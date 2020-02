America’s Got Talent: The Champions Finale Recap Saison 2, épisode 7: Le gagnant dévoilé

De dix à un, après six semaines de compétition intense, tout se résume à la finale de la saison de “America’s Got Talent: The Champions”. Un seul acte a émergé en tant que champion, ou selon Simon, “le meilleur des meilleurs” – mais était-ce le bon acte?

Nous avons eu beaucoup de temps pour le transpirer, car ce ne serait pas un spectacle de résultats “AGT” de deux heures sans beaucoup de stars invitées et des performances de retour de certains des actes les plus mémorables de la saison, y compris tous les finalistes.

Shin Lim et Colin Cloud ont apporté leur combinaison unique de magicien et de mentaliste pour une routine incroyable, tandis que la plus époustouflante émotionnellement en vedette le retour surprise d’un acte qui n’a même pas fait la finale de cette saison.

Lindsey Stirling, Travis Barker et la gagnante de l’été dernier, Kodi Lee, ont également surpris. Oh, et KISS s’est présenté pour lancer l’émission … pour une raison quelconque.

Mais tout cela n’était qu’une préparation au grand moment de la nuit, et avec autant d’actes incroyables et de dignes finalistes, il serait impossible d’être déçu ou en colère contre les résultats? Droite?

Qui je pense que je suis? tu demandes. Eh bien, j’ai passé près d’une décennie de ma vie à transpirer et à saigner dans la musique en tant que danseuse. D’un jeune garçon apprenant le changement de ballon à jouer avec la St. Louis Ballet Company, j’ai vécu les hauts et les bas de l’un des sports les plus difficiles physiquement exigeants de la planète. Pendant ce temps, j’étais également membre de l’Orchestre symphonique des jeunes de St. Louis, ainsi que gymnaste, écrivain et dessinateur. J’avais beaucoup plus d’énergie dans ma jeunesse. Et j’ai passé les seize dernières années à analyser et critiquer des émissions de téléréalité pour diverses publications médiatiques. J’ai ça.

REMPLISSEUR

BAISER

Pensez-vous que Simon Cowell est le grand fan de KISS? Ces gars-là ont été assez nombreux ces dernières années pour lancer les finales de téléréalité avec cette même chanson, donc nous savons tous ce que ça va être maintenant. Ce sont des professionnels accomplis et ils ont joué cette chanson littéralement des milliers de fois. Nous avons adoré Paul Stanley en demandant au public de chanter, étant donné que la plupart sont beaucoup plus jeunes que leur public habituel et ne les connaissent probablement pas ni le morceau.

Hans, Marcelito Pomoy, Boogie Storm, Duo Transcend & Sandou Trio Russian Bar

L’une des combinaisons les plus uniques de la soirée, Mercelito a fait son truc à deux voix sur “We Are the Champions” de Queen, alors que Duo Transcend et Sandou Trio Russian Bar se sont produits séparément et dangereusement. Les oohs et aahs de la foule ont montré à quel point c’était excitant (même si aucun des deux actes ne s’est trop défié). Et il se passait juste un peu trop. Oh, et Boogie Storm était là aussi. Hans a présenté l’acte et a prouvé qu’il était génial alors qu’il n’était que sa personnalité exagérée.

JJ Pantano

Un joli segment préenregistré avec JJ animant son propre talk-show de fin de soirée et interviewant les juges et Terry Crews. Ce n’était pas aussi drôle que cela aurait pu l’être, mais nous avons apprécié Heidi essayant de lui expliquer sa blague et JJ tourmentant Simon en mangeant un petit gâteau devant lui. Cet enfant a un charme si naturel que nous le verrions probablement animer un talk-show.

V. imbattable (avec Travis Barker)

Comment rendre les bouffonneries de haut vol de V.Unbeatable plus excitantes? Essayez peut-être d’ajouter un batteur? Travis Barker. C’était beaucoup des mêmes types de lancers et de flips que nous avons vus d’eux, et Travis n’a pas vraiment ajouté grand-chose après tout (sauf pour le gamin qui lui a volé son pilon en survolant sa tête), donc nous ” J’aimerais parler de l’amélioration de la danse devant (c.-à-d. la distraction) pour cacher les réglages à l’arrière au cours de la dernière année. Ils manquaient de synchronicité et de cohérence, mais ils étaient polis et si serrés ce soir, ce qui élève énormément l’ensemble.

Angelina Jordan, Tyler Butler-Figueroa et Kseniya Simonova

Kseniya n’a même pas participé à la finale, mais en tant que Golden Buzzer de Terry, elle a quand même clairement atteint la finale, aux côtés de deux finalistes. Ce fut le moment le plus incroyable et le plus puissant de la nuit. Angelina et Tyler étaient sublimes dans l’accompagnement, créant une bande sonore magnifique à l’imagerie puissante créée par Kseniya avec son art du sable. Sérieusement, ce fut une performance de niveau championnat des trois et facilement l’un des moments les plus poignants de toute la saison. C’était si bon.

Les silhouettes (avec Lindsey Stirling)

Une autre chérie de la réalité – et ancienne candidate à “AGT” – au moins Lindsey arrive à jouer du matériel différent à chaque fois qu’elle frappe une de ces scènes, ou danse, dans le cas de “Dancing with the Stars”. Les Silhouettes ont accompagné l’histoire militaire éprouvée, celle-ci sur les liens de la famille avec une connexion violon. Nous aurions aimé une torsion où la petite fille a grandi pour devenir Lindsey, mais c’était une étape par rapport à leur performance finale finale de la compétition, ce qui est dommage. Pourtant, ils sont très intéressants à regarder, même s’il y a eu quelques petits hoquets.

Shin Lim et Colin Cloud

Ces deux-là ont déjà établi un partenariat avec un spectacle à Las Vegas et vous pouvez voir à quel point ils ont merveilleusement bien combiné ce qu’ils font. Ce n’était qu’une combinaison incroyablement complexe de magies qui ont fonctionné de manière étonnante. La seule chose qui aurait pu être mieux, c’est s’ils avaient trouvé un moyen d’incorporer la boucherie de Howie au nom de Justin Bieber, ou si Justin lui-même s’était montré. Pourtant, c’était incroyable à regarder.

Kodi Lee

Chaque. Célibataire. Temps. C’est incroyable à chaque fois que Kodi fait ce qu’il fait sans effort. Sa voix est si pure et riche et parfaitement parfaite, et il le fait de mémoire. Il est juste un talent incroyable et était tout autant un cadeau pour cette franchise que gagner le spectacle au cours de l’été était pour lui et son avenir. Si quoi que ce soit, il semble plus poli, plus passionné et plus confiant que jamais.

RÉSULTATS

Top 5

La semaine dernière, nous avons classé le Top 10 sur la façon dont nous pensions que les votes devraient se passer, tout en reconnaissant qu’il n’y avait aucun moyen que les Superfans américains allaient décerner un acte de danger avec le premier prix.

Cela ne semble jamais marcher. Et donc, nous avons fait notre prédiction quant à qui nous pensions que les superfans choisiraient (V. imbattable) à la place car ils ont tendance à aimer les chanteurs, les danseurs et les grandes performances flashy. Mais avions-nous raison?

Nous nous sentions plutôt bien dans notre Top 5 avant les résultats. Terry a lancé les choses en associant Boogie Storm et Duo Transcend, ce qui aurait dû être un verrou pour nous, car seul Simon semble aimer Boogie. Et c’était, comme Duo Transcend était le premier acte dans le Top 5.

Ensuite, il était temps pour Hans et V. imbattable de s’affronter, ce qui nous a rapidement fait deux pour deux. Bien sûr, c’était V. imbattable. Le prochain appariement était également évident, car il n’y avait aucun moyen qu’Alexa Lauenburger allait battre le favori des fans américains Tyler Butler-Figueroa.

Marcelito Pomoy a été élevée avec Angelina Jordan, et dans notre classement, nous lui avons juste fait rater notre Top 5. Les Américains ont accepté, comme Marcelito Pomoy a pris la quatrième place, ne laissant que deux actes: The Silhouettes et Sandou Trio Russian Bar.

Nous avions Sandou là-dedans, mais c’était celui que nous ne pouvions pas prédire en toute confiance. Heureusement, nous nous sommes retrouvés à aller cinq pour cinq comme Sandou Trio Russian Bar a pris cette dernière place.

Notre choix (Duo Transcend) gagnerait-il ou notre prédiction pour le choix de l’Amérique (V. imbattable) le prendrait-il … ou quelqu’un d’autre entièrement? Oui, nous nous sommes donné deux chances d’avoir 100% raison!

Gagnant

5e place: Bien que ce ne soit pas la victoire totale qu’ils recherchaient, nous espérons Sandou Trio Russian Bar (que nous avions en quatrième) verra cela comme un voyage de rédemption réussi pour eux. Ce fut un voyage incroyable et il est clair que leur numéro unique a fait écho auprès des foules, ils ont donc de quoi être fiers.

4e place: Dans un échange, nous avions Marcelito Pomoy dans notre cinquième place, mais il est arrivé quatrième avec les Superfans. Il a un talent unique, il est presque difficile de comprendre comment le commercialiser, mais c’est quelqu’un de spécial et j’espère que cela peut être la prochaine étape pour lui de réaliser ses rêves.

3ème place: Après avoir raté le Top 5 cet été, Tyler Butler-Figueroa devrait continuer d’être fier de lui pour avoir fait encore mieux contre une concurrence encore plus rude. Clairement un favori des fans, son jeu a continué de s’améliorer et il a présenté beaucoup de diversité ces deux dernières semaines. Il va bien aller là-bas!

2ème place: Notre acte préféré, nous sommes en fait un peu choqués que l’Amérique ait mis Duo Transcend si haut. Les Superfans ont montré une volonté de s’écarter des actes plus traditionnels que les électeurs du parent montrent. Ce sont des dignes finalistes, et nous espérons que ce résultat est un signe que l’Amérique continuera d’embrasser des talents plus ésotériques.

1ère place: Nous les avions en troisième, mais nous n’avons jamais été aussi amoureux de V. imbattable que les juges ou le public. Et clairement, les Superfans aimaient chaque minute de ce qu’ils faisaient et faisaient. Nous ne doutons pas qu’ils continueront à avoir une énorme carrière et à faire de grands spectacles sur scène. Ils semblent être des gens vraiment bons qui méritent une chance pour une vie meilleure, et après ces apparitions consécutives “AGT”, cela devrait certainement leur arriver.

Vous pouvez consulter leur moment gagnant ci-dessous et rechercher la saison 15 de “America’s Got Talent” cet été:

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

Instagram

À l’intérieur de la douche de bébé étoilée de Jesse Tyler Ferguson et Justin Mikita