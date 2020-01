America’s Got Talent: The Champions Recap Saison 2, épisode 3: Heidi Klum a frappé avec un couteau

Ce troisième tour de “America’s Got Talent: The Champions” est devenu beaucoup plus international et a présenté de nombreux anciens gagnants du monde entier, ce qui rend la conduite plus imprévisible et plus sauvage.

Malheureusement, tout n’a pas fonctionné pour chaque acte, car nous avons vu l’un des pires actes magiques à avoir jamais frappé la scène et un acte gagnant d’Italie qui nous a juste laissé nous gratter la tête en attendant qu’il commence … longtemps après sa fin.

Cela ne veut pas dire que tout était mauvais, car il y avait beaucoup de raisons de se réjouir et de nombreuses performances incroyables la nuit.

La plus grande surprise a peut-être été le retour du vainqueur de la saison 5, Michael Grimm, qui avait disparu des projecteurs depuis qu’il avait remporté le titre. Il a été rejoint par les plus récents aluns “AGT” Freckled Sky, Tyler Butler-Figuero et V. imbattable.

L’Allemagne était bien représentée avec un adorable acte de chien et un sinistre acte de danger, donc toute une gamme là-bas. La Pologne nous a époustouflés avec l’un de leurs anciens vainqueurs, alors que nous avons appris que les chorégraphes de BTS sont d’anciens champions de Norvège, et vice versa.

Disons que ce fut une nuit d’excitation, d’émotions puissantes et d’un Simon très grincheux, beaucoup plus heureux que vous ne le pensez de l’édition “Champions”. Au moins, il n’a plus volé le Golden Buzzer de Howie. Mais qui l’a eu?

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum et Simon Cowell. Mais je serais peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir qui émerge comme mon Top 4 et vainqueur ultime.

Ben Hart

(magicien) Ben est arrivé troisième l’an dernier sur “Britain’s Got Talent” et nous espérons qu’il en aura apporté plus sur scène pour le faire. Il avait essentiellement un tour (sans doute deux) et ce n’était pas si impressionnant ou excitant. C’est peut-être la différence entre le public américain et britannique, mais c’était une incroyable déception. Il n’y avait aucun sentiment de magie ou d’émerveillement ou d’excitation et absolument aucun facteur wow. C’était de la magie qui était un snoozefest absolu.

Moses Concas

(joueur d’harmonica) Moses a remporté “Italy’s Got Talent” en 2017 avec un harmonica, ce qui témoigne de ce qu’il peut faire avec l’instrument. Et pourtant, cette performance manquait de piquant. Nous avons adoré l’inclusion du beatboxing dans le jeu d’harmonica, mais il n’est pas allé au niveau suivant. Et puis les filles sur les poteaux à bascule d’avant en arrière étaient une étrange distraction, tout comme sa présentation générale sur scène. Mais l’essentiel était que la musique était juste … manquante ..

Tache de rousseur

(danse techno) Ils l’ont fait exploser en quarts de finale de la saison 10 de “AGT”, mais ont quand même trouvé le succès avec Paula Abdul, P! nk et d’autres actes. Il y avait une idée intéressante derrière cette danse, mais la technologie ressemblait trop à des images de fond et n’interagissait pas proprement avec les danseurs. C’était décevant, un peu long et n’a pas réussi à vendre son histoire de deux danseurs de marionnettes essayant de se libérer.

Tyler Butler-Figueroa

(violoniste) Venant juste en deçà du Top 5 de “AGT” l’année dernière, Tyler a ajouté une chorégraphie de danse réelle à son jeu pour la première fois, mais il a échoué musicalement quand vous considérez que c’est un scénario de première impression. Il a joué un peu prudent avec son choix de chanson et cela ne lui laissait pas grand-chose nulle part où aller sur son instrument pour vraiment épater le public avec son talent de violoniste. Ce n’est pas le genre de performance qui se démarquera.

V. insoutenable

(danseurs / acrobates) Malgré sa quatrième place au cours de l’été, cette troupe est la fierté de l’Inde et a commencé à se produire partout, et obtient même un film à la maison. Ce n’était pas le plus excitant que nous ayons vu, car la danse avant a vraiment besoin de quelques instants pour briller, de sorte que le dos se retourne et ne lance pas complètement la performance, car ils peuvent devenir répétitifs au fil du temps. Nous les avons vus être plus attrayants, mais Howie (et tous ceux qui l’ont vu en direct) ont été suffisamment vendus pour leur donner le deuxième buzzer doré de leur course “Got Talent”.

Miki Dark

(acte de danger) Cet acte de danger a impressionné le public allemand l’année dernière alors qu’il était en train de devenir finaliste. Il a apporté tout son charme sinistre (?) Sur la scène, avec Heidi et Terry. Honnêtement, c’était cool et bizarre et un assez bon truc avec du danger et des éléments de magie. Mais c’est son sourire sinistre qui nous a conquis, alors qu’Heidi hurlait et lui lançait un couteau. C’était un acte assez amusant, même si c’était un peu lent car il devait s’assurer que tout le monde pouvait suivre sans mots. Mais c’était certainement mémorable.

Style rapide

(danseurs) Cela fait une décennie que Quick Style a remporté “Norway’s Got Talent”, et ils ont eu toute une carrière, notamment la chorégraphie pour BTS (ainsi que beaucoup d’autres au fil des ans) tout récemment. Il y avait beaucoup de battage médiatique et de configuration, et ils ont même averti que c’était une performance à ralentissement lent, mais c’était techniquement tout simplement magnifique. Sur un spectacle de compétition de danse, ils feraient probablement très bien dans un premier tour, mais c’est un spectacle sur la bombe et plus gros et plus audacieux et c’était juste du swag et de l’ambiance cool pour “Ain’t No Sunshine” de Bill Withers. On pouvait voir l’ambiance du boys band, mais il s’agit de danse accompagnant la musique, et il s’agissait de la danse, et à cet égard, elle ne se démarquait pas assez.

Alexa Lauenburger

(dresseur de chiens) La gagnante 2017 de “Germany’s Got Talent” est une grande fan de Heidi, mais Heidi n’a jamais vu son édition native de “Got Talent”. Maintenant âgée de 11 ans, elle a vraiment un contrôle incroyable sur ses chiens – et il y en a beaucoup. Alexa n’a peut-être pas fait de tours particulièrement fantaisistes avec les chiens, mais ils sont si disciplinés et travaillent si bien ensemble, vous ne pouviez pas vous empêcher de vous enraciner pour elle et pour eux.

Michael Grimm

(chanteur) Cela fait une décennie que Michael a gagné “AGT” et a eu un bref flash de succès, mais cela n’a pas duré. Il dit qu’il s’en est éloigné, dépassé, mais quoi qu’il arrive, il s’est évanoui de la conscience américaine. Mais sa voix est toujours aussi beurrée, avec une âme bluesy qui ne fait que crier l’authenticité. Il est si difficile de se démarquer sur cette scène en tant que chanteur, mais il l’a fait. Honnêtement, il mérite une carrière dans la musique car il a fait ses preuves il y a dix ans et il l’a toujours. Espérons que cette apparition sera le coup de feu dont il a besoin pour le récupérer.

Duo Destiny

(danseurs) Deux ans après une victoire sur “Poland’s Got Talent”, DD a eu un succès incroyable en Europe, mais c’était leurs débuts américains. Ce doit être l’un des meilleurs duos de danse acrobatique aérienne pour effectuer ce type de routine. Il y avait une force incroyable, avec des cascades défiant la mort qui nécessitent des niveaux de confiance insensés, mais il y avait aussi une intimité et une musicalité qui le rendaient à la fois terrifiant et d’une beauté fascinante. C’est ainsi que vous exigez l’attention et la maintenez à travers une performance.

PRÉDICTIONS

Simon avait raison sur une chose, c’était une nuit étrange de “Champions”, jusqu’à Simon et Howie utilisant leurs buzzers. Mais certains de ces actes ont vraiment laissé tomber le ballon.

De notre point de vue, il y a un clivage clair, avec trois actes qui soufflent absolument cette opportunité.

Nos classements ci-dessus font progresser Duo Destiny, Michael Grimm et Alexa Lauenburger, avec nos deux prochains actes composés, nous ne sommes pas sûrs que l’Amérique soutiendra.

Quick Style était techniquement brillant et très cool, mais étaient-ils suffisamment flashy? Et Miki Dark était sinistre et très cool, mais ces types d’actes semblent toujours hésiter auprès du public américain.

Tyler Bulter-Figueroa est un favori des fans, même si nous ne pensions pas qu’il en faisait assez. Mais une nuit sans enfants chanteurs, ils voudront peut-être un enfant violoniste, s’ils rejettent l’entraîneur de chiens enfants.

Oh et puis il y a–

RÉSULTATS

Est-ce que ça va être une autre saison où nous nous ennuierons avec la répétition V. imbattable est et pourtant ils continuent encore et encore? Avec le Golden Buzzer de Howie ce soir, ils sont directement en finale, ce qui nous évite d’avoir à affronter les masses au tour suivant.

Tout d’abord, Terry a présenté Ben Hart, Duo Destiny et Freckled Sky. Ce fut une évidence pour nous, car les deux autres ont complètement échoué dans la nuit, et nous avons été ravis que l’Amérique ait bien compris et porté Duo Destiny par.

Miki Dark a été mise à l’honneur à côté de Moses Concas et Tyler Butler-Figueroa, ce qui signifie que l’Amérique a décidé qu’un violoniste enfant pouvait remplacer un chanteur enfant … juste cette fois. Mauvaise nouvelle pour nous et l’un de nos meilleurs finalistes Tyler Butler-Figueroa évolué.

Cela a laissé Alexa Lauenburger, Quick Style et Michael Grimm face aux juges, ce qui était définitivement une mauvaise nouvelle pour Quick Style. Les juges adorent les numéros de chien, ce qui était une mauvaise nouvelle pour Michael Grimm, qui méritait absolument une chance de continuer.

Alexa Lauenburger était l’un de nos choix pour avancer, mais Michael aussi, donc c’est une pilule amère à avaler car nous pensons qu’il était meilleur qu’elle et presque tout le monde la nuit. Peut-être y a-t-il un joker d’espoir?

Les surprises continuent sur “America’s Got Talent: The Champions” tous les lundis soir à 20h. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir la galerie de photos

.

À l’intérieur de l’après-fête de Killer de Netflix pour les Screen Actors Guild Awards 2020