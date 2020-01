America’s Got Talent: The Champions Recap Saison 2, épisode 4: Golden Buzzer Tears

L’Amérique était de mauvaise humeur “America’s Got Talent: The Champions” pour cette dernière semaine de compétition.

La seule façon dont nous pouvons vraiment l’expliquer est que l’Amérique a absolument opté pour certains des actes les plus forts de la nuit, les faisant passer aux demi-finales de la semaine prochaine, mais nous ne pensions absolument pas qu’ils le feraient. Nous sommes donc à la fois heureux et confus en même temps.

Cette semaine, des visages familiers de l’AGT *, comme le violoniste Brian King Joseph, le Sandou Trio Russian Bar et les danseurs d’ombres The Silhouettes, ont été rejoints par un enfant comédien d’Australie, un ancien enfant chanteur de Grande-Bretagne et des gagnants d’Afrique et de Roumanie qui ont être vu pour être cru.

Il y avait un numéro de chien tout à fait unique, ainsi qu’un jeune duo hip-hop, tandis que Voices of Service revenait pour inspirer et émouvoir tout le monde. Mais pourraient-ils affronter la compétition la plus rude à laquelle ils aient jamais été confrontés sur cette scène?

Ce fut une nuit sauvage d’imprévisibilité … et croyez-vous, nous avons essayé. Alesha Dixon avait le buzzer doré et nous ne pouvons pas lui reprocher de l’utiliser, même si ce n’était pas l’acte le plus fort de la nuit. Alors c’était quoi? Continuer à lire!

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum et Simon Cowell. Mais je serais peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir qui émerge comme mon Top 4 et vainqueur ultime.

Emil Rengle

(danseur) Le premier candidat ouvertement gay sur “Romania’s Got Talent”, Emil a tout gagné en 2018. Mais était-ce un vote symbolique ou a-t-il obtenu la marchandise? Eh bien, il pourrait bien passer dans un club intime car il s’amuse clairement, mais il n’y avait pas de mouvements de danse stellaires et rien de vraiment révolutionnaire ou étonnant dans tout ce qu’il faisait. Ce n’était tout simplement pas du tout ce que le niveau de ce spectacle exigeait. Le plus grand exploit est la confiance avec laquelle il peut marcher en talons (et il les tue).

Bars & Mélodie

(rappeur et chanteur) En 2014, ce duo a marqué le premier buzzer doré de Simon sur “Britain’s Got Talent” en route vers une troisième place … à seulement 13 et 15 ans. Ils ont eu un succès majeur de l’autre côté de l’étang, mais n’ont pas encore fait grand cas de l’Amérique. Bien que la chanson ait du potentiel, la performance était un peu plate. Ils étaient hors de leur timing et “Bars” marmonna son chemin à travers sa partie, bâclant assez mal le départ. Il était clair que leurs nerfs les submergeaient et cela se prolongeait dans la routine. Ce n’était pas le moment de briller.

Christian & Percy

(numéro de chien d’équilibrage des mains) Christian a atteint la finale de l’AGT en 2014 avec Scooby, qui a depuis pris sa retraite. Malheureusement, il a échoué juste quand il a abandonné le chien lors de cette finale, alors il est revenu pour bien faire les choses. C’était définitivement le bon appel pour maintenir Percy impliqué, car cela aurait été juste un bon équilibre sinon. Percy capable de rester au-dessus de lui tout au long et même de faire son propre équilibre dans la finale l’a rendu beaucoup plus adorable, bien que nous ne soyons pas sûrs que ce soit suffisant pour dominer sur cette scène, si nous sommes honnêtes.

JJ Pantano

(comédien) Ce minuscule garçon de sept ans venait de “Australia’s Got Talent” avec une incroyable présence sur scène. Demi-finaliste là-bas en 2019, JJ a choisi de rôtir le panel et Terry Crews avec son temps ici. C’était plus mignon que drôle, mais il a une incroyable sympathie à son sujet. Il pourrait bien devenir un bon comédien, mais nous aurions aimé voir un autre type de matériel de lui ici, car il est difficile de juger de la façon dont il continuerait la compétition.

Brian King Joseph

(violoniste) Brian a dû se contenter d’une troisième place sur “AGT” en 2018, et la plus grande chose qu’il en a retirée a été l’assurance maladie pour mieux combattre sa neuropathie. Il a apporté une chanson originale et a tout expliqué sur cette scène C’était une performance énergétique incroyablement élevée du début à la fin, et une chanson très moderne et cool aussi. Brian est un vrai talent sur son instrument, il sait faire du rock-and-roll sur un violon et il sait présenter un plaisir pour la foule.

Les silhouettes

(danseurs de l’ombre) En 2011, les Silhouettes ont été les premiers à introduire ce format sur la scène “AGT” en 2011, ne réussissant pas à gagner le tout. Une fois de plus, ils ont prouvé que la simplicité peut toujours être la clé car ils ne se sont pas efforcés d’imiter parfaitement différentes formes, mais ont plutôt choisi de raconter une histoire d’amour entre un chien et son maître. C’était étonnamment émouvant et magnifique. Alesha a tellement aimé qu’ils ont obtenu son buzzer doré.

Voix de service

(chanteurs) Après avoir grimpé dans le Top 5 au cours de l’été, ces militaires sont revenus pour gagner. Une fois de plus, ils vous attirent lentement avec leurs harmonies incroyables, leurs voix puissantes et leur authenticité émotionnelle brute qui ne peut pas être truquée. Ces gars sont la vraie affaire, et le Sgt. Le major Christal Rheams est une voix avec laquelle il faut compter n’importe quel jour, mais elle était absolument sensationnelle ce soir. Ils ont de nouveau une bonne chance de courir.

Sandou Trio Russian Bar

(acte d’équilibre) En 2011, cet acte unique est entré dans les demi-finales et a ensuite fait quelque chose de vraiment terrible en bouleversant l’acte pour une performance de piano à l’envers bizarre. Heureusement, ils étaient de retour aux classiques ici, il y a juste quelque chose de fou et de fou dans ce qu’ils font, et le fait qu’elle ait les yeux bandés était tout simplement incroyable à regarder, même si cela mettait en lumière le rôle central de son mari et de son frère au bon endroit avec ce bar. C’est dangereux, c’est excitant. Bien sûr, cela peut sembler un peu limité dans l’ensemble, mais c’est toujours un spectacle absolu et ils sont passés maîtres dans l’art.

Connie Talbot

(chanteuse) À six ans, Connie Talbot a terminé deuxième de la toute première saison de “Britain’s Got Talent” en 2007. Maintenant âgée de 19 ans, elle a amené un original sur une nouvelle scène pour montrer que son talent a grandi avec elle. Honnêtement, à ce stade, elle est une artiste entièrement différente, donc il n’y avait pas de comparaison avec ce qu’elle faisait alors. Elle était une adorable ingénue à six ans. A 19 ans, elle est une vraie artiste et une force avec laquelle il faut compter. C’était une performance incroyablement travaillée, avec de la puissance et juste un soupçon de grain. Connie devrait être à l’aube d’une vraie carrière en Amérique avec ça.

Serpent de Strauss

(danseur) Un talent totalement unique, Strauss a remporté “Africa’s Got Talent” en 2017 avec sa danse de niveau contorsionniste à couper le souffle. Nous avons déjà vu de la contorsion, mais pas avec autant de gamme et de variété. Habituellement, ils peuvent tordre une ou deux parties à des degrés fous, mais Strauss semble être capable de disloquer et de liquéfier ses articulations à volonté. C’est fascinant, un peu inconfortable et comme rien de ce que nous avons vu auparavant.

PRÉDICTIONS

Ce fut une nuit difficile à prévoir, comme l’ont dit les juges, car c’était vraiment serré au sommet et cela dépendra vraiment de l’attirance de ce public pour des actes plus uniques comme Sandau Trio et Strauss Serpent.

On ne peut nier leur talent, mais ils ne sont certainement pas la tasse de thé de tout le monde. La même chose pourrait être dite pour Connie Talbot, qui était vraiment super la nuit mais qui aurait pu être trop ordinaire.

Dans nos classements, Connie progresse avec Strauss et Voices of Service, mais la contorsion ne fait généralement pas aussi bien en Amérique. De plus, nous ne pouvons pas exclure Brian King Joseph, un favori des fans, ou l’obsession de l’Amérique pour les enfants talentueux, qui pourraient mener JJ à travers.

Doit-il passer? Probablement pas. Sera-t-il? Honnêtement, nous pensons qu’il le fera, avec Voices of Service (parce que le patriotisme), avec le troisième choix un peu sauvage. Nous allons simplement suivre la route en toute sécurité et dire qu’ils le donnent à Connie, mais avec les juges derrière la troisième place, c’est encore plus difficile à prévoir.

RÉSULTATS

Bien sûr, Les silhouettes a déjà obtenu sa place en finale grâce au buzzer doré d’Alesha, laissant trois places passer aux demi-finales de la semaine prochaine.

Emil Rengle, Voices of Service et Strauss Serpent ont été élevés en premier, et nous pensions vraiment que cela signifiait que l’Amérique ne pouvait pas gérer tout ce contorsionnisme effrayant. Mais ils nous ont donné tort, comme Serpent de Strauss accroché cette première place.

Viennent ensuite Bars & Melody, Connie Talbot et Sandou Trio Russian Bar. Après avoir vu Strauss passer, Sandou pourrait-elle contrarier Connie? Ils l’ont fait, comme les superfans ont rejeté les chanteurs ici et Sandou Trio Russian Bar poursuivre leur arc de rédemption.

Cela a laissé Brian King Joseph, JJ Pantano et Christian & Percy, les juges décidant de leur sort. Tous sont favoris, avec Christian ayant l’avantage du chien, JJ étant un enfant mignon et Brian adoré par le panel pendant des années.

C’était vraiment le jeu de n’importe qui à ce stade; un témoignage de la nuit. Howie a voté pour la comédie de JJ, tandis qu’Alesha a apporté son soutien au violon de Brian King Joseph. Heidi est allé avec Christian & Percy, ce qui lui a vraiment donné un énorme avantage. Simon aime les chiens!

Et pourtant, ce n’est pas du tout la direction qu’il a prise. JJ Pantano a marqué cette dernière place, ce qui est un énorme choc. Au moins, nous verrons ce qu’il peut faire d’autre, car il ne peut plus rôtir le panneau. Espérons que sa comédie soit plus profonde.

La très bonne nouvelle est que deux de nos trois premiers actes de la nuit ont réussi, et le troisième était l’une de nos prédictions. On va appeler ça une victoire, même si ce n’est pas vraiment le cas.

Les demi-finales débuteront la semaine prochaine sur “America’s Got Talent: The Champions” tous les lundis soir à 20h. ET sur NBC.

Vous avez une histoire ou un conseil à nous donner? Envoyez un courriel aux éditeurs de TooFab à tips@toofab.com.

Voir les photos

.

Grammy Awards 2020: toutes les observations après la fête!