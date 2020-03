American Idol Recap Saison 18, épisode 9: la moitié du top 20 est révélée

Après avoir assuré à tout le monde que cela avait été filmé en janvier avant même le début de l’épisode – pour éviter que les gens ne pleurent et ne deviennent fous sur les réseaux sociaux – Ryan Seacrest a lancé le jugement final sur “Idole américaine.”

Les 40 meilleurs candidats ont été expédiés à Hawaï pour les vacances-travail de leur vie, sachant que seulement la moitié d’entre eux survivraient au voyage et resteraient dans le Top 20 qui passe aux spectacles en direct … chaque fois que cela se produit.

Alors que la pandémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur la production télévisuelle, “Idol” ne sait pas encore quoi faire à propos de ces émissions en direct. Ils se sont achetés une semaine en reportant la diffusion de lundi soir au week-end prochain, mais d’ici là, des décisions devront être prises.

Les candidats se produiront-ils à domicile? Seront-ils sûrs de se rendre dans un endroit où ils pourront séquestrer et rivaliser? Et ce n’est pas seulement “Idol” qui fait face à cela, car “The Voice” a aussi des épisodes en direct à venir, bien qu’ils aient un peu plus de temps pour voir comment les choses progressent.

Tout cela, cependant, est un problème pour un autre jour. Un autre jour très bientôt, peut-être, mais un autre jour quand même. Pour l’instant, il est temps de réduire de 40 à 20 et de voir combien de favoris nous brisent le cœur en lâchant le ballon ou en se faisant simplement lâcher.

Et c’est exactement ce qui s’est passé, alors que les dix premiers concurrents se sont avancés dans ce Top 20. Il y a eu quelques favoris des fans qui ont réussi, mais quelques chagrins. Nous avons même classé certaines personnes rentrant chez elles plus haut que quelques-unes qui ont avancé. En d’autres termes, nous commençons déjà à être en désaccord avec les juges – imaginez simplement quand le geste de vote de l’Amérique a été mélangé.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Lionel Richie, Katy Perry et Luke Bryan.

Juste pour rire, je vais classer ces performances vitrines du pire au premier pour voir qui sont mes favoris. Vont-ils continuer? Vont-ils gagner le tout? Découvrons-le!

VITRINE

Makayla Brownlee

(“Plus de coeurs que les miens”, Ingrid Andress – 17 ans, Wellington, KS) Oh non, qu’est-ce qui ne va pas avec cette performance? Nous pouvons apprécier que Makayla essaie de faire de cette chanson sa propre chanson, mais elle ne sonnait pas bien ou ne s’arrêtait pas ou n’était même pas connectée. Nous ne savons pas s’il y avait des erves, mais sa performance était tellement modérée et petite même quand elle est arrivée au refrain. La foule n’était pas dedans, les juges n’étaient pas dedans, la foule n’était pas dedans et nous non plus. Ce fut sa pire performance d’un mile. Résultat: Out

Devon Alexander

(“Dis-moi que tu m’aimes”, Demi Lovato – 23 ans, Sonora, Californie) Quelque chose n’allait pas avec Devon. Ce n’était pas génial, et même quand il a finalement atteint la partie sincère, il se sentait toujours faible vocalement. Nerfs? Submergé? C’est difficile à dire, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné. Résultat: Out

Geena

(“Finesse”, Bruno Mars – 27, Los Angeles, CA) Nous ne pouvons pas dire que tous les moments optimistes ont fonctionné, mais suffisamment d’entre eux l’ont fait – et son démarrage plus lent a été phénoménal – que nous sommes prêts à mettre cela en la catégorie de victoire. Elle a une attitude très unique lorsqu’elle arrive sur scène, ce qui la rend mémorable et sympathique à la fois. Sa présence sur scène est phénoménale, elle a donc juste besoin de travailler sur un meilleur contrôle vocal sur les numéros uptempo. Résultat: Out

Camryn Leigh-Smith

(“Break Every Chain”, Tasha Cobbs Leonard – 16 ans, Acworth, GA) Camryn a pris un énorme risque en chantant ce qui est fondamentalement une chanson d’adoration pour sa dernière vitrine d’un spectacle de musique pop, mais cela a quand même montré la force et la puissance de sa voix, tout en conservant une tendre pureté. Elle a eu quelques problèmes de pitch, mais on ne pouvait nier sa passion et nous avons senti qu’elle ressentait chaque mot. Le problème est que cela ne montre pas qu’elle peut s’étendre dans le monde séculier, mais plutôt se retirer dans son confort. On dirait que son cœur est dans la musique chrétienne, c’est donc ce qu’elle devrait poursuivre. Résultat: Out

Nick Merico

(“Quand j’étais ton homme, Bruno Mars – 24, Woodland Hills, CA) Arrogant au point d’arrogance, l’attitude de Nick a été son plus gros problème pour se connecter véritablement avec les juges et le public. Nous avons encore ressenti une partie de cette déconnexion alors qu’il n’a pas tout à fait été à la hauteur de la gamme de Bruno sur cette chanson, ou de la résonance émotionnelle. Il a une bonne qualité à sa voix et il est très joli, mais nous ne sommes pas sûrs qu’il l’obtienne complètement même encore. Cela dit, il est sur la bonne voie. Aboutir à

Amber Fiedler

(“Good Kisser”, Lake Street Drive, – 23, Coeur d.Alene, ID) Après un début tremblant, Amber semblait vraiment se ressaisir au moment où elle se frayait un chemin dans cette grande ligne d’ouverture du chœur. Elle était incohérente, cependant, dans tout le nombre, ce qui peut être extrêmement problématique dans la mesure où elle a toujours été comme ça. Elle a besoin de trouver son confort et sa confiance de façon cohérente afin de pouvoir s’y accrocher tout au long d’une performance. Elle a les outils nécessaires pour le faire, quand elle le fait. Résultat: Out

Louis Knight

(“Castle on the Hill”, Ed Sheeran – 19, Philadelphie, PA) Nous avons déjà comparé Louis à Ed, donc cela semblait presque un choix de chanson inévitable (et intelligent). Après une rude répétition, il a encore du mal à vraiment gémir au cœur de la chanson. C’était là, mais tellement plus modéré que la chanson ne le voulait et ce que nous savons que Louis peut offrir. Il a encore une voix si spéciale que nous voulons le voir grandir et continuer. Aboutir à

Faith Becnel

(“Ain’t Nobody”, Rufus & Chaka Khan – 20, Destrehan, LA) Faith a tellement confiance en elle quand elle monte sur scène, et même si c’est une chanson difficile à vraiment clouer, elle a fait du bon boulot chant et se donnant la meilleure chance de briller. Artiste vraiment distinctive, Faith ne ressemble à personne d’autre dans la compétition et elle se sent très actuelle et brute lorsqu’elle joue là-haut. Il y a aussi du grain et de la force dans sa voix en plus de tout ça. Aboutir à

Jordan Jones

(“Redbone”, Childish Gambino – 26 ans, Scottsdale, AZ) Nous adorons que Jordan ait pris la note de Katy et ait juste chanté cette chanson. Il a déjà un rythme tellement cool, il n’avait pas besoin de le transformer en pistes folles et en sauts périlleux vocaux. Il a pris une ligne ou deux pour trouver son propre rythme, mais une fois qu’il l’a fait, nous étions de la partie. Il y a une texture riche dans sa voix qui ressemble à la fois au R&B old school et à la soul moderne à la fois. Nous appellerions cela un peu “puant” là-bas. Résultat: Out

DeWayne Crocker Jr.

(“Old Town Road”, Lil Nas X – 23, Pensacola, FL) L’une des chansons les plus surjouées de l’année écoulée et DeWayne l’a rendue fraîche et branchée et cool à nouveau, sans détruire l’arrangement original. Encore mieux, il a trouvé des endroits où briller pour pouvoir montrer sa gamme vocale et son grain tout en restant dans la poche du groove. Ce fut une grande victoire du début à la fin. Aboutir à

Dillon James

(“The Times They Are a-Changin ‘”, Bob Dylan – 26 ans, Bakersfield, CA) Dillon est venu se battre pour sa place et il l’a fait en mettant l’inflexion, la puissance et la grâce dans une chanson qui est difficile à utiliser dans une compétition comme ça. Mais Dillon a cette capacité à vous faire ressentir le message de la chanson et les émotions qu’il projette. C’est un véritable artiste sur scène et un concurrent avec lequel il faut compter alors que cela avance, même si Katy ne le ressentait pas autant. Résultat: être évacué la semaine prochaine, mais il est dans … non?

Juste Sam

(“Como la Flor”, Selena – 21 ans, Harlem, NY) Allez, maintenant, Sam est un professionnel à ce stade. Elle a frappé cette scène et a interprété une chanson dans une langue qu’elle ne parle pas couramment et elle avait un public qui ne le parle pas non plus dans la paume de sa main. C’est le pouvoir de la musique, mais aussi le pouvoir de sa voix et sa capacité à commander une scène et une foule juste avec sa présence. Sam est en passe de devenir une favorite pour aller très, très loin dans cette compétition alors que sa confiance continue de monter en flèche. Aboutir à

Jovin Webb

(“Vous êtes la meilleure chose”, Ray LaMontagne – 29, Gonzales, LA) Jovin est tellement naturel et a le son de signature que vous voulez chez un artiste. Il est cool sans effort dans sa voix, son style et sa présence sur scène. C’est quelqu’un qui a assez vécu, il sait qui il est et il a juste la bonne confiance pour ne pas ressentir le besoin d’exagérer sa voix incroyable. Il possédait cette scène alors même qu’il régnait sur son propre instrument pour raconter cette histoire. Aboutir à

Francisco Martin

(“Falling”, Harry Styles – 19 ans, San Francisco, CA) Francisco trouve-t-il sa voix et sa confiance dans ce voyage? C’est facilement la meilleure performance qu’il ait donnée, et il semblait qu’il était vraiment présent sur cette scène. Il s’est connecté avec la chanson et a donné une voix incroyablement belle remplie de force et de cœur. Voilà comment vous avancez. Aboutir à

Jonny West

(“You Found Me”, The Fray – 23, Murietta, CA) Pour la première fois, seul, Jonny est devenu un artiste et un interprète plus fort que même sa première audition. Avec Margie Mays qui l’enracine, il a soudainement décidé que cette compétition était pour lui de profiter et d’expérimenter, et avec cela il a tout donné et c’était très émouvant et tellement beau. Nous aimons à quel point il est modeste et pourtant il peut livrer ce genre de voix sans aucun effort. Aboutir à

“American Idol” se poursuit dimanche prochain à 20 heures. ET sur ABC et ensuite … nous devrons vous le faire savoir.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

La distanciation sociale a des célébrités disant “ Reprenez-moi ”