America’s Got Talent: The Champions Recap Saison 2, épisode 1: Les superstars mondiales rivalisent

Après une course de mi-saison réussie l’année dernière, “America’s Got Talent: The Champions” est revenu, et avec lui est venu l’ancien juge Heidi Klum.

Rien n’indiquait quoi que ce soit de mal avec le spectacle, malgré Gabrielle Union alléguant un comportement raciste après son licenciement sans cérémonie après la dernière saison de l’émission (elle a été lâchée aux côtés d’un autre débutant Julianne Hough, qui dit que tout était super car elle travaille de plus en plus au réseau).

Heidi a été rejointe par la nouvelle venue d’AGT, Alesha Dixon, une pop star britannique et juge de “Britain’s Got Talent”. Et elle allait … bien. Vraiment presque interchangeable avec les autres juges à ce stade.

C’est aussi une bonne chose, car les juges ne devraient pas être le point culminant quand il y a du talent de ce calibre sur la scène. Le retour des favoris de “AGT” l’a mélangé avec les superstars mondiales de “Got Talent” pour apporter une nuit de talent assez incroyable. Et puis la plupart d’entre eux sont rentrés chez eux.

Pour ce premier tour, seuls quatre des dix actes de chaque soir se qualifieront pour le tour des demi-finales. Et l’un d’eux passe à autre chose grâce au buzzer doré des juges, ne laissant que trois emplacements pour les neuf restants. Cette semaine, le pouvoir est entre les mains de Heidi Klum.

En plus de cela, ils ne rivalisent pas pour le soutien des juges, car en dehors du buzzer doré, les juges sont déjà impuissants. Il y a un échantillon représentatif de “super fans” américains qui décideront qui avancera et qui ne le fera pas.

Tout ce que les juges peuvent faire, c’est critiquer les actes et essayer d’influencer leurs votes. Mais ça ne marche pas toujours de toute façon. Les résultats des compétitions de télé réalité sont devenus la norme en ce qui concerne ces types d’émissions. Cela se reproduira-t-il?

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum et Simon Cowell. Mais je serais peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir qui émerge comme mon Top 4 et vainqueur ultime.

Dan Naturman

(comédien debout) Malgré ses faiblesses en demi-finale dans la saison 9 de “AGT”, Dan a connu un succès accru en tant que comédien sortant de la série, apparaissant dans diverses émissions nocturnes et même un rôle récurrent dans une série HBO . Malheureusement, aucune de ces blagues n’a fonctionné. Howie était le seul à rire, tandis que le reste d’entre nous réagissait avec des grimaces et des visages confus. Il n’a pas très bien accepté la critique non plus, disant à Simon qu’en matière de comédie, il ne pouvait pas dire son cul du coude. Et ça a fait rire le plus son set.

Hans

(joueur accordéon) Saison 13, fou et talent pratiquement indescriptible, Hans a commencé avec une voix décente, mais cela est devenu sa folie habituelle quand il a commencé à rapper “Juice” de Lizzo et à taper. Il était essoufflé et ça ne fonctionnait à aucun niveau. Simon lui a même donné un X, bien qu’il ait ravi le reste du panel.

Jack Vidgen

(chanteur) Lorsqu’il a remporté “Australia’s Got Talent” à l’âge de 14 ans, sa voix n’avait pas encore changé. Quand il l’a finalement fait, il s’est éloigné de la musique pendant un certain temps. Il n’est revenu que l’an dernier sur la version australienne de “The Voice” – qu’ils n’ont pas mentionnée ici – où il a terminé en demi-finaliste. Bien qu’il soit devenu sa voix, il lui manquait certains des moments de force que nous voulions ici. Il a frappé une note de puissance vers la fin, mais avait l’impression de s’efforcer de manquer d’autres.

Eddie Williams

(homme fort) Eddie est venu juste timide sur “Australia’s Got Talent”, chancelant en demi-finale, mais il est déjà détenteur d’un record et champion du monde de la force. Nous avons adoré la façon dont il a éjecté tout le monde en effectuant des exploits de force avant de se transformer brusquement en crooner gente. Malheureusement, il a frappé une note folle en cours de route et a choisi une chanson qui ne le faisait pas vraiment se démarquer en tant que chanteur presque autant qu’en homme fort.

Paddy et Nicko

(danseurs) Cette femme de 85 ans s’est associée à son professeur de danse 40 ans de moins qu’elle après la mort de son mari pour raviver son amour de la danse. Ils ont échoué sur “Britain’s Got Talent” après une blessure aux côtes, ils espéraient donc le rachat et c’était vraiment remarquable à voir. Ils faisaient des ascenseurs et des mouvements que les gens de la moitié de leur âge sont nerveux à faire, et Nicko est si gentil avec Paddy. Ils les modifient pour protéger son corps, mais c’est quand même incroyable à regarder.

Mike Yung

(chanteuse) Cette chanteuse de métro a volé le cœur et les oreilles de l’Amérique dans la saison 12 de “AGT”, mais bien sûr, personne ne pouvait toucher le ventriloque / chanteur Darci Lynne cette année-là. Il est revenu avec son propre single cette fois et il a l’air si facile et facile quand il chante. C’est aussi une mélodie entraînante, qui aide certainement. Il est difficile de se démarquer en tant que chanteur dans cette émission, mais Mike a cette sympathie au-dessus de ses incroyables pipes qui vous donne envie de vous enraciner.

Junior Creative

(danseurs de l’ombre) Les lauréats 2018 de “Myanmar’s Got Talent” ont apporté leur utilisation unique de la lumière et de l’ombre pour raconter l’histoire des enfants laissés pour compte pendant la guerre. Bien que leur message soit parfois un peu confus, ils ont utilisé leur corps de manière très créative, forcé la perspective et les accessoires pour créer des images convaincantes. C’était un peu frénétique et flou à certains moments, mais néanmoins émotionnellement résonnant.

Angelina Jordan

(chanteuse) Cette chanteuse de jazz de 13 ans a gagné “Norway’s Got Talent” à l’âge de sept ans, mais veut toujours percer en Amérique. Sortant un peu maladroit et timide, on ne pouvait pas se méprendre sur la qualité unique de sa voix alors qu’elle sautait directement dans “Bohemian Rhapsody”, mais comme si c’était un chant de jazz. Elle a tellement confiance en elle en tant que chanteuse, on pouvait dire qu’elle avait plus de portée et de puissance qu’elle ne nous en a donné, mais la retenue était le choix parfait ici, établissant et gardant une humeur cohérente tout au long. Et pour cela, elle a obtenu le buzzer doré de Heidi.

Dania Diaz

(magicien) Une rare magicien, Dania a atteint la finale sur “Spain’s Got Talent” avant de passer à un acte de changement rapide qui a tué ses chances. Ce soir, elle était de retour à la magie des gros plans, ce qui a valu au champion en titre “Champions” deux victoires en franchise “AGT” en moins d’un an. C’est un acte difficile à suivre. C’était en fait un acte remarquable, car Dania a utilisé la carte manipulation pour raconter son histoire de vie, créant un caractère poignant que vous ne voyez pas dans la magie.

Duo Transcend

(acrobates) Parlez de “AGT” qui a changé des vies, l’apparition de ce couple dans la série a conduit un chirurgien ophtalmologiste à les contacter qui a pu empêcher Tyce de perdre plus de vue (il allait devenir complètement aveugle). Cette fois-ci, ils ont fait la moitié de leur routine les yeux bandés et il y avait eu des tours absolument stupéfiants et bouleversants s’ils avaient pu voir en les faisant. C’était le plus fort qu’ils aient jamais été!

PRÉDICTIONS

Après qu’Angelina Jordan ait marqué le buzzer doré, il ne restait plus que trois emplacements à faire. Sur la base de notre classement ci-dessus, que nous respectons totalement, ces créneaux auraient dû être attribués à Duo Transcend, Dania Diaz et Junior Creative.

Mais l’Amérique ne pourrait-elle vraiment voter par l’intermédiaire d’aucun chanteur? Heidi a réussi à faire avancer un enfant chanteur (la sous-catégorie préférée des États-Unis), il était donc vraiment dans l’air de savoir qui les superfans pourraient endurer.

De plus, nous savons que le public a vraiment aimé Paddy et Nicko, tandis que Mike Yung a l’une des voix les plus fortes. Mais les actes seniors auraient-ils une chance contre certains des plus jeunes interprètes?

Il s’avère qu’ils ne pouvaient pas Duo Transcend assommé le duo en route vers les demi-finales. Ensuite, Mike Yung a été éliminé pour faire place à Dania Diaz, nous faisant deux pour deux jusqu’à présent avec notre troisième choix toujours en lice.

Dans une nouvelle tournure, les trois actes restants étaient ceux qui ont terminé quatrième, cinquième et sixième (pas dans notre classement, mais les superfans) et leur sort était entre les mains des juges, qui ne semblaient pas savoir que cela allait arriver . Il s’agit essentiellement du “Dunkin ‘Save” de la série parent moins le Dunkin.

Heidi a choisi Hans, suivi du vote d’Alesha pour Junior Creative. Simon a mis tout cela sur Howie avec un signe de tête à Jack Vidgen. Donc vraiment, Howie était entre nous et un coup franc et il est le juge le plus fou.

Notre séquence s’est terminée juste à ses pieds quand il a choisi Hans pour passer aux demi-finales. Maintenant, aussi fou que cela puisse paraître, l’Amérique l’a mis en quatrième, cinquième ou sixième, alors Howie et Heidi ne sont clairement pas seuls avec leur amour pour … quel que soit son acte.

La folie continue sur “America’s Got Talent: The Champions” tous les lundis soir à 20h. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courrier électronique aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

The Good, The Bad and The WTF: À voir absolument Golden Globe 2020 Fashion