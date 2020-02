America’s Got Talent: The Champions Recap Saison 2, épisode 5: les finalistes dévoilés

Avec quatre actes déjà directement dans les finales de la semaine prochaine, les 12 restants ont dû se frayer un chemin à travers les demi-finales de “America’s Got Talent: The Champions” pour les rejoindre.

Ce fut certainement une soirée compétitive d’actes incroyables et presque tout le monde a vraiment intensifié son jeu. Nous avions des comédiens face à face, des magiciens face à face et trois actes de danger / acrobates incroyables.

Étonnamment, il n’y avait que deux numéros de chant et pas autant d’enfants que vous pourriez vous attendre d’une saison “AGT”, mais nous avions toujours un comédien, un dresseur de chiens et un violoniste, donc l’ensemble pré-adolescent reste bien représenté.

La grande question était de savoir si des actes similaires pourraient cannibaliser les résultats des autres, mais il ne semble pas que cela se soit produit du tout. En fait, il s’agissait de résultats vraiment étonnants, car certaines des catégories susmentionnées ont été entièrement éliminées par les votes.

Juste avertissement, puisque je suis en sécurité à la maison, je vais probablement être un peu plus sévère que mes collègues Howie Mandel, Alesha Dixon, Heidi Klum et Simon Cowell. Mais je serais peut-être plus gentil aussi. Peut être.

Et juste pour le plaisir, je vais les classer du pire au premier pour voir qui émerge comme mon Top 6 et ultime vainqueur.

Hans

(artiste de performance) Il y a quelque chose de si ridicule dans ce personnage, mais Hans l’incarne si bien qu’il vous fait entrer dans son monde fou. Nous avons adoré l’idée qu’il fasse campagne, rôtissant un peu Simon pour l’avoir bourdonné au dernier tour et même partagé certains des tweets de haine qu’il avait reçus. Ce qui était moins excitant, c’était que le chant et la danse étaient à peu près les mêmes et seulement comme ça … mais il est indéniable que Hans sait comment organiser la fête.

Ryan Niemiller

(comédien) Incroyablement décevant, c’était le plus faible que nous ayons vu Ryan. Son matériel n’était pas aussi bon et même sa livraison semblait montrer qu’il sentait qu’il perdait la chambre. Il n’y avait tout simplement pas assez de rires et il parlait trop longtemps pour les atteindre. Tout à propos de son père est tombé complètement à plat, puis les morceaux avec sa mère et les chaussettes à tube n’ont tout simplement pas fait assez pour les racheter. Ryan est tellement drôle, c’était dur de le voir vaciller comme ça.

Tyler Butler Figueroa

(violoniste) Tyler a essayé quelque chose de radicalement différent avec “What a Wonderful World” et nous ne sommes pas sûrs que cela ait vraiment fonctionné pour lui. Il est connu pour ses performances dynamiques et énergiques, et c’est là qu’il peut se démarquer et avoir l’air spécial. Le jeu ici n’était pas particulièrement meilleur que ce que vous pourriez voir d’un très bon garçon de 12 ans, ce qui signifie que Tyler a en quelque sorte perdu ce qui le rendait spécial. Il l’a intensifié lorsqu’un chanteur l’a rejoint, mais toute l’expérience manquait par rapport à ce que nous avons vu de lui auparavant.

Marc Spelmann

(magicien) Moins flashy que sa dernière fois sur scène, Marc as X a réussi à concocter un très bon numéro autour de Terry Crews qui impliquait des écoutes fantômes, imaginant une montre dans la réalité et même un voyage dans la maison de Terry. C’était une présentation très simple qui était néanmoins super cool à regarder. Mais le manque de flash le blessera-t-il auprès des électeurs américains?

Serpent de Strauss

(Contorsionniste) Peut-être que le coup de seau à la fin était un peu décevant, mais sinon Strauss l’a vraiment intensifié, nous montrant plus de contorsions et de torsions sur son corps que nous n’avons pas encore vues. Nous pensons qu’il a passé un peu trop de temps à montrer à quel point il peut retirer son épaule droite de sa prise, au point que c’est devenu un peu répétitif, mais il est toujours fou et fascinant de regarder ce qu’il va tourner ensuite.

Dania Diaz

(magicien) Tout n’a pas fonctionné dans l’histoire de Dania, mais sa magie reste remarquable. Certaines des astuces avec les cartes perforées n’étaient pas complètement claires pour le public (comme lorsque la déchirure s’est réparée), donc nous craignons que les superfans ne manquent à quel point c’était impressionnant. Nous aimons toujours la façon dont elle incorpore l’histoire dans son acte, mais c’est juste dommage que cette histoire l’ait laissé tomber un peu (par exemple, les trois principes de sa vie changeant de carte qui était juste un détail bâclé; mineur mais toujours là.

Duo Destiny

(acrobates) Bien que n’étant pas totalement différent de ce que nous avons vu auparavant, avec quelques astuces répétées, il y avait suffisamment de danger et d’éléments améliorés pour en faire une véritable avancée par rapport à leur audition précédente. C’est un équilibre et une force véritablement incroyables et une confiance en eux deux et cela en fait une routine sensationnellement excitante. Mais nous continuons à nous demander si c’est assez flashy – dans ce cas dangereux – pour un public américain? Les actes de danger ont presque toujours échoué ici, car les Américains ont tendance à s’en tenir à des divertissements plus traditionnels.

Duo Transcend

(acrobates) Vous voulez que la mise monte, et Duo Transcend a réussi à surpasser non seulement leur propre passé, mais le passé d’autres patineurs de danger que nous avons vus avec ce dernier mouvement de torsion. C’était incroyablement puissant à regarder, si dangereux et tout simplement génial à voir. Ils devaient trouver un moyen de se démarquer parmi tous les autres acrobates de la nuit et ils ont définitivement fait une déclaration audacieuse avec le trapèze et le skate ce soir.

JJ Pantano

(comédien) Il semble donc que JJ soit une bande dessinée insultante à la Don Rickles, qui a certainement travaillé pour de nombreux comédiens avant lui. Et tu sais quoi? JJ a en fait intensifié son jeu en torréfiant les juges plus sauvagement que le premier tour et – plus important encore – c’était beaucoup plus drôle aussi. Mignon et minuscule et impitoyable en fait une combinaison amusante. Il avait tout le monde dans les coulisses, dans le public et sur le panneau rugissant.

Marcelito Pomoy

(chanteur) C’est incroyable à chaque fois que Marcelito peut chanter à pleine gorge dans ses registres supérieur et inférieur, et les deux sont si puissants, si accordés, si imposants. C’est juste un cadeau incroyable qu’il a et qu’il a également perfectionné à la perfection. Il est peut-être la seule personne à pouvoir littéralement chanter n’importe quelle chanson qui a été enregistrée et probablement la clouer à peu près comme l’a fait l’artiste original, homme ou femme.

Sandou Trio Russian Bar

(acrobates) Eh bien, s’il y a un moyen sûr de relever la barre (pour ainsi dire) dans ce genre d’acte, c’est avec le feu. Et tour par tour, c’est exactement ce qu’a fait cet acte incroyablement unique. À la fin, elle se tenait littéralement dans le feu et faisait des sauts dedans. Oui, cela peut sembler répétitif, mais c’est tout simplement exceptionnel à chaque fois qu’elle retourne et cloue l’atterrissage, et l’ajout de ces éléments de feu l’a rendu encore plus époustouflant à regarder.

Alexa Lauenburger

(dresseur de chiens) Il est incroyable qu’Alexa soit aussi jeune qu’elle est parce qu’elle fait un acte de chien incroyable. Ses chiens sont tellement disciplinés et leurs tours ont une grande diversité pour eux. Elle a tellement de choses à se débrouiller seule et le gère magnifiquement. Et même quand ça ne va pas parfaitement, elle les contrôle et fait toujours le travail. C’est un travail difficile, mais c’est aussi quelque chose à voir avec sa personnalité innée et juste un vrai talent. Et c’était définitivement un pas en avant depuis la dernière fois que nous l’avons vue.

PRÉDICTIONS

Voici quelque chose qui semble incroyablement improbable, nous avons tous les trois actes acrobatiques dans notre Top 6 et nous ne pouvons tout simplement pas imaginer que les super-fans les mettent tous les trois à exécution. Il est également difficile d’imaginer que l’histoire de bien-être de Tyler Butler Figueroa se termine ici, malgré la faiblesse de notre classement.

Nous pourrions également voir Dania Diaz s’avancer sur Marc Spellman si les électeurs décident qu’ils veulent qu’un magicien continue. Quant aux prédictions de ce que les électeurs feront (par rapport à ce qu’ils devraient), nous nous tenons aux côtés d’Alexa Lauenburger, JJ Pantano et Marcelito Pomoy de notre Top 6.

Au-delà de cela, nous devinerons que Tyler progresse aux côtés de Sandou Trio Russian Bar et peut-être Duo Transcend. Si c’est trop de danger pour l’Amérique, Dania Diaz passe à autre chose. Mais avons-nous raison?

RÉSULTATS

La moitié de la douzaine d’actes qui ont concouru ce soir se qualifieront pour la finale, ce qui est une meilleure cote que lors du dernier tour. Mais approcher de si près doit également être dévastateur pour les actes qui ne sont pas à la hauteur.

Nous savions déjà que nous avions tort lorsque Hans et Strauss Serpent ont été avancés, et nous pensions vraiment que cela signifiait que c’était un verrou pour Strauss, mais l’Amérique était clairement dans la folie Hans apporte.

C’était enfant contre enfant lorsque JJ Pantano et Tyler Butler Figueroa ont été élevés ensemble et que l’Amérique nous a de nouveau surpris par le démarrage de l’hilarant JJ ​​pour la performance maudlin de Tyler Butler Figueroa.

Terry a gardé les choses mystérieuses en associant Dania Diaz non pas avec X mais avec Marcelito Pomoy pour les prochains résultats, ce qui nous faisait penser que son approche unique de la magie ne se connectait pas avec les électeurs. Et c’est exactement ce qui s’est passé Marcelito Pomoy a pris cette troisième fente.

Ensuite, Alexa Lauenburger et Marc Spelmann. Celui-ci devrait être une évidence, et c’était aussi Alexa Lauenburger et ses chiens continuent. Donc pas de magiciens qui continuent cette fois.

Avec deux spots et trois acrobates à gauche, nous savions que c’était trop pour l’Amérique. Sandou Trio Russian Bar a été jumelé à Ryan Niemiller, qui a vraiment explosé cette semaine. Mais il est possible que l’Amérique se souvienne de combien ils l’aiment de toute façon, mais ce n’est pas ce qui s’est passé. Sandou Trio Russian Bar ont pris leur place bien méritée.

Mais cela a laissé les actes du duo face à face, ce qui était décevant, car Transcend et Destiny étaient fantastiques la nuit. Notre avantage va à Transcend, mais Terry a jeté ces destins des votants des 6e et 7e places entre les mains des juges.

Alors qu’ont ils fait? Ils ont écouté notre appel très raisonnable (sûrement) et ont mis Duo Transcend par.

Cela dit, cependant, nous aurions vraiment aimé voir les deux actes passer car ils étaient tous les deux incroyables et méritants. Pouvons-nous démarrer Hans? (on t’aime, Hans!)

Il est déjà temps pour la finale, à venir lundi prochain sur “America’s Got Talent: The Champions” à 20h. ET sur NBC.

