Amir Khan accueille son fils

Amir Khan est devenu père pour la troisième fois après que son épouse Faryal Makhdoom a donné naissance à leur fils Muhammad.

Le boxeur et son épouse Faryal Makhdoom ont accueilli un petit garçon au monde samedi (22.02.20), qu’ils ont nommé Muhammad.

Il a partagé sur Instagram: “Mon beau fils Muhammad Zaviyar Khan est né aujourd’hui 22/02/20 pesant 7 lb 12 oz. #Dadofthree #alhumdulilah #blessed (sic)”

Amir et Faryal Makhdoom ont révélé qu’ils attendaient leur troisième enfant ensemble en publiant des images de leur révélation de genre.

Dans une vidéo publiée sur Instagram, Faryal a déclaré: “Nous allons avoir notre troisième enfant, et nous sommes tellement excités et nerveux en même temps. Lui ou elle, quel sera le bébé Khan?”

Le joueur de 32 ans a ajouté: “Je vais frapper le ballon pour voir quel est le sexe.”

Des confettis bleus ont alors coulé du ballon, et un Amir excité a jailli: “Oh wow, c’est un garçon! C’est un garçon!”

Le post était sous-titré: “** REVEAL DE GENRE ** Nous allons avoir le bébé n ° 3. Qu’est-ce que ce sera ?! Grand merci à @ luxe.balloon.co (sic)”

Le couple a accueilli sa fille Alayna en 2018 et leur premier enfant, Lamaisah, est né en 2014. La naissance a suivi une année 2017 agitée pour Amir et Faryal qui les a vus se séparer et faire des insultes blessantes sur les réseaux sociaux avant de finalement se réconcilier.

Amir a imputé un “manque de communication” aux problèmes conjugaux du couple.

Lors d’une apparition à la télévision au début de 2018, il a déclaré: “Vous voulez parfois changer les choses, la façon dont cela a été rendu public n’était pas agréable … la colère prend parfois le dessus. Cela s’est produit en 2017. Avec un peu de chance, en 2018, nous ‘ Nous avons tous les deux mis cela derrière nous, nous avons un joli bébé qui vient cette année, nous avons aussi Lamaisah, ma carrière de boxe, [I will] obtenir de bons combats po Que s’est-il passé? Un manque de communication. ”

Faryal a ajouté: “C’était juste un malentendu. J’étais en Angleterre, il était à Dubaï, il pensait qu’il était un peu cool à Dubaï en faisant des tweets.”

