance, see Jimmy Levy above]

(Original Song – 23, Phoenix, AZ) C’était comme si Amelia essayait de donner un hymne de pouvoir à Katy Perry avec cette chanson et c’était juste ses cris aux juges. Elle a un beau ton, mais le volume agressif ne fonctionnait pas ici.

Perrin York

(“Good as Hell”, Lizzo – 22, Denver, CO) Perrin a donné sa propre tournure à la chanson, et elle sonnait assez bien sur la piste. Mais en parlant de ce facteur insaisissable, cette performance est tombée un peu à plat pour nous. Nous ne sommes tout simplement pas sûrs qu’elle ait tout apporté sur la scène nécessaire pour montrer qui elle est en tant qu’interprète.

Robert Taylor

[for video of Amelia’s performance, see Jimmy Levy above]

(Original Song – 27, Donaldsonville, LA) La chanson était répétitive et n’a même pas du tout essayé de monter en flèche (et Robert a l’une des plus grandes voix de la compétition. Les juges sont durs avec les originaux de cette manche, mais c’est difficile dire à un artiste qu’il n’est tout simplement pas un bébé et que peut-être, juste peut-être, ce n’est pas suffisant.

Faith Becnel

(“Cry Baby”, “Janis Joplin” – 20, Destrehan, LA) Certes, nous n’avons pas eu toute cette performance, mais ça sonnait tellement fort et fort sans intention. C’est une chanson de douleur et elle courait comme si elle chantait au fond de la pièce. Les juges, cependant, l’ont adoré alors peut-être qu’il a mieux joué en direct.

Kat Luna

(“Souviens-toi toujours de nous comme ça”, Lady Gaga – 19 ans, Miami, FL) Après avoir perdu son petit ami Alex au dernier tour, Kat a été submergée d’émotion. En fait, il y avait presque trop d’émotion dans la performance, alors qu’elle la chantait à Alex au premier rang. Son pitch était problématique tout au long et cette qualité inférieure magique à sa voix ne se sentait tout simplement pas adaptée à cette chanson, même si Gaga a un ton similaire.

Sarah Isen

(“Light On”, Maggie Rogers – 20 ans, Berkeley, Californie) Un peu cahoteuse en cours de route, mais Sarah l’a ramené à la maison avec un mélange parfait de puissance et de tendresse. Elle est à l’aube de ce facteur “ça”, mais nous sommes juste sur la clôture. Elle a besoin d’une performance exceptionnelle pour conclure l’accord et nous ne l’avons tout simplement pas encore vu.

YZthaSinger

(“Je veux danser avec quelqu’un (qui m’aime)”, Whitney Houston – 19, St. Louis, MO) Nous aurions aimé voir YZ mélanger la chanson un peu plus que lui. Plutôt que de le chanter purement et simplement, il aurait pu jouer un peu plus avec lui en tant que chanteur masculin prenant une telle performance féminine emblématique. Mais il a un joli ton chaleureux et accueillant ..

Sophia Wackerman

[for video of Sophia’s performance, see Sarah Isen above]

(“Somewhere (Finale)”, Leonard Bernstein – 20 ans, Long Beach, CA) Elle a raté quelques notes, mais c’était un tour de force théâtral. Qui savait que Sophia avait une telle capacité pulmonaire et une telle puissance? Il peut encore suffire pour racheter ce qui nous a été montré comme une très mauvaise manche en duo et la propulser en avant.

Devon Alexander

(“Priez”, Sam Smith – 23 ans, Sonora, Californie) Nous n’avons eu que quelques secondes, mais ils étaient remplis d’un son merveilleusement riche et d’un fausset parfaitement contrôlé. Donc, même si nous n’avons pas de connexion avec Devon, c’est plus le montage de la série que lui, nous soupçonnons.

Makayla Brownlee

(“Arc-en-ciel”, Kacey Musgraves – 17 ans, Wellington, KS) La pauvre Makayla s’est mise dans une crise légitime en raison d’une maladie cardiaque rare, mais elle souligne à quel point cette expérience peut être accablante. Elle a fini par se rendre à l’hôpital, mais a pu revenir chanter plus tard dans la journée. Quand elle est revenue, elle a livré sa performance à partir d’un tabouret et c’était tellement sincère et brut qu’elle a laissé Katy en larmes. C’était significatif et résonnant sans trucs vocaux, ce qui est le vrai truc.

Dillon James

(Original Song – 26, Bakersfield, CA) Bien que la chanson ne soit pas montée pour devenir un bop instantané qui résonne dans nos têtes, il suffisait de montrer ce que Dillon fait bien et de prouver qu’il a cet authentique grain de pays et cette voix qui peut vendre des disques. Il est unique et assez spécial, nous pensons qu’il pourrait bien faire dans cette compétition.

Geena

[for video of Geena’s performance see YZthaSinger]

(“Je veux danser avec quelqu’un (qui m’aime)”, Whitney Houston – 27, Los Angeles, CA) Geena a mis une ambiance très cool avec une voix forte et richement texturée. C’était presque étrange quand elle est passée au mode piste de danse, mais nous aimions son ambiance vocale globale.

Kimmy Gabriela

(“Je suis ici”, “The Color Purple” – 17 ans, Lakeland, FL) Après un duo solide et pas spectaculaire, Kimmy est revenu avec quelque chose à prouver et a réussi cette dernière chance. Elle avait une tendresse dans sa voix, et tellement de nuances et d’expression subtiles, c’était la vitrine parfaite pour une des premières favorites pour nous rappeler à tous pourquoi nous l’aimions.

Camryn-Leigh Smith

(“Souviens-toi toujours de nous de cette façon”, Lady Gaga – 16 ans, Acworth, GA) Nous avons adoré cette douce chanteuse montrant un son plus fort. Il y avait encore une douceur dans sa voix, même si elle devenait grande. Il est bon de montrer une gamme dynamique en tant que chanteuse, donc c’était une décision intelligente et cela peut l’avoir aidée à se démarquer des chanteurs qui sont restés sur une voie tout au long.

Alma Ximines

[for video of Alma’s performance see YZthaSinger]

(“Je veux danser avec quelqu’un (qui m’aime)”, Whitney Houston – 19 ans, Philadelphie, Pennsylvanie) Stil luttant contre le suicide de son meilleur ami, Bobby Bones a fourni un bon aperçu et une bonne concentration pour aider Louis alors qu’il montait sur scène. Cela a clairement fonctionné parce que ce premier favori était absolument magnifique. Il y avait un cri léger et doux dans sa voix qui nous faisait ressentir chaque instant.

Jonny West

(Original Song – 23, Murietta, CA) Jonny brille certainement davantage sur ses propres chansons, car sa voix était si douce et émotionnellement réelle ici. C’est comme ce terrible duo et ces nerfs se sont juste détachés de lui pour qu’il puisse tout apporter à cette performance, et cela a fonctionné pour lui.

Franklin Boone

(“River”, Leon Bridges) Franklin ne ceinture pas à un public, mais il les invite dans sa performance de concert intime. Et c’est une invitation très chaleureuse et invitante que nous accepterions avec plaisir chaque jour. Il a une qualité si douce et sans effort pour sa performance, et pourtant vous pouvez ressentir l’émotion d’une manière si subtile émanant de lui.

Cyniah Elise

[for video of Cyniah’s performance see YZthaSinger]

(“Je veux danser avec quelqu’un (qui m’aime)”, Whitney Houston – 17, Atlanta, GA) Cyniah a la voix la plus Whitney-esque, comme Lionel l’avait déjà souligné, et elle a brillé à travers cette performance qui l’a prouvée comme une grande voix, mais était-ce assez distinctement la sienne? Est-ce important lorsque vous chantez à ce calibre à 17 ans? Elle peut toujours trouver sa direction.

Lauren Spencer-Smith

(“The Joke”, Brandi Carlile – 16 ans, île de Vancouver, Canada) Wow, c’est ainsi que vous livrez une chanson que vous ne connaissez que depuis 24 heures. Lauren est une chanteuse incroyablement contrôlée à seulement 16 ans avec une voix puissante, un beau contrôle et elle sait déjà quand ceinturer et quand caresser une note. Cela peut l’emmener loin.

Makayla Phillips

(“Cuz I Love You”, Lizzo – 17 ans, Temecula, CA) C’était un choix incroyablement audacieux, mais Makayla a rendu justice à Lizzo tout en mettant son propre spin sur la piste. Il s’agit de vitrine vocale, et Makayla a certainement montré sa gamme, sa puissance, son courage et même la passion qu’elle peut injecter dans une performance. C’était une excellente façon de montrer une autre facette. Les juges détestaient la chanson, mais nous pensions que c’était une pièce intéressante de vitrine.

Jovin Webb

(“Parachute”, Chris Stapleton – 29 ans, Gonzales, LA) Jovin connaît sa voix et dès la première note, elle était magique. Chris Stapleton est en plein dans sa timonerie vocalement. C’était un peu modéré, compte tenu de la chanson, mais il en a quand même apporté assez pour montrer qu’il est une véritable star sur cette scène et une voix fantastique.

Margie Mays

[for video of Margie’s performance see Jonny West]

(“Lost Without You”, Freya Ridings – 26 ans, Wilmington, DE) Nerveuse et anxieuse pour elle et son petit ami Jonny West, Margie sonnait mieux qu’elle ne l’a jamais fait auparavant. Elle a tout donné et c’était vraiment touchant. Une performance puissante et émouvante qui était tout ce dont elle avait besoin pour son deuxième voyage. Et pour la première fois d’une manche, elle a dépassé son petit ami.

Lauren Mascitti

(Chanson originale – 27, Nashville, TN) “God Made a Woman” est un exemple d’une chanson originale bien faite. Il faut la bonne chanson sur la bonne voix avec la bonne intention, et Lauren avait toutes ces choses sur ce beau morceau dédié à sa Nana. Elle l’a livré comme un authentique artiste country sincère et nous avons cru chaque syllabe. Elle a rendu les choses faciles, mais ce n’est pas facile.

Juste Sam

(“I’m Here”, “The Color Purple” – 20, Harlem, NY) Il est toujours inévitable que quelqu’un ait du mal à perdre sa voix, et cette année, c’est le pauvre Sam. Elle l’a avalé (douloureusement) et lui a tout donné. Elle a mis les juges sur pied avec une puissante performance anthémique qui était vraiment puissante et émouvante. C’est ainsi que vous gagnez votre place dans le Top 40!

Louis Knight

(“Tiens-moi pendant que tu attends”, Lewis Capaldi – 19 ans, Philadelphie, Pennsylvanie) Toujours aux prises avec le suicide de son meilleur ami, Bobby Bones a fourni un bon aperçu et s’est concentré pour aider Louis alors qu’il montait sur scène. Cela a clairement fonctionné parce que ce premier favori était absolument magnifique. Il y avait un cri léger et doux dans sa voix qui nous faisait ressentir chaque instant.

Genavieve Linkowski

(“In My Blood”, Shawn Mendes – 20 ans, Goodrich, MI) Coupé dans ce tour il y a deux ans, Genavieve est sorti avec quelque chose à prouver. Avec quelques changements subtils, Genavieve a raconté l’histoire de cette chanson et de son dynamisme et c’était magnifique. Chaque choix qu’elle a fait était le bon choix pour elle en ce moment. Elle devrait le faire après ça.

Arthur Gunn

(“Avez-vous déjà vu la pluie”, Creedence Clearwater Revival – 21, Wichita, KS) Il est toujours risqué de répéter une chanson de votre voyage “Idol” si tôt, mais Arthur l’a réarrangée avec le groupe à l’esprit pour être quelque chose de différent. Malheureusement, le groupe n’a pas pu récupérer son arrangement assez rapidement, alors c’était à lui et à la guitare. Pourrait-il être assez différent pour se démarquer? Oh, oui, c’est possible. C’était tellement spécial et stellaire, Arthur est le genre d’artiste que “Idol” veut, et pourrait avoir un beau et long voyage sur ce spectacle.

TOP 40

Il y avait certainement des surprises en magasin, car il semblait que la salle 2 (qui comprenait Margie Mays, Jimmy Levy, Kat Lopez, Sarah Isen, Madison Paige et Aria Saage) allait probablement être la seule à être frappée de mauvaises nouvelles.

Il est devenu encore plus tendu après que Jonny West soit passé dans la salle 1 mais n’a pas pu se résoudre à célébrer encore. Alors que Margie regardait autour de sa chambre, tout ce qu’elle pouvait dire était, “Ne pas se sentir confiante.” Nous devons convenir que ce doit être le pire des cas, car même Jonny a dit qu’il préférait qu’elle aille de l’avant.

Mais ce n’était pas censé l’être, car la chambre 2 était, en fait, coupée de la compétition. Mais elle a tellement grandi, reviendra-t-elle? Verrons-nous l’un d’eux à nouveau?

Mais découvrez le Top 40 qui se produira à Hawaï pour le Final Showcase la semaine prochaine – dans un segment “précédemment enregistré”, le spectacle ne manquera pas de nous le rappeler plusieurs fois; donc avant la distanciation sociale était une chose – basé sur plusieurs sites de spoilers pour voir si votre favori l’avait fait:

Il semble également y avoir un certain désaccord, car certains sites ne répertorient que 39 candidats (sans compter Emma Valentine). Quelque chose est arrivé? Est-ce que cela signifie de l’espoir pour Margie (elle était sur certaines listes, mais supprimée – elle aurait également pu être à Hawaï juste pour soutenir Jonny)? Ou qui pourrait se glisser pour compléter la liste?

Aliana Jester

Amber Fiedler

Amelia Joyce

Arthur Gunn

Bilaal Avaz

Cameron Havens

Cyniah Elise

Demi Rae Morena

Devon Alexander

Dewayne Crocker

Dillon James

Elyjuh Rene

Emma Valentine *

Faith Becnel

Francisco Martin

Franklin Boone

Geena Fontanella

Genavieve Linkowski

Grace Leer

Grace Lundy

Jeb Vonderbruegge

Jonny West

Jordan Jones

Jovin Webb

Juliana Gargano

Juste Sam

Kimmy Gabriela

Lauren Mascitti

Lauren Spencer-Smith

Louis Knight

Makayla Phillips

Makayla Brownlee

Natalie Jane

Nick Merico

Olivia Ximines

Perrin York

Robert Taylor

Shannon Gibbons

Sophia Wackerman

Travis Finlay

“American Idol” est diffusé dimanche et lundi à 20 heures. ET sur ABC.

